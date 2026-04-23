قازاقستان اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋ ءتارتىبى قانداي
استانا. KAZINFORM - سەنات كۋلۋارىندا جۋرناليستەردىڭ اسكەري ترانزيتكە قاتىستى سۇراقتارىنا ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى اسقار مۇستابەكوۆ جاۋاپ بەردى.
ونىڭ ايتۋىنشا، اسكەري ترانزيت حالىقارالىق نورمالارعا سايكەس جۇزەگە اسىرىلادى جانە تولىق باقىلاۋدا بولادى.
- حالىقارالىق ستاندارت بار. مىسالى، چيكاگو كونۆەنتسياسى بويىنشا كەز كەلگەن مەملەكەتتىڭ اۋە كەڭىستىگى - سول ەلدىڭ اجىراماس بولىگى. ونى پايدالانۋ سول مەملەكەتتىڭ زاڭدارىمەن رەتتەلەدى. قازاقستاندا بۇل اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋ تۋرالى زاڭمەن رەتتەلگەن. ءبىز دە ءوز كەزەگىمىزدە باسقا مەملەكەتتەردىڭ اۋە كەڭىستىگىن ترانزيت رەتىندە پايدالانامىز، - دەدى ول.
سپيكەردىڭ مالىمەتىنشە، تۇركيا باعىتى بويىنشا كەلىسىم اياسىندا قازاقستاندىق بىتىمگەرلىك كۇشتەردى تاسىمالداۋ كەزىندە ترانزيت قولدانىلادى.
- قازىرگى تاڭدا بىتىمگەرلىك كۇشتەر ءتۇرلى تاكتيكالىق وقۋ- جاتتىعۋلارعا قاتىسۋ ءۇشىن تۇركيا ارقىلى ترانزيتپەن وتەدى. سول سياقتى تۇرىك تاراپى دا قازاقستاننىڭ اۋە كەڭىستىگىن پايدالانا الادى. ياعني، قونۋ جاساماي، تەك ترانزيت ارقىلى وتەدى، - دەدى قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى.
سونداي-اق ول ترانزيتتىك تاسىمالداردىڭ بارلىعى الدىن الا كەلىسىلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- اۋە كەڭىستىگىن پايدالانۋ ءۇشىن جىلدىق نەمەسە ءبىر رەتتىك سۇرانىس بەرىلەدى. جىلدىق سۇرانىس كەلەسى جىلعا 31 - جەلتوقسانعا دەيىن ۇسىنىلۋى ءتيىس. وندا تاسىمالداناتىن جۇكتىڭ كولەمى، ءتۇرى، تونناسى جانە ونى الىپ جۇرەتىن پەرسونال كورسەتىلەدى. قۇزىرلى ورگاندار بۇل مالىمەتتەردى قاراپ، ەگەر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە ءقاۋىپ تونبەسە جانە حالىقارالىق كەلىسىمدەرگە قايشى كەلمەسە، رۇقسات بەرەدى، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار قازاقستان ترانزيت پروتسەسىن تولىق باقىلاۋدا ۇستايدى.
- ۇشۋ بارىسىندا كۇمان تۋىنداعان جاعدايدا مەملەكەت اۋە كەمەسىن قوندىرىپ، شەكارالىق جانە كەدەندىك تەكسەرىس جۇرگىزۋگە قۇقىلى. جالپى، بارلىق ترانزيت تولىق باقىلاۋدا بولادى، - دەپ تۇيىندەدى سپيكەر.
بۇعان دەيىن سپيكەر Baykar Defence كومپانياسىنىڭ قازاقستان اۋماعىندا كاميكادزە- دروندار مەن ۇشقىشسىز ۇشۋ اپپاراتتارىن ءوندىرۋ مۇمكىندىگىن قاراستىرۋىنا بايلانىستى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن ەدى.