قازاقستان الەمدىك باسەكەگە قابىلەتتىلىك رەيتينگىندە 34-ورىن الدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان 69 ەلدىڭ ىشىندە 34-ورىنعا جايعاستى. بۇل تۋرالى حالىقارالىق IMD (حالىقارالىق مەنەدجمەنتتى دامىتۋ ينستيتۋتىنىڭ) World Competitiveness Ranking 2025 رەيتينگىنىڭ دەرەكتەرىنە سىلتەمە جاساي وتىرىپ El.kz ينتەرنەت پورتالى حابارلايدى.
رەيتينگ تۋرالى
IMD World Competitiveness Ranking - جىل سايىن جاريالاناتىن جاھاندىق زەرتتەۋ. وندا ءار ەلدىڭ ەكونوميكاسىنىڭ دامۋ الەۋەتى مەن الەمدىك نارىقتاعى باسەكەگە قابىلەتتىلىگى باعالانادى. رەيتينگتى شۆەيتساريادا ورنالاسقان حالىقارالىق مەنەدجمەنتتى دامىتۋ ينستيتۋتى (IMD) ازىرلەيدى.
قازاقستاننىڭ ناتيجەلەرى
2025-جىلعى ەسەپكە سايكەس، قازاقستان 34-ورىنعا كوتەرىلگەن. ەلدىڭ كورسەتكىشتەرى بىرنەشە باعىت بويىنشا باعالانعان:
ەكونوميكالىق كورسەتكىشتەر - 51-ورىن (46,4 بال). سوڭعى جىلدارى ەل بۇل باعىتتا 45 پەن 58-ورىن ارالىعىندا بولعان.
مەملەكەتتىك باسقارۋ تيىمدىلىگى - 22-ورىن (63,2 بال). كورسەتكىش تۇراقتى دەڭگەيدە ساقتالۋدا.
بيزنەس تيىمدىلىگى - 20-ورىن (66,8 بال). بۇل باعىتتا قازاقستاننىڭ پوزيتسياسى جاقسارعان.
ينفراقۇرىلىم ساپاسى - 44-ورىن (43,6 بال). وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ازداعان ءوسىم بايقالادى.
2025-جىلعا ارنالعان نەگىزگى سىن-تەگەۋرىندەر
IMD ساراپشىلارى قازاقستان الدىندا تۇرعان باستى مىندەتتەردى دە اتادى:
ەكونوميكالىق ءوسىمدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن فيسكالدىق تۇراقتىلىقتى ساقتاۋ جانە جاۋاپتى بيزنەس جۇرگىزۋدى دامىتۋ؛
ەنەرگەتيكالىق سەكتور مەن كوممۋنالدىق ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ؛
ونەركاسىپ سالاسىنا بىلىكتى ماماندار دايارلاۋ؛
ەلەكتروندى ۇكىمەت جۇيەسىنە جاساندى ينتەللەكت ەلەمەنتتەرىن ەنگىزۋ؛
ينۆەستيتسيالىق كليمات پەن ىسكەرلىك ورتانى جاقسارتۋ.
IMD
بۇل رەيتينگ قازاقستاننىڭ ايماقتىق جانە جاھاندىق دەڭگەيدە ينستيتۋتسيونالدىق جانە ەكونوميكالىق الەۋەتىن ارتتىرۋ جولىنداعى ىلگەرىلەۋىن ايقىن كورسەتەدى.