قازاقستان 30 جىل ىشىندە ورتا دەرجاۆا دەڭگەيىنە كوتەرىلدى - ساياساتتانۋشى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان كوپۆەكتورلى ساياساتتى ۇستانۋدىڭ ناتيجەسىندە قوعام قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتىپ وتىر جانە حالىق سەنىمى بار. بۇل پىكىردى ساياساتتانۋشى، حالىقارالىق قاتىناستار بويىنشا ساراپشى ريززات تاسىم Kazinform اگەنتتىگىنىڭ «Bizdin orta» پودكاستىندا كەلتىردى.
- حالىقارالىق قاتىناستارداعى وقيعالارمەن سالىستىرمالى تۇردە ايتقاندا، قازاقستاننىڭ سىرتقى ساياساتى بىردەن كوزگە تۇسەدى. بىرىنشىدەن، حالىقارالىق قاتىناستاردا ەگەمەندىك ەروزياسى دەگەن تۇسىنىك پايدا بولدى، ياعني مەملەكەت ەمەس ارەكەت ەتۋشى سۋبەكتىلەر پايدا بولدى. جالپى ادامدار مەن مەملەكەت اراسىنداعى بايلانىس، قوعامدا بولىپ جاتقان ۇردىستەر قاتتى اسەر ەتىپ جاتىر، سونىڭ اسەرىنەن ءتۇرلى ساياسي يدەيا، قۇندىلىقتار بويىنشا ءبولىنۋ جيىلەپ كەتتى. وسىنداي ورتادا قوعامىنا قولايلى ساياسات جۇرگىزۋ وتە قيىن، - دەدى ريززات تاسىم اڭگىمەلەسۋ بارىسىندا.
ساياسات تانۋشىنىڭ پايىمداۋىنشا، قازاقستان ۇلتتىق مۇددەنى قورعاپ، كوپۆەكتورلى ساياساتتى لايىقتى اتقارىپ كەلە جاتىر.
- 30 جىلدان استام ۋاقىت ىشىندە، شىنىمەن دە حالىقارالىق قاتىناستار سۋبەكتىسىندە ەندى عانا ءتاي-ءتاي باسقان مەملەكەت ورتا دەرجاۆا دەڭگەيىنە دەيىن كوتەرىلدى. بۇل قازاقستاننىڭ وزىندىك مويىنداۋى ەمەس، حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ قازاقستاننىڭ دەڭگەيىن مويىنداۋى. ەكىنشىدەن، ىشكى اۋديتوريا تۇرعىسىنان قاراساق، قازاقستان جۇرگىزىپ وتىرعان كوپۆەكتورلى ساياساتتى مەن تولىقتىرۋشى ەدىم، پراگماتيكالىق كوپۆەكتورلى ساياسات دەسەك، وعان قوعام ىشىنەن ىشكى سەنىم پايدا بولدى. ويتكەنى، كەز كەلگەن سىرتقى ساياساتتىڭ ماقساتى - ۇلتتىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋ، - دەيدى ول.
سونداي-اق ساراپشى كوپۆەكتورلى ساياسات، قوعامدا قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتىپ وتىرعانىن، سونىڭ ارقاسىندا حالىق سەنىمى بارىن ايتىپ وتىر.
- قازىر كەز كەلگەن ساياسي بيلىك قازاقستانداعى سىرتقى ساياساتتى ءبىرجاقتى، ءبىر مەملەكەتتىڭ مۇددەسىنە قاراي ىعىستىراتىن بولسا نەمەسە سونداي وي تاستاعاننىڭ وزىندە، ەڭ قىزىعى بۇعان حالىقتىڭ ءوزى قارسى بولادى. بۇل كوپۆەكتورلى ساياساتتى ۇستانۋشىلارعا ۇلكەن مىسال، ەكىنشى جاعىنان حالىقارالىق قاۋىمداستىقتا دا قازاقستانعا دەگەن، قازاقستاننىڭ ساياساتىنا دەگەن سەنىم پايدا بولدى، ياعني وسى ۋاقىت ارالىعىندا حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ قازاقستان ۇساق، قىسقا مەرزىمدى پايدا ءۇشىن ۇزاق مەرزىمدى ستراتەگيالاردى قۇرباندىققا شالمايتىنىنا كوزى جەتتى. كەرىسىنشە، بايىپتى، بايسالدى ساياسات جۇرگىزە الادى، ونىمەن ۇزاق مەرزىمدى قارىم-قاتىناس ورناتۋعا بولادى، وداقتاستىق ماسەلەلەر بويىنشا دا سەنىم ارتۋعا بولادى دەگەننىڭ ارقاسىندا قازاقستان جاھاندىق ماسەلەلەرگە ارالاسىپ وتىر، - دەپ تولىقتىردى ر. تاسىم.