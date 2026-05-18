قازاقستانعا تاشكەنتتەن اكەلىنگەن شىرايگۇل پارتياسى كەرى قايتارىلدى
استانا. KAZINFORM – ق ر اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگى اگروونەركاسىپتىك كەشەندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتسيا كوميتەتىنىڭ تۇركىستان وبلىستىق اۋماقتىق وسىمدىكتەر كارانتينى جونىندەگى مەملەكەتتىك ينسپەكتورى زالالدانعان ءونىمدى تاسىمالداۋ فاكتىسىن انىقتادى. بۇل تۋرالى ۆەدومستۆونىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى ءمالىم ەتتى.
فيتوسانيتارلىق باقىلاۋ بارىسىندا وزبەكستان رەسپۋبليكاسىنىڭ تاشكەنت وبلىسىنان قازاقستان اۋماعىنا كارانتيندىك نىسان - ارامسوياۋمەن زالالدانعان 5100 دەن استام شىرايگۇل گۇلى اكەلىنگەنى بەلگىلى بولدى.
- قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىنا سايكەس ءونىمدى كەرى قايتارۋ تۋرالى اكت راسىمدەلىپ، زالالدانعان گۇلدەر كەرى قايتارىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
قابىلدانىپ جاتقان شارالار ەل اۋماعىنا كارانتيندىك زياندى ورگانيزمدەردىڭ جەتكىزىلۋى مەن تارالۋىنىڭ الدىن الۋعا، فيتوسانيتارلىق قاۋىپسىزدىكتى قامتاماسىز ەتۋگە جانە اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارىن قورعاۋعا باعىتتالعان.