قازاقستان الەمدىك ءتولقۇجات رەيتينگىندە نەشىنشى ورىندا تۇر
استانا. قازاقپارات - Henley - Partners ۆيزاسىز رۇقساتى بار ەلدەر سانىنا نەگىزدەلگەن جاڭا ءتولقۇجات يندەكسىن جاريالادى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
قازاقستان 67- ورىنعا تۇراقتاپ، كورشىلەرىنەن وزىپ كەتتى: قىرعىزستان 81-، ال وزبەكستان 82- ورىندا تۇر.
سينگاپۋر كوشباسشى بولىپ قالا بەردى، ال ا ق ش العاش رەت 12- ورىنعا ءتۇسىپ، ەڭ مىقتى ءتولقۇجات «وندىعىنان» شىعىپ كەتتى. رەسەي ءتولقۇجاتى دا 46- ورىننان 50- ورىنعا ءتۇسىپ، تىزىمدە ۆەنەسۋەلا مەن مولدوۆادان كەيىن تۇراقتادى.
2025 -جىلى العاشقى ءۇش ورىندى ازيا ەلدەرى يەلەنگەن: ءبىرىنشى ورىندا - سينگاپۋر (ازاماتتارى 227 ەلدىڭ 193-ىنە ۆيزاسىز بارا الادى)، ەكىنشى ورىندا وڭتۇستىك كورەيا (190 ەل)، ءۇشىنشى ورىندا جاپونيا (189 ەل).
Henley - Partners كومپانياسى Henley Passport Index رەيتينگىنىڭ 20 جىلدىق تاريحىندا العاش رەت قۇراما شتاتتار الەمدەگى ەڭ قۋاتتى 10 ءتولقۇجاتتىڭ قاتارىنا كىرمەگەنىن اتاپ ءوتتى. 2014 -جىلى ا ق ش ءبىرىنشى ورىنعا شىقسا، قازىر مالايزيامەن 12- ورىندى تەڭ ءبولىسىپ وتىر.
بۇعان دەيىن 2025 -جىلدىڭ اقپان ايىنان باستاپ قازاقستاننىڭ جاڭا ءتولقۇجاتىنىڭ ديزاينى ازىرلەنىپ جاتقانىن حابارلاعان بولاتىنبىز.