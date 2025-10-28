قازاقستان الداعى قىستا دا رەسەيدەن ەلەكتر قۋاتىن يمپورتتاۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستان بيىل قىستا رەسەيدەن 330 م ۆ ت ەلەكتر قۋاتىن يمپورتتاۋى مۇمكىن. بۇل تۋرالى «سامۇرىق- ەنەرگو» اكسيونەرلىك قوعامىنىڭ باسقارما ءتوراعاسى قايرات ماقسۇتوۆ ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىن وتكەن باسپا ءسوز ءماسليحاتىندا ايتتى.
- ماكسيمالدى جۇكتەمە ساعاتتارىندا بىزدەگى ەلەكتر قۋاتىنىڭ قاجەتتەلىگى 14957 م ۆ ت بولادى. ونى جيناقتاۋعا 14,6 مۆت گەنەراتسيا كەرەك. ازداعان تاپشىلىق بار - 330 م ۆ ت- تاي بولادى. قازىر ونى رەسەيدەن كەلەتىن اعىن ەسەبىنەن جاۋىپ وتىرمىز. جىلىتۋ ماۋسىمىنىڭ بارىسىندا جوندەۋدە بولعان ستانسالار قايتا ىسكە قوسىلادى. وسىعان بايلانىستى تاپشىلىق بولجاپ وتىرعان جوقپىز. بولا قالعان كۇننىڭ وزىندە رەسەيدەن يمپورتتايمىز. 20 -قازاندا «مويناق» گ ە س- ءى جوندەۋدەن كەيىن ىسكە قوسىلدى. ونىڭ ۇستىنە جامبىل گرەس-ءىنىڭ قوسىمشا بلوگىن قوستىق. سوندىقتان ءوز قاجەتتىلىگىمىزدى تولىقتاي ءوزىمىز جاۋىپ تۇرمىز. بار تاپشىلىقتى رەسەيمەن مانيەۆر ارقىلى جابامىز. ەلەكتردى اجىراتۋ شارالارىن جوسپارلاپ وتىرعان جوقپىز، - دەدى كومپانيا باسشىسى.
ونىڭ ايتۋىنشا، ەلىمىزدە ەلەكتر قۋاتىن تۇتىنۋ كولەمى جىل سايىن ارتىپ كەلەدى.
- بىلتىرعىمەن سالىستىرعاندا ەلەكتر قۋاتىن تۇتىنۋ كولەمى ساعاتىنا 4 ميلليارد ك ۆ ت- قا ۇلعايدى. بۇل ءبىر جىلدا 4,2 پايىز ءوستى دەگەن ءسوز، ايتارلىقتاي ۇلكەن كولەم. ەسەسىنە جاڭا گەنەراتسيالار قوسىمشا ىسكە قوسىلدى. ونىڭ ىشىندە جاڭارتىلاتىن قۋات تا بار. سونىڭ ەسەبىنەن تاپشىلىقتى جاۋىپ وتىرمىز، - دەدى قايرات ماقسۇتوۆ.
ال ەنەرگەتيكا ءمينيسترى ەرلان اقكەنجەنوۆ قازاقستان ەلەكتر تاپشىلىعىنان 2029 -جىلى قۇتىلاتىنىن ايتقان بولاتىن.