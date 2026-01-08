قازاقستان 20 جىلدا 439,7 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا تارتقان
استانا. KAZINFORM - ۇلتتىق ەكونوميكا ۆيتسە-ءمينيسترى اسان داربايەۆ سوڭعى 20 جىلداعى قازاقستان ەكونوميكاسىنا تارتىلعان ينۆەستيتسيالار كولەمى مەن 2025-جىلى كەلگەن قارجى اعىنى تۋرالى باياندادى.
ۇلتتىق بانكتىڭ دەرەكتەرىنە سايكەس، 2005-جىلدان 2025-جىلدىڭ قىركۇيەگىنە دەيىنگى ارالىقتا قازاقستان ەكونوميكاسىنا 439,7 ميلليارد دوللار تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتىلعان. تۇركى مەملەكەتتەرى ۇيىمىنا مۇشە ەلدەردىڭ ۇلەسى - 6,3 ميلليارد دوللار.
ال 2025-جىلدىڭ توعىز ايىندا قازاقستان ەكونوميكاسىنا 14,9 ميلليارد دوللار كولەمىندە تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا كەلگەن. بۇل 2024-جىلدىڭ ءدال وسى كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 10,9 پايىزعا ارتىق.
- بۇگىنگى تاڭدا ۇكىمەتتىڭ الدىندا 2029-جىلعا قاراي ەكونوميكا ءوسىمىن ەكى ەسە ارتتىرۋ مىندەتى تۇر. بۇل ماقساتقا قول جەتكىزۋدىڭ نەگىزگى فاكتورى - كەمىندە 150 ميلليارد دوللار تىكەلەي شەتەلدىك ينۆەستيتسيا تارتۋ، سونداي-اق 2029-جىلعا قاراي نەگىزگى كاپيتالعا سالىناتىن ينۆەستيتسيالار دەڭگەيىن ج ءى ءو- ءنىڭ %23 ىنا دەيىن جەتكىزۋ، - دەدى اسان داربايەۆ تۇركى ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعىنىڭ ءۇشىنشى وتىرىسىندا.
ونىڭ ايتۋىنشا، ينۆەستيتسيالاردى قولداۋ مەن ىنتالاندىرۋ جۇيەسىن قالىپتاستىرۋ ءۇشىن 2030-جىلعا دەيىنگى ينۆەستيتسيالىق ساياسات تۇجىرىمداماسى قابىلداندى. قۇجاتقا سايكەس، كاپيتال سالىمدارى قوسىلعان قۇنى جوعارى، باسەكەگە قابىلەتتى ونىمدەر وندىرىسىنە باعىتتالماق.
سونىمەن بىرگە، قازاقستان دۇنيەجۇزىلىك بانكتىڭ «Doing Business» زەرتتەۋىنىڭ سوڭعى ەسەبىندە 25-ورىنعا يە بولدى. سونداي-اق Business Ready 2025 جاڭا رەيتينگىندە قازاقستان 190 ەلدىڭ ىشىندە 29-ورىندى يەلەنىپ، ينۆەستورلار مەن كاسىپكەرلەرگە جاعداي جاساۋ بويىنشا وڭىرلىك كوشباسشى مارتەبەسىن ساقتاپ كەلەدى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلى قازاقستان تۇركى ەلدەرىنىڭ ساۋدا-ونەركاسىپ پالاتالارى وداعىنا ءتوراعالىق ەتەدى.
قازاقستان ت م ۇ ەلدەرىنە 7,6 ميلليارد دوللارعا ءونىم ەكسپورتتاعان.