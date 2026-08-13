قازاقستانعا كەلگەن رەسەيلىك تۋريستەر قىمىز ىشەمىن دەپ، ولىمنەن امان قالدى
ەكى رەسەيلىك تۋريست قازاقستانداعى مەيرامحانادا قىمىزدىڭ ءدامىن تاتقاننان كەيىن، ولاردا قاتتى اللەرگيالىق رەاكسيا پايدا بولعان. بۇل تۋرالى Stan.kz اقپارات اگەنتتىگى Baza Telegram-ارناسىنا سىلتەمە جاساپ حابارلايدى.
ياروسلاۆا مەن رەناتا ەسىمدى اپالى-ءسىڭىلى ۇلتتىق سۋسىننان بىرنەشە جۇتىم ىشكەن. كوپ ۇزاماي ەكەۋىنىڭ دە بەتتەرىندە ءىسىنۋ، تاماقتارىندا اۋرۋ سەزىمى جانە تىنىس الۋ قيىنداي باستاعان.
قىزدار جاقىن ماڭداعى ءدارىحاناعا بارىپ، انتيگيستاميندىك دارىلەر قابىلدادى. ياروسلاۆا كوپ ۇزاماي ءوزىن جاقسى سەزىندى، ءبىراق رەناتانىڭ جاعدايى ناشارلاي بەردى. دەنەسىندە بورتپە پايدا بولدى، تىنىس الۋى قيىندادى. ولاردىڭ بىرىنە جەدەل مەديسينالىق كومەك قاجەت بولدى.
كۋاگەرلەر جەدەل جاردەم شاقىردى. دارىگەرلەر اۋىر زارداپتار پايدا بولعانعا دەيىن «كۆينكە» ءىسىنۋىنىڭ بەلگىلەرىن جەڭىلدەتە الدى.
اپالى-ءسىڭلىنىڭ ايتۋىنشا، دارىگەرلەر بىرنەشە كۇن انتيگيستاميندىك دارىلەر قابىلداۋدى ۇسىندى. بۇعان دەيىن باسقا اشىتىلعان ءسۇت ونىمدەرىنە ۇقساس رەاكسيالار قىزداردا بايقالماعان كورىنەدى.