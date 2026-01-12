قازاقستان الەمدىك تەننيستە ەڭ ۇزدىك ءۇش مەملەكەتتىڭ ءبىرى اتاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان الەمدىك تەننيس ەليتاسىنداعى ورنىن رەسمي تۇردە بەكىتتى. بۇگىندە ەلىمىز ەرلەر (ATP) مەن ايەلدەر (WTA) اراسىنداعى جاھاندىق رەيتينگتىڭ توپ-10 تىزىمىنە ەنگەن الەمدەگى ءۇش مەملەكەتتىڭ بىرىنە اينالدى.
مۇنداي بىرەگەي ناتيجەگە قازاقستاننان بولەك تەك ا ق ش پەن يتاليا يە بولىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى ق ت ف باسپا ءسوز قىزمەتى.
ەلىمىزدىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا 2026-جىلدىڭ باسىندا WTA رەيتينگىندە 5-ورنىن ساقتادى.
ەرلەر اراسىندا الەكساندر بۋبليك تاريحي رەكورد ورناتتى. گونكونگتا وتكەن ATP 250 تۋرنيرىندە جارقىن جەڭىسكە جەتىپ، الەمدىك رەيتينگتە 10-ساتىعا كوتەرىلدى. بۇل - ەلىمىزدىڭ ەرلەر تەننيسى تاريحىنداعى تۇڭعىش كورسەتكىش.
سونىمەن قاتار، ايەلدەر قۇراماسى «بيللي دجين كينگ كۋبوگى» رەيتينگىندە الەمدەگى ەڭ ۇزدىك 10 ۇجىمنىڭ قاتارىنا كىرەدى.