قازاقستان الجيرگە 390 مىڭ توننا بيداي ەكسپورتتادى
استانا. قازاقپارات - 2025-جىلدىڭ قاڭتار-قاراشا ايلارى ارالىعىندا قازاقستان العاش رەت الجيرگە 390 مىڭ توننا كولەمىندە بيداي ەكسپورتتادى. ەكسپورت قۇنى 100 ميلليون ا ق ش دوللارىنان استى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
بۇعان 2025-جىلى قازاقستانداعى كولىك شىعىندارىن مەملەكەتتىك سۋبسيديالاۋ، سونداي-اق سىرتقى ساياسات دەڭگەيىندەگى ەلەۋلى قولداۋ ايتارلىقتاي ىقپال ەتتى.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ قازاقستاندىق اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىن حالىقارالىق نارىقتارعا ىلگەرىلەتۋ جونىندەگى تاپسىرماسىنا سايكەس، قازاقستاننىڭ الجيردەگى ەلشىلىگى بۇل سولتۇستىكافريكالىق ەلدىڭ نەگىزگى مەملەكەتتىك ۇيىمدارى مەن ۆەدومستۆولارىنىڭ باسشىلىعىمەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
2025-جىلعى 14-قاڭتاردا ەلشى انۋاربەك احمەتوۆ بيداي مەن بۇرشاق داقىلدارىن ورتالىقتاندىرىلعان مەملەكەتتىك يمپورتتىق ساتىپ الۋدى ۇيلەستىرەتىن الجير ءداندى داقىلدار جونىندەگى كاسىپقوي ارالىق كەڭسەسىنىڭ (OAIC) باس ديرەكتورى ناسرەددين مەسساۋدپەن كەزدەستى. كەزدەسۋ بارىسىندا وعان «ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇ ك» ا ق ۇسىنعان زەرتحانالىق زەرتتەۋلەردىڭ ناتيجەلەرى بار قازاق بيدايىنىڭ ۇلگىلەرى ۇسىنىلدى. OAIC باسشىسى ءبىزدىڭ بيدايدىڭ ساپاسىنا جوعارى باعا بەرىپ، ونى الجير نارىعىنا جەتكىزۋدى ۇيىمداستىرۋعا قىزىعۋشىلىق تانىتتى.
2025-جىلعى 22-ماۋسىمدا ءا. احمەتوۆ ءالجيردىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترى يۋسەف شەرفامەن كەلىسسوزدەر جۇرگىزىپ، ول قازاقستانمەن اۋىل شارۋاشىلىعى سالاسىنداعى جان-جاقتى ىنتىماقتاستىقتى، ونىڭ ىشىندە الجيرگە ءبىزدىڭ استىقتى جەتكىزۋدى كەڭەيتۋگە ساياسي قولداۋ ءبىلدىردى.
جالپى، قازاقستاننىڭ الجيرگە بيدايدان بولەك، ەت، بۇرشاق جانە باسقا دا اۋىل شارۋاشىلىعى ونىمدەرىنىڭ تۇرلەرىن ەكسپورتتاۋ مۇمكىندىگى زور.
ايتا كەتەيىك، الجير بيدايدىڭ الەمدەگى ەڭ ءىرى يمپورتتاۋشىلارىنىڭ ءبىرى بولىپ سانالادى: ول جاھاندىق رەيتينگتە بەسىنشى ورىندا تۇر جانە جىل سايىن 9 ميلليون تونناعا دەيىن جۇمساق بيداي ساتىپ الادى. جەتكىزىلىمدەر مەملەكەت تاراپىنان ورتالىقتاندىرىلعان تۇردە، حالىقارالىق تەندەرلەردى تۇراقتى تۇردە وتكىزىپ وتىراتىن ءالجيردىڭ ارالىق استىق وفيسى ارقىلى عانا جۇزەگە اسىرىلادى.
