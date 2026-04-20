قازاقستان الەمدەگى ەڭ باقىتتى ەلدەر رەيتينگىندە 33-ورىنعا كوتەرىلدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان جاھاندىق باقىت يندەكسى رەيتينگىندە پوزيتسياسىن ايتارلىقتاي جاقسارتىپ، World Happiness Report 2026 ەسەبىندە 33-ورىندى يەلەندى. بۇل ەلدىڭ زەرتتەۋگە قاتىسقان بۇكىل ۋاقىت ىشىندەگى ەڭ جوعارى ناتيجەسى جانە ءبىر جىل ىشىندە 10+ ساتىعا كوتەرىلۋى بولىپ وتىر.
ەسەپ جىل سايىن ب ۇ ۇ، وكسفورد ۋنيۆەرسيتەتى جانە Gallup اناليتيكالىق كومپانياسىنىڭ قاتىسۋىمەن جاريالانىپ، ءومىر ساپاسىن باعالاۋعا ارنالعان ەڭ ءىرى جاھاندىق زەرتتەۋلەردىڭ ءبىرى سانالادى. 2026 -جىلى رەيتينگىگە 147 ەل ەنگەن، ال باعالاۋ تۇرعىنداردىڭ ءوز ومىرىنە بەرگەن باعاسىنا نەگىزدەلگەن.
ايتا كەتەرلىگى، قازاقستان تىزىمدە تەك جوعارىلاپ قانا قويماي، فرانسيا مەن سينگاپۋر سياقتى دامىعان ءبىرقاتار ەلدى دە ارتتا قالدىرعان. بۇل ومىرگە قاناعاتتانۋ دەڭگەيى تەك ەكونوميكاعا عانا تىكەلەي بايلانىستى ەمەستىگىن كورسەتەدى.
ەسەپكە سايكەس، قازاقستانداعى ورتاشا ومىرگە قاناعاتتانۋ دەڭگەيى 6,633 بالعا جەتىپ، وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا ءوسىم بايقالعان. ەل تمد جانە ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرى اراسىندا باقىت دەڭگەيى بويىنشا كوشباسشى بولىپ وتىر.
زەرتتەۋشىلەر ەلدەردى التى نەگىزگى كورسەتكىش بويىنشا باعالايدى: تابىس دەڭگەيى، الەۋمەتتىك قولداۋ، ءومىر ءسۇرۋ ۇزاقتىعى، تاڭداۋ ەركىندىگى، جومارتتىق جانە جەمقورلىقتى قابىلداۋ دەڭگەيى. وسى فاكتورلاردىڭ جيىنتىعى حالىقتىڭ جالپى ءال-اۋقات سەزىمىن قالىپتاستىرادى.
جاھاندىق رەيتينگىدە كوش باسىندا بۇرىنعىسىنشا فينليانديا تۇر، ول بىرنەشە جىلدان بەرى ءبىرىنشى ورىندى ساقتاپ كەلەدى، ال سولتۇستىك ەۋروپا ەلدەرى ءداستۇرلى تۇردە ۇزدىك ورىنداردى يەلەنەدى.
ساراپشىلار قازاقستاننىڭ جوعارىلاۋىن الەۋمەتتىك احۋالدىڭ جاقسارۋىمەن، قوعامداعى قولداۋ سەزىمىنىڭ كۇشەيۋىمەن جانە ءومىر ساپاسىنا قاناعاتتانۋدىڭ ارتۋىمەن بايلانىستىرادى. بىردەن 10 ورىنعا كوتەرىلۋ - توپ-40 ەلدەر اراسىندا ەڭ ايقىن وسىمدەردىڭ ءبىرى.
وسىلايشا، قازاقستان جاھاندىق ءال-اۋقات كارتاسىنداعى پوزيتسياسىن نىعايتىپ، ءومىر ساپاسى جوعارى ەلدەر قاتارىنا بىرتىندەپ جاقىنداپ كەلەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستان ازياداعى ەڭ باقىتتى ەلدەر ۇشتىگىنە كىرگەنىن جازعان ەدىك.