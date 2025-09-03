قازاقستان العاش رەت جىلىنا 100 ميلليون توننا مۇناي ءوندىرۋ دەڭگەيىنە شىقپاق
استانا. KAZINFORM - ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مۇناي-گاز كەشەنى قىزمەتكەرلەرى كۇنى قارساڭىندا سالانىڭ دامۋىنىڭ نەگىزگى باعىتتارىن اتادى. ينۆەستيتسيالىق جوبالار، ءوندىرۋ مەن قايتا وڭدەۋدىڭ ءوسۋى، ەنەرگەتيكانىڭ تۇراقتى دامۋىن قامتاماسىز ەتەتىن ينفراقۇرىلىمدى جاڭعىرتۋ ماسەلەلەرى اتالدى.
مۇناي ءوندىرۋ: ينفراقۇرىلىمدىق جەتىستىكتەر
2024-جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا مۇناي ءوندىرۋ كولەمى 87 ميلليون توننانى قۇرادى. 2025-جىلى ءوندىرىس كولەمى تەڭىز كەن ورنىن كەڭەيتۋ جانە قاراشىعاناق پەن قاشاعان جوبالارىن دامىتۋ ەسەبىنەن 96 ميلليون توننا مۇناي مەن گاز كوندەنساتىنا جەتەدى دەپ جوسپارلانۋدا. قازاقستان العاش رەت جىلىنا 100 ميلليون توننا مۇناي ءوندىرۋ دەڭگەيىنە شىعۋعا دايىندالىپ وتىر، بۇل سالانىڭ تۇراقتى دامۋىن دالەلدەيدى.
قازاقستاندا 2025-2040-جىلدارعا ارنالعان مۇناي وڭدەۋ سالاسىن دامىتۋ تۇجىرىمداماسى بەكىتىلدى. قۇجات مۇناي وڭدەۋ زاۋىتتارىنىڭ قۋاتىن قازىرگى 18 ميلليون توننادان 29 ميلليون تونناعا دەيىن كەڭەيتۋدى كوزدەيدى. بۇل وتىن قاۋىپسىزدىگىن كۇشەيتىپ، ىشكى نارىقتىڭ ءوسىپ كەلە جاتقان سۇرانىسىن قامتاماسىز ەتەدى.
ناتيجەسىندە بەنزين ءوندىرىسى 8 ميلليون توننادان اسادى، ك5+ ەكوكلاستى ديزەل وتىنى - 9 ميلليون توننادان ارتىق وندىرىلەدى، ال اۆياوتىن كولەمى ەكى ەسەگە جۋىق ارتىپ، جىلىنا 1,5 ميلليون تونناعا جەتەدى.
قايتا وڭدەۋ: بولاشاعى زور جوبالار
مۇناي حيميا - قازاقستان ءۇشىن ستراتەگيالىق ماڭىزدى سالا. ول شيكىزاتتى تەرەڭ وڭدەۋدى، جوعارى قوسىلعان قۇندى ءونىم شىعارۋدى جانە جاڭا ەكونوميكالىق ءوسۋ نۇكتەلەرىن قالىپتاستىرۋدى قامتاماسىز ەتەدى. وتكەن جىلى 2030-جىلعا دەيىنگى مۇناي-گاز حيميا ونەركاسىبىن دامىتۋ جونىندەگى جول كارتاسى بەكىتىلدى. 15 ميلليارد ا ق ش دوللارىن تارتا وتىرىپ، شامامەن 20 مىڭ جۇمىس ورنىن (ونىڭ ىشىندە 4 مىڭنان استام تۇراقتى) قۇرۋدى قاراستىراتىن 6 ءىرى جوبانى ىسكە اسىرۋ جوسپارلانعان.
نەگىزگى باعىتتاردىڭ قاتارىندا - بۋتاديەن، پوليەتيلەن جانە كارباميد وندىرەتىن زاۋىتتار سالۋ بار. اسىرەسە پوليەتيلەن ءوندىرۋ جوباسى ەرەكشە اتالادى، ول قازاقستان وڭدەۋ ونەركاسىبىنىڭ تاريحىنداعى ەڭ ءىرى يندۋستريالىق باستامالاردىڭ ءبىرى بولماق. جىلىنا 500 مىڭ توننا ءونىم وندىرەتىن پوليپروپيلەن زاۋىتى ىسكە قوسىلدى.
جوسپارلانعان مۇناي-گاز حيميا جوبالارىنىڭ ىسكە اسىرىلۋى قازاقستانعا كومىرسۋتەكتەردى قايتا وڭدەۋ تەرەڭدىگىن ايتارلىقتاي ارتتىرۋعا، مۇناي- حيميا ونىمدەرى بويىنشا جاھاندىق نارىقتاعى پوزيتسياسىن نىعايتۋعا، ونداعان مىڭ جۇمىس ورىندارىن قۇرۋعا جانە ونەركاسىپتىڭ ىلەسپە سالالارىنىڭ دامۋىن ىنتالاندىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. مۇنىڭ بارلىعى قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تۇراقتى ەكونوميكالىق وسىمىنە جانە ونەركاسىپتىك الەۋەتىنىڭ نىعايۋىنا ىقپال ەتەدى.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەنەرگەتيكا مينيسترلىگى مۇناي ءوندىرۋ كولەمى %2 عا ارتتى دەگەن اقپارات جالعان ەكەنىن حابارلادى.