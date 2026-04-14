    22:55, 14 - ءساۋىر 2026 | GMT +5

    قازاقستان الەمدەگى ەڭ ۇزدىك جەتى تەننيس قۇراماسىنىڭ قاتارىنا ەندى

    استانا. KAZINFORM - ايەلدەر اراسىنداعى ۇلتتىق قۇرامالاردىڭ جاڭارتىلعان الەمدىك رەيتينگى جاريالاندى، - دەپ حابارلايدى ق ت ف.

    استاناداعى ايتۋلى جەڭىسىنىڭ ارقاسىندا قازاقستان قۇراماسى توعىزىنشى ورىننان جەتىنشى ورىنعا كوتەرىلدى. بۇعان 2023-جىلعى الەم چەمپيوندارى - كانادا قۇراماسىن جەڭۋى سەبەپ بولعان. استانادا وتكەن كەزدەسۋ 3:1 ەسەبىمەن اياقتالعان ەدى.

    ايتا كەتەيىك، الەمدىك رەيتينگتە يتاليا كوش باستاپ تۇر. سونداي-اق، ۇزدىك ۇشتىككە ۇلى بريتانيا مەن ۋكراينا ەنگەن. جاڭارتىلعان تىزىمدە قازاقستان كانادانى ارتقا قالدىردى.

    Күнсұлтан Отарбай
