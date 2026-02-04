قازاقستان پاكىستانعا 600 ەلەكتر اۆتوبۋسىن جەتكىزەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق Falcon EuroBus كومپانياسى پاكىستانعا 600 دانا ەلەكتر اۆتوبۋسىن جەتكىزبەك. بۇل تۋرالى يسلامابادتا ءوتىپ جاتقان «قازاقستان- پاكىستان» بيزنەس فورۋمىندا ەكى ەلدىڭ بيزنەس تاراپتارى كەلىسىمگە كەلدى.
اۆتوبۋستاردىڭ العاشقى جەتكىزىلىمى بيىل ساۋىردە باستالادى. كوممەرتسيالىق كەلىسىمنىڭ قۇنى 108 ميلليون ا ق ش دوللارىن قۇرايدى. 2027-2028 -جىلعا قاراي كومپانيا پاكىستان اۆتوبۋس ەكسپورتىن 2000 داناعا جەتكىزۋگە نيەتتى.
2018 -جىلى الماتى قالاسىندا قۇرىلعان كاسىپورىن بۇگىندە ەۋروپالىق ستاندارتقا ساي اۆتوبۋستاردىڭ كەڭ ءتۇرىن شىعارادى. جىلىنا 1500 دانا اۆتوبۋس شىعاراتىن كاسىپورىن بيىل ءوندىرىس قۋاتىن 3000 داناعا جەتكىزۋدى كوزدەپ وتىر. ويتكەنى قازاقستاندىق ەلەكتر اۆتوبۋسىنا كورشىلەس وزبەكستان، ماڭعوليا، پاكىستاندا عانا ەمەس، ەۋروپا ەلدەرىنەن دە سۇرانىس جوعارى.
- ءبىز بارلىق سيكلدەگى اۆتوبۋستاردى شىعارامىز. بۇگىنگى «قازاقستان- پاكىستان» بيزنەس فورۋمى اياسىندا ءبىز ءۇشىن ۇلكەن نارىقتىڭ ەسىگى اشىلدى. قازىرگى كەلىسىم بويىنشا جولاۋشىلار تاسىمالىنا ارنالعان 600 ەلەكتر اۆتوبۋسىن جەتكىزەمىز. B2B كەزدەسۋدە پاكىستاننىڭ ءبىلىم مينيسترىگىنىڭ وكىلدەرىمەن كەزدەسىپ، الداعى ۋاقىتتا وقۋشىلار تاسىمالىنا ارنالعان 2000 دانا اۆتوبۋس جەتكىزۋگە كەلىسىپ وتىرمىز، - دەدى Falcon EuroBus ديرەكتورلار كەڭەسىنىڭ ءتوراعاسى مۇرات ءادىلحانوۆ.
بيزنەس فورۋم قورىتىندىسى بويىنشا Falcon EuroBus پەن ترانسپورت سالاسىنا ماماندانعان پاكىستاندىق «OGCC International» كومپانيالارى اراسىندا كوممەرتسيالىق قۇجاتقا قول قويىلماق.
ايتا كەتۋ كەرەك، «قازاقستان- پاكىستان» بيزنەس فورۋمى ق ر پرەزيدەنتى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ پاكىستان يسلام رەسپۋبليكاسىنا مەملەكەتتىك ساپارى اياسىندا ۇيىمداستىرىلىپ جاتىر.