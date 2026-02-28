قازاقستان 2025-جىلى قىتايعا 5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ەكسپورتتاعان
استانا. قازاقپارات - QazaqGaz ۇلتتىق كومپانياسىنىڭ باسشىسى الىبەك جاماۋوۆ ەنەرگەتيكا مينيسترلىگىنىڭ القا ماجىلىسىندە ەل بيۋجەتىنە قانشا سالىق تولەپ وتىرعاندارىن ايتتى.
- 2025-جىلى گازدى ماگيسترالدىق تاسىمالداۋدىڭ جالپى كولەمى 88,5 ميلليارد تەكشە مەتر بولدى. ىشكى نارىققا 20,5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز وتكىزدىك، - دەدى ول.
ۇلتتىق كومپانيا باسشىسى قازاقستاندىقتاردىڭ گاز تۇتىنۋ شىعىندارىن ازايتۋ ءۇشىن 190 ميلليارد تەڭگەدەن استام قارجى جۇمساعاندارىن ايتتى.
- قىتايعا 5 ميلليارد تەكشە مەتر گاز ەكسپورتتالدى. ىشكى نارىقتى سۋبسيديالاۋ جىلىنا 190,5 ميلليارد بولدى. ەل بيۋجەتىنە شامامەن 302,1 ميلليارد تەڭگە سالىق تولەندى، - دەدى الىبەك جاماۋوۆ.
بۇعان دەيىن پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ جەر قويناۋىن پايدالانۋشىلارعا ايىپپۇلدى دوللارمەن ەسەپتەۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتقان بولاتىن.
بۇدان بولەك، بيىل جەر قويناۋىن يگەرۋ كەلىسىمشارتتارىنا ريەۆيزيا جاسالاتىنى انىقتالدى.