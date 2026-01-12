ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    16:15, 12 - قاڭتار 2026 | GMT +5

    قازاقستان الەمدىك تەننيستە ەڭ ۇزدىك ءۇش مەملەكەتتىڭ ءبىرى اتاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان الەمدىك تەننيس ەليتاسىنداعى ورنىن رەسمي تۇردە بەكىتتى. بۇگىندە ەلىمىز ەرلەر (ATP) مەن ايەلدەر (WTA) اراسىنداعى جاھاندىق رەيتينگتىڭ توپ-10 تىزىمىنە ەنگەن الەمدەگى ءۇش مەملەكەتتىڭ بىرىنە اينالدى.

    Александр Бублик
    Фото: ҚТФ

    مۇنداي بىرەگەي ناتيجەگە قازاقستاننان بولەك تەك ا ق ش پەن يتاليا يە بولىپ وتىر، - دەپ حابارلايدى ق ت ف باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ەلىمىزدىڭ ءبىرىنشى راكەتكاسى ەلەنا رىباكينا 2026-جىلدىڭ باسىندا WTA رەيتينگىندە 5-ورنىن ساقتادى.

    ەرلەر اراسىندا الەكساندر بۋبليك تاريحي رەكورد ورناتتى. گونكونگتا وتكەن ATP 250 تۋرنيرىندە جارقىن جەڭىسكە جەتىپ، الەمدىك رەيتينگتە 10-ساتىعا كوتەرىلدى. بۇل - ەلىمىزدىڭ ەرلەر تەننيسى تاريحىنداعى تۇڭعىش كورسەتكىش.

    سونىمەن قاتار، ايەلدەر قۇراماسى «بيللي دجين كينگ كۋبوگى» رەيتينگىندە الەمدەگى ەڭ ۇزدىك 10 ۇجىمنىڭ قاتارىنا كىرەدى.

    تەگ:
    سپورت
    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار