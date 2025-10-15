ق ز
    15:12, 15 - قازان 2025 | GMT +5

    قازاقستان الەمدىك ءتولقۇجات رەيتينگىندە نەشىنشى ورىندا تۇر

    استانا. قازاقپارات - Henley - Partners ۆيزاسىز رۇقساتى بار ەلدەر سانىنا نەگىزدەلگەن جاڭا ءتولقۇجات يندەكسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.

    документы, паспорт, удостоверение
    فوتو: مۋحتور حولدوربەكوۆ/kazinform

    قازاقستان 67- ورىنعا تۇراقتاپ، كورشىلەرىنەن وزىپ كەتتى: قىرعىزستان 81-، ال وزبەكستان 82- ورىندا تۇر.

    سينگاپۋر كوشباسشى بولىپ قالا بەردى، ال ا ق ش العاش رەت 12- ورىنعا ءتۇسىپ، ەڭ مىقتى ءتولقۇجات «وندىعىنان» شىعىپ كەتتى. رەسەي ءتولقۇجاتى دا 46- ورىننان 50- ورىنعا ءتۇسىپ، تىزىمدە ۆەنەسۋەلا مەن مولدوۆادان كەيىن تۇراقتادى.

    2025 -جىلى العاشقى ءۇش ورىندى ازيا ەلدەرى يەلەنگەن: ءبىرىنشى ورىندا - سينگاپۋر (ازاماتتارى 227 ەلدىڭ 193-ىنە ۆيزاسىز بارا الادى)، ەكىنشى ورىندا وڭتۇستىك كورەيا (190 ەل)، ءۇشىنشى ورىندا جاپونيا (189 ەل).

    Henley - Partners كومپانياسى Henley Passport Index رەيتينگىنىڭ 20 جىلدىق تاريحىندا العاش رەت قۇراما شتاتتار الەمدەگى ەڭ قۋاتتى 10 ءتولقۇجاتتىڭ قاتارىنا كىرمەگەنىن اتاپ ءوتتى. 2014 -جىلى ا ق ش ءبىرىنشى ورىنعا شىقسا، قازىر مالايزيامەن 12- ورىندى تەڭ ءبولىسىپ وتىر.

    بۇعان دەيىن 2025 -جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ قازاقستاننىڭ جاڭا ءتولقۇجاتىنىڭ ديزاينى ازىرلەنىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.

