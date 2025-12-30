قازاقستان 2026 -جىلى 40 ەلمەن حالىقارالىق اۆتوجۇك تاسىمالى كۆوتاسىن كەلىسىپ قويدى
استانا. KAZINFORM - بۇگىنگى كۇنى وتاندىق تاسىمالداۋشىلار الەمنىڭ 42 ەلىمەن جاسالعان اۆتوموبيل كولىگى تۋرالى ۇكىمەتارالىق كەلىسىمدەر اياسىندا جۇك تاسىمالدارىن جۇزەگە اسىرىپ كەلەدى. بۇل تۋرالى كولىك مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلادى.
- اتالعان كەلىسىمدەردىڭ 33 ءى جۇك تاسىمالىنا تولىق رۇقسات بەرۋ جۇيەسىن كوزدەيدى، 8 ءى تەك ءۇشىنشى ەلدەرگە جانە ءۇشىنشى ەلدەردەن جۇك تاسىمالداۋ ءۇشىن رۇقسات بەرۋ جۇيەسىن قاراستىرادى (رەسەي فەدەراتسياسى، بەلارۋس رەسپۋبليكاسى، وزبەكستان رەسپۋبليكاسى، قىرعىز رەسپۋبليكاسى، ارمەنيا، رۋمىنيا، سەربيا، يران (كەلىسىمگە قول قويىلعان) ، ال 2 كولىك قۇرالدارىنىڭ تولىق رۇقساتسىز ءوتۋىن كوزدەيدى (تاجىكستان، تۇرىكمەنستان (كەلىسىمگە قول قويىلعان). وسىعان بايلانىستى جىل سايىن حالىقارالىق اۆتوموبيل تاسىمالدارى نارىعىنداعى وتاندىق مۇددەلەردى ەسكەرە وتىرىپ، شەتەلدىك ۋاكىلەتتى ورگاندارمەن رۇقسات بلانكىلەرىن الماسۋ جۇزەگە اسىرىلادى. بۇل بلانكىلەر اۆتوماتتاندىرىلعان جۇيە ارقىلى ءبولىنىپ، وتىنىمدەر نەگىزىندە وتاندىق تاسىمالداۋشىلارعا بەرىلەدى، - دەلىنگەن مينيسترلىك حابارلاماسىندا.
ۆەدومستۆو مالىمەتىنە قاراعاندا، وسىلايشا، 2026 -جىلعا 40 مەملەكەتپەن شامامەن 150 مىڭ رۇقسات بلانكىسىن الماسۋ جونىندە الدىن الا كۆوتا كەلىسىلدى. بۇل باعىتتاعى جۇمىس كەلەسى جىلى دا جالعاسىن تابادى.