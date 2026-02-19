قازاقستان الەمدىك ەكونوميكادا ۇزدىك 50 ەلدىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جالپى ىشكى ءونىم (ج ءى ءو) كولەمى بويىنشا الەمنىڭ ەڭ ءىرى 50 ەكونوميكاسىنىڭ قاتارىنا كىردى. بۇل تۋرالى The Economist باسىلىمى حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ سوڭعى دەرەكتەرىنە سۇيەنە وتىرىپ حابارلادى.
حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ بولجامىنا سايكەس، 2026 -جىلى قازاقستاننىڭ ەسەپتىك جالپى ىشكى ءونىمى (ج ءى ءو) شامامەن 320 ميلليارد دوللاردى قۇرايدى. وسى كورسەتكىشپەن ەل ورتالىق ازياداعى جالعىز مەملەكەت رەتىندە الەمنىڭ ەڭ ءىرى 50 ەكونوميكاسىنىڭ قاتارىنا ەندى.
جاريالانعان ينفوگرافيكادا قازاقستان ورتاشا كولەمدەگى ەكونوميكا ساناتىنا جاتقىزىلادى جانە پەرۋ، پورتۋگاليا، فينليانديا سياقتى ەلدەرمەن قاتار ورنالاسقان.
دۇنيەجۇزىندەگى ەڭ ءىرى ەكونوميكالار قاتارىندا ا ق ش (ج ءى ءو - شامامەن 31,8 تريلليون دوللار) پەن قىتاي (20,6 تريلليون دوللار) كوش باستاپ تۇر. ودان كەيىن گەرمانيا، ءۇندىستان، جاپونيا جانە ۇلى بريتانيا كەلەدى.
حالىقارالىق ۆاليۋتا قورىنىڭ بولجامى بويىنشا، 2026 -جىلى الەمدىك ەكونوميكانىڭ جالپى كولەمى 123,6 تريلليون دوللارعا جەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن قازاقستان ناقتى ج ءى ءو-نىڭ جىلدىق ورتاشا ءوسىمى %5,6 بەن كوشباسشى بەس ەلدىڭ قاتارىنا ەنگەن ەدى.