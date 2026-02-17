قازاقستان الەمدىك كۇنباعىس مايى ەكسپورتىندا 8-ورىنعا يە بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان الەمدىك كۇنباعىس مايى ەكسپورتىندا 8-ورىنعا يە بولدى. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى ايداربەك ساپاروۆ ايتتى.
- كەلەسى ماڭىزدى قادام - قايتا وڭدەۋ. وسى باعىتتا ماي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ قۋاتىن كەڭەيتۋ جانە تەحنولوگيالىق جاڭعىرتۋ بويىنشا جۇيەلى جۇمىس جۇرگىزىلۋدە. 2024-2025-جىلدارى 58 ميلليارد تەڭگەگە جالپى قۋاتى شامامەن 1 ميلليون توننا بولاتىن 4 ءىرى جوبا ىسكە قوسىلدى. سونداي-اق شىعىس قازاقستان وبلىسىندا يننوۆاتسيالىق ءونىم - لەتسيتين ءوندىرۋ بويىنشا وندىرىستىك جەلى پايدالانۋعا بەرىلدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ مالىمەتىنشە، سولتۇستىك قازاقستان وبلىسىندا دا بيىل لەتسيتين ءوندىرۋ زاۋىتى ىسكە قوسىلاتىن بولادى.
- سونىمەن قاتار الداعى ءۇش جىلدا 94 ميلليارد تەڭگەگە 13 جوبانى جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانۋدا. وسى شارالاردىڭ ارقاسىندا كۇنباعىس مايىنىڭ ەكسپورتى 600 مىڭ تونناعا دەيىن جەتىپ، قازاقستان الەمدىك ماي ەكسپورتىندا 8-ورىنعا يە بولدى، - دەدى ايداربەك ساپاروۆ.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ول مايلى داقىلدار وسىمدىك شارۋاشىلىعىنىڭ تابىستىلىق درايۆەرىنە اينالعانىن ايتقان ەدى.