قازاقستان 2026-جىلى تۇركى ەلدەرىنىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتاسىنا ءتوراعا بولادى
استانا. KAZINFORM - استانادا تۇركىتىلدەس ەلدەردىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعىنىڭ Ⅲ جالپى وتىرىسى باستالدى. بۇل تۇركى الەمىندەگى ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتاتىن ماڭىزدى الاڭ جانە 2026 -جىلعى وداققا ءتوراعالىق ازەربايجاننان قازاقستانعا بەرىلدى.
2019 -جىلى تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە جانە بايقاۋشى ەلدەر اراسىنداعى ساۋدا- ەكونوميكالىق، وندىرىستىك، ينۆەستيتسيالىق، تەحنولوگيالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋ ءۇشىن تۇركى مەملەكەتتەرىنىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعى قۇرىلعان ەدى. قازىرگى ۋاقىتتا وداق قۇرامىنا ازەربايجان، قازاقستان، قىرعىزستان، تۇركيا، وزبەكستان، تۇرىكمەنستان جانە بايقاۋشى مەملەكەت رەتىندە ماجارستان كىرەدى.
بەلگىلەنگەن تارتىپكە سايكەس، وداققا ءتوراعالىق جىل سايىن روتاتسيالىق نەگىزدە باس اسسامبلەيا شەشىمىمەن بەكىتىلەدى. 2026-جىلى ءتوراعالىق قازاقستان رەسپۋبليكاسىنا بەرىلدى جانە ءبىر جىلعا تۇركى ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتاسىنىڭ پرەزيدەنتى بولىپ «اتامەكەن» ق ر ۇ ك پ ءتورالقا ءتوراعاسى رايىمبەك باتالوۆ تاعايىندالدى.
- بۇگىندە تۇركى ەكونوميكالىق كەڭىستىگى 180 ميلليوننان استام حالىقتى قامتيدى جانە ايتارلىقتاي وندىرىستىك، رەسۋرستىق ءارى ادامي رەسۋرسقا الەۋەتكە يە. سونىمەن بىرگە، ىشكى وڭىرلىك ساۋدانىڭ ۇلەسى ءالى دە جالپى تاۋار اينالىمىنىڭ 10 پايىزىنان اسپايدى. بۇل الداعى ءوسىم ءۇشىن ۇلكەن مۇمكىندىك بەرەدى، - دەدى ر. باتالوۆ.
قازاقستان ءۇشىن تۇركى باعىتى - سىرتقى ەكونوميكالىق ساياساتتىڭ باسىم باعىتتارىنىڭ ءبىرى. 2025 -جىلدىڭ قاڭتار- قازان ايلارىنىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قازاقستاننىڭ تۇركى ەلدەرىمەن تاۋار اينالىمى 11 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا جەتىپ، 10 پايىزدان استامعا وسكەن.
ەكسپورت 16,6 پايىزعا ۇلعايىپ، شامامەن 7,9 ميلليارد ا ق ش دوللارىن قۇرادى. ال يمپورت ءبىر مەزگىلدە شامامەن 3 پايىزعا قىسقارعان. ساۋدا بالانسى 4,8 ميلليارد ا ق ش دوللارىنا دەيىن جاقسارىپ، تەك ساندىق ءوسىمدى عانا ەمەس، ساۋدا قۇرىلىمىنىڭ دا جاقسارعانىن كورسەتتى.
- اسىرەسە بۇل ديناميكا ونىمدەردىڭ قوسىلعان قۇنى جوعارىراق تۇرلەرىن جەتكىزۋدى كەڭەيتۋ ارقىلى قالىپتاستى. استىق، كۇنباعىس مايى، مەتاللۋرگيا جانە مۇناي-حيميا ونىمدەرى، ازىق- تۇلىك پەن وڭدەلگەن ماتەريالدار ەكسپورتى ەداۋىر ءوستى. ىنتىماقتاستىق گەوگرافياسى ونىڭ تۇراقتىلىعى مەن تەرەڭدىگىن ايعاقتايدى. تۇركيا مەن وزبەكستان قازاقستاننىڭ تۇركى ەلدەرىمەن تاۋار اينالىمىنىڭ ۇشتەن ەكىسىنەن استامىن قالىپتاستىرادى. وعان قوسا، قىرعىزستانمەن، ازەربايجانمەن، تۇرىكمەنستانمەن جانە ماجارستانمەن ءوزارا ءىس-قيمىل نىعايىپ كەلەدى، بۇل ەكونوميكالىق بايلانىستاردى ءارتاراپتاندىرۋعا جانە ءوڭىرارالىق ىنتىماقتاستىقتى كەڭەيتۋگە كومەكتەسەدى، - دەدى پالاتا ءتوراعاسى.
وتىرىسقا قاتىسۋشىلار الداعى كەزەڭگە ارنالعان نەگىزگى ىنتىماقتاستىق باعىتتارىن دا تالقىلادى. باسىمدىقتاردىڭ قاتارىندا - ونەركاسىپتىك كووپەراتسيانى جانە بىرلەسكەن جوبالاردى دامىتۋ، تۇركى ينۆەستيتسيالىق قورى قۇرالدارىن ءتيىمدى پايدالانۋ، ساۋدا-تەحنيكالىق كەدەرگىلەردى ازايتۋ، سونداي-اق حالىقارالىق باعىتتار مەن كولىك دالىزدەرىن دامىتۋ ارقىلى كولىكتىك-لوگيستيكالىق ءوزارا بايلانىستىلىقتى كۇشەيتۋ بار.
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن تۇركى ەلدەرى بىرلەسىپ دارى-دارمەك ساتىپ الۋ تەتىگىن دامىتاتىنىن جازعانبىز.