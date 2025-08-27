ق ز
    22:11, 27 - تامىز 2025 | GMT +5

    قازاقستان اۋەجايلارىندا جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنەدى

    استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ اۋەجايلارىندا تەكسەرۋ بارىسىندا تاركىلەنگەن، تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان زاتتار ەندى ساقتالمايدى. بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگى حابارلادى.

    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بۇل وزگەرىس حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستەندىرۋ جانە جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ ۇدەرىستەرىن وڭتايلاندىرۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ جاتىر.

    - اۋە كولىگىمەن تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ تىزىمىمەن الدىن الا تانىسۋ ۇسىنىلادى. تولىق اقپارات اۋەكومپانيالار مەن اۋەجايلاردىڭ رەسمي سايتتارىندا، سونداي-اق تىركەۋ سورەلەرىندە جانە تەكسەرۋ بەكەتتەرىندە ورنالاستىرىلعان. مىسالى، قول جۇگىندە كولەمى 100 ميلليليتردەن اساتىن سۇيىقتىقتار، اەروزولدەر مەن گەلدەردى، سونداي-اق وزگە دە قاۋىپتى زاتتاردى الىپ وتۋگە تىيىم سالىنادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.

    اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس، زاۋىتتىق قاپتاماسى جوق ونىمدەردى بال، توساپ، ءسۇت ونىمدەرى جانە ۇيدە دايىندالعان تاعامداردى اۋە كەمەسىنە الىپ كىرۋگە بولمايدى. مۇنداي زاتتار تەكسەرۋ كەزىندە تاركىلەنىپ، جويىلادى.

    - ازاماتتىق اۋە كەمەلەرىندە جولاۋشىلارعا تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان قاۋىپتى زاتتار مەن بۇيىمداردىڭ تولىق تىزىمىمەن سىلتەمە ارقىلى تانىسۋعا بولادى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.

    سونداي-اق كولىك مينيسترلىگى جولاۋشىلارعا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن زاتتاردى وزدەرىن شىعارىپ سالۋعا كەلگەن ادامدارعا تاپسىرۋ مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالدى.

    جاڭا ەرەجە 2025-جىلعى 27-تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.

    بۇعان دەيىن، قازاقستاندىقتار رەسەيگە جاڭا ەرەجە بويىنشا ساپارلايتىنىن جازعانبىز.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
