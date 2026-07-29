قازاقستانعا بيداي اكەلۋگە تىيىم سالىندى: نارىق قاتىسۋشىلارى نەنى ەسكەرۋ كەرەك
قوستاناي. قازاقپارات - 2026-جىلعى 27-شىلدەدەن باستاپ قازاقستان اۋماعىنا اۆتوموبيل، تەمىرجول جانە سۋ كولىگىمەن بيداي يمپورتتاۋعا ۋاقىتشا تىيىم كۇشىنە ەندى.
بۇل تۋرالى قوستاناي وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى.
شەكتەۋ اۋىل شارۋاشىلىعى ءمينيسترىنىڭ 2026-جىلعى 11-شىلدەدەگى №273 بۇيرىعىنا سايكەس ەنگىزىلدى. تىيىم التى اي بويى قولدانىلادى.
تىيىم ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداقتىڭ سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتىنىڭ تاۋار نومەنكلاتۋراسى بويىنشا 1001 كودى بار بيدايدى ءۇشىنشى ەلدەردەن دە، ەۋرازيالىق ەكونوميكالىق وداققا مۇشە مەملەكەتتەردەن دە اكەلۋگە قاتىستى.
سونىمەن قاتار ءبىرقاتار ەرەكشەلىك قاراستىرىلعان.
تەمىرجول ارقىلى بيدايدى قۇس فابريكالارىنا، استىق وڭدەۋ كاسىپورىندارىنا، ليتسەنزيالانعان ەليەۆاتورلارعا جانە «ازىق-تۇلىك كەلىسىمشارت كورپوراتسياسى» ۇلتتىق كومپانياسىنا اكەلۋگە رۇقسات ەتىلەدى.
الايدا قۇس شارۋاشىلىعى مەن استىق وڭدەۋ كاسىپورىندارىنا جەتكىزىلگەن استىق تەك ءوز وندىرىستىك قاجەتتىلىگى ءۇشىن پايدالانىلۋى ءتيىس. ونى ىشكى نەمەسە سىرتقى نارىقتا ساتۋعا بولمايدى.
تىيىم قازاقستان اۋماعى ارقىلى تەمىرجولمەن ترانزيتپەن وتەتىن بيدايعا، سونداي-اق رەسپۋبليكا اۋماعى ارقىلى جۇزەگە اسىرىلاتىن ە ا ە و-عا مۇشە مەملەكەتتەر اراسىنداعى تەمىرجول تاسىمالىنا قولدانىلمايدى.
قوستاناي وبلىسى بويىنشا مەملەكەتتىك كىرىستەر دەپارتامەنتى سىرتقى ەكونوميكالىق قىزمەتكە قاتىسۋشىلارعا جۇك جەتكىزۋدى جوسپارلاۋ كەزىندە جاڭا شەكتەۋلەردى ەسكەرىپ، قولدانىستاعى زاڭناما تالاپتارىن ساقتاۋعا كەڭەس بەردى.
وسىعان دەيىن قازاقستان بيداي يمپورتىنا تىيىم سالاتىنى تۋرالى جازدىق.