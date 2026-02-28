ق ز
    قازاقستان 2025-جىلى قىتايعا 5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ەكسپورتتاعان

    استانا. قازاقپارات - QazaqGaz ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسشىسى الىبەك جاماۋوۆ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ القا ماجىلىسىندە ەل بيۋجەتىنە قانشا سالىق تولەپ وتىرعاندارىن ايتتى.

    ا
    Коллаж: Kazinform/ DALL-E/ Freepikrm

    - 2025-جىلى گازدى ماگيسترالدىق تاسىمالداۋدىڭ جالپى كولەمى 88,5 ميلليارد تەكشە مەتر بولدى. ىشكى نارىققا 20,5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وتكىزدىك، - دەدى ول.

    ۇلتتىق كومپانيا باسشىسى قازاقستاندىقتاردىڭ گاز تۇتىنۋ شىعىندارىن ازايتۋ ءۇشىن 190 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى جۇمساعاندارىن ايتتى.

    - قىتايعا 5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ەكسپورتتالدى. ىشكى نارىقتى سۋبسيديالاۋ جىلىنا 190,5 ميلليارد بولدى. ەل بيۋجەتىنە شامامەن 302,1 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەندى، - دەدى الىبەك جاماۋوۆ.

    بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارعا ايىپپۇلدى دوللارمەن ەسەپتەۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.

    بۇدان بولەك، بيىل جەر قويناۋىن يگەرۋ كەلىسىمشارتتارىنا ريەۆيزيا جاسالاتىنى انىقتالدى.

    Күнсұлтан Отарбай
    Күнсұлтан Отарбай
    رەداكتورى
