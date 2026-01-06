قازاقستان الەمدىك ەكونوميكانىڭ ۇزدىك 50 ەلى قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - الەمدەگى ەڭ ءىرى 50 ەكونوميكانىڭ ج ءى ءو دەرەكتەرى مەن 2000-جىلدان 2025-جىلعا دەيىنگى كەزەڭدەگى ورتاشا جىلدىق ناقتى ج ءى ءو ءوسۋ قارقىنىنا سايكەس، قازاقستان ورتالىق ازياداعى ەڭ ءىرى 50 ەكونوميكانىڭ قاتارىنا كىرگەن جالعىز ەل بولدى.
بۇدان باسقا، قازاقستان ورتاشا جىلدىق ناقتى ج ءى ءو ءوسىمى بويىنشا العاشقى بەس ەلدىڭ قاتارىنا كىردى.
بۇل تۋرالى 5-قاڭتاردا Visual Capitalist پورتالى جاريالاعان ح ۆ ق دەرەكتەرى دالەل كەلتىرىپ وتىر.
ەكونوميكاسى 30,6 تريلليون دوللارعا باعالانعان قۇراما شتاتتار داۋسىز الەمدىك ەكونوميكالىق الىپ ەل بولىپ قالدى جانە بۇل كوشباسشىلىقتى الداعى كوپتەگەن جىل بويى ساقتايدى دەپ كۇتىلىپ وتىر.
ەڭ ءىرى بەس ەكونوميكانىڭ قاتارىنا سونداي-اق قىتاي، گەرمانيا، جاپونيا جانە ءۇندىستان كىردى.
ا ق ش- تىڭ ۇستەمدىگىنە قاراماستان، كوپتەگەن ەل، سونىڭ ىشىندە قازاقستان، ءوسۋ قارقىنى مەن دامۋ ديناميكاسى بويىنشا ودان اسىپ ءتۇستى. سوڭعى 25 جىلدا قۇراما شتاتتاردىڭ ناقتى ج ءى ءو - ءنىڭ ورتاشا جىلدىق ءوسۋ قارقىنى %2,1 بولدى. وسى ارادا قىتاي 2000-جىلدان بەرى جىلىنا ورتا ەسەپپەن %8 دىق ناقتى ج ءى ءو ءوسىمىن كورسەتتى.
2000-2025-جىلدار ارالىعىنداعى كەزەڭنىڭ قورىتىندىلارى بويىنشا قازاقستان قىتاي، ءۇندىستان، ۆەتنام جانە بانگلادەشپەن بىرگە %5,6 بولعان ناقتى ج ءى ءو - ءنىڭ ورتاشا جىلدىق ءوسۋ قارقىنى بويىنشا العاشقى بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەندى.
ايتا كەتەلىك پرەزيدەنت جاساندى ينتەللەكت ج ءى ءو - گە 20 ميلليارد دوللار قوسۋى مۇمكىن ەكەنىن ايتقان ەدى.