قازاقستان اۋەجايلارىندا جاڭا ەرەجە كۇشىنە ەنەدى
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدىڭ اۋەجايلارىندا تەكسەرۋ بارىسىندا تاركىلەنگەن، تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان زاتتار ەندى ساقتالمايدى. بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگى حابارلادى.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، بۇل وزگەرىس حالىقارالىق ستاندارتتارعا سايكەستەندىرۋ جانە جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ ۇدەرىستەرىن وڭتايلاندىرۋ ماقساتىندا ەنگىزىلىپ جاتىر.
- اۋە كولىگىمەن تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان زاتتاردىڭ تىزىمىمەن الدىن الا تانىسۋ ۇسىنىلادى. تولىق اقپارات اۋەكومپانيالار مەن اۋەجايلاردىڭ رەسمي سايتتارىندا، سونداي-اق تىركەۋ سورەلەرىندە جانە تەكسەرۋ بەكەتتەرىندە ورنالاستىرىلعان. مىسالى، قول جۇگىندە كولەمى 100 ميلليليتردەن اساتىن سۇيىقتىقتار، اەروزولدەر مەن گەلدەردى، سونداي-اق وزگە دە قاۋىپتى زاتتاردى الىپ وتۋگە تىيىم سالىنادى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
اۆياتسيالىق قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا سايكەس، زاۋىتتىق قاپتاماسى جوق ونىمدەردى بال، توساپ، ءسۇت ونىمدەرى جانە ۇيدە دايىندالعان تاعامداردى اۋە كەمەسىنە الىپ كىرۋگە بولمايدى. مۇنداي زاتتار تەكسەرۋ كەزىندە تاركىلەنىپ، جويىلادى.
- ازاماتتىق اۋە كەمەلەرىندە جولاۋشىلارعا تاسىمالداۋعا تىيىم سالىنعان قاۋىپتى زاتتار مەن بۇيىمداردىڭ تولىق تىزىمىمەن سىلتەمە ارقىلى تانىسۋعا بولادى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆو.
سونداي-اق كولىك مينيسترلىگى جولاۋشىلارعا قاۋىپسىزدىك تالاپتارىنا ساي كەلمەيتىن زاتتاردى وزدەرىن شىعارىپ سالۋعا كەلگەن ادامدارعا تاپسىرۋ مۇمكىن ەكەنىن ەسكە سالدى.
جاڭا ەرەجە 2025-جىلعى 27-تامىزدان باستاپ كۇشىنە ەنەدى.
بۇعان دەيىن، قازاقستاندىقتار رەسەيگە جاڭا ەرەجە بويىنشا ساپارلايتىنىن جازعانبىز.