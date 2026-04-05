قازاقستان الەمدەگى ەڭ قاۋىپسىز ەلدەردىڭ قاتارىنا ەندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسى 2026 جاھاندىق تەرروريزم يندەكسى (GTI) بويىنشا تەرروريزم دەڭگەيى بويىنشا الەمدەگى ەڭ قاۋىپسىز ەلدەر قاتارىنا ەندى.
بيىل قازاقستان ازاماتتارىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن جوعارى دەڭگەيدە ۇستاپ وتىر. GTI دەرەكتەرى بويىنشا، ەل 0,000 ەڭ تومەنگى بالل الدى، بۇل لاڭكەستىك وقيعالاردىڭ ءىس جۇزىندە نولدىك قاۋپىن كورسەتەدى. قازاقستاننان بولەك قىرعىزستان، تۇركىمەنستان جانە مولدوۆا دا نولدىك ۇپاي الدى.
حالىقارالىق ساراپشىلار توبى قاۋىپسىزدىكتىڭ جوعارى دەڭگەيى قاۋىپ-قاتەردىڭ الدىن الۋدىڭ كەشەندى جۇيەسى، قاۋىپسىزدىك ورگاندارىنىڭ جۇمىسى جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىق ارقىلى قامتاماسىز ەتىلەدى دەپ سانايدى.
- ەلىمىز ستراتەگيالىق ماڭىزدى نىسانداردى - اۋەجايلاردى، تەمىرجول توراپتارىن، ەنەرگەتيكالىق نىسانداردى باقىلاۋ ءۇشىن زاماناۋي تەحنولوگيالاردى پايدالانادى. قۇقىق قورعاۋ ورگاندارى شىۇ جانە ۇ ق ش ۇ اياسىندا توتەنشە جاعدايلارعا جەدەل دەن قويۋ جاتتىعۋلارى مەن كورشىلەس ەلدەرمەن بىرلەسكەن ءىس-شارالاردى جۇيەلى تۇردە وتكىزەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ساراپشىلار.
سونىمەن قاتار راديكالدانۋدىڭ الدىن الۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىنىپ كەلەدى. مەكتەپتەر مەن ۋنيۆەرسيتەتتەر قاۋىپسىزدىك باعدارلامالارىن جۇزەگە اسىرۋدا، جاستار تسيفرلىق كەڭىستىكتە جالعان اقپارات پەن ەكسترەميستىك يدەيالارعا قارسى تۇرۋعا ۇيرەتىلىپ جاتىر.
- بۇگىندە قازاقستان ايماقتاعى ەڭ قاۋىپسىز ەلدەردىڭ ءبىرى بولىپ قالا بەرەدى، ال ۇكىمەت قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتىپ، حالىقتىڭ حاباردارلىعىن ارتتىرۋدى جالعاستىرۋدا، - دەلىنگەن GTI بايانداماسىندا.
