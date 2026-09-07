قازاقستانداعى ەڭ ىقپالدى 25 ايەلدىڭ قاتارىندا كىم بار؟
استانا. قازاقپارات - Forbes Kazakhstan قازاقستانداعى ەڭ ىقپالدى 25 ايەلدى اتادى. قازاقستاندا ايەلدەردىڭ بيزنەس پەن مەملەكەتتىك باسقارۋداعى ىقپالى ارتىپ كەلەدى. ءبىراق جوعارى لاۋازىمدارعا جەتۋ جولى ءالى دە وڭاي ەمەس.
دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمنىڭ دەرەگىنشە، 2015-2025-جىلدارى جوعارى مەنەدجمەنتتەگى ايەلدەردىڭ ۇلەسى %26,8 دان %29,6 عا وسكەن. ال كومپانيالاردىڭ باس ديرەكتورى قىزمەتىندەگى ايەلدەردىڭ ۇلەسى %19,1 عانا قۇرايدى.
قازاقستانداعى جاعدايدى Forbes Kazakhstan-نىڭ بيىلعى ەڭ ىقپالدى 25 ايەل رەيتينگى دە كورسەتەدى. تىزىمدە قارجى، مەملەكەتتىك باسقارۋ، بيزنەس، مادەنيەت، عىلىم جانە قوعامدىق سالا وكىلدەرى بار. رەيتينگتىڭ العاشقى تورتتىگى بيىل وزگەرمەدى.
العاشقى تورتتىكتە كىمدەر تۇر؟
ءبىرىنشى ورىندا - Halyk Bank باسقارما ءتورايىمى ءۇمىت شاياحمەتوۆا. ول بۇل بانكتى 17 جىلدان بەرى باسقارىپ كەلەدى. ەكىنشى ورىندا - قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگىنىڭ ءتورايىمى مادينا ابىلقاسىموۆا. ءۇشىنشى ورىنعا ايدا بالايەۆا، ءتورتىنشى ورىنعا وتباسى بانك باسقارما ءتورايىمى لياززات يبراگيموۆا جايعاستى.
قىزىعى، بۇل رەيتينگ تەك مەملەكەتتىك قىزمەتتەگى نەمەسە ءىرى بيزنەستەگى ايەلدەرمەن شەكتەلمەيدى. مىسالى، بەسىنشى ورىندا تۇرعان اسەل تاسماعامبەتوۆا ەكولوگيا، قايىرىمدىلىق جانە كاسىپكەرلىك باعىتتارىمەن تانىمال. ال التىنشى ورىندا بالالارعا كومەك كورسەتەتىن «ميلوسەرديە» قورىن باسقاراتىن ارۋجان ساين بار.
جاڭا ەسىمدەر قوسىلدى
رەيتينگكە بيىل بەس جاڭا ەسىم قوسىلعان. ولاردىڭ قاتارىندا دەنساۋلىق ساقتاۋ ءمينيسترى اقمارال ءالنازاروۆا، وقۋ-اعارتۋ ءمينيسترى جۇلدىز سۇلەيمەنوۆا، پروديۋسەر ءارى كاسىپكەر بايان الاگوزوۆا بار.
Forbes باعالاۋىنشا، ايەلدىڭ رەيتينگكە ەنۋىنە ونىڭ تانىمالدىعى عانا ەمەس، باسقارۋ دەڭگەيى، بيزنەس اۋقىمى نەمەسە بەلگىلى ءبىر سالاعا ىقپالى اسەر ەتەدى. سوندىقتان تىزىمدەگى ايەلدەردىڭ ورتاق ەرەكشەلىگى - ءوز سالاسىندا ناقتى شەشىم قابىلداپ، ۇلكەن جوبالار مەن ينستيتۋتتارعا ىقپال ەتە الۋى.
رەيتينگكە بارلىعى 170 تەن استام ايەل ۇمىتكەر رەتىندە قاراستىرىلىپ، كەيىن 55 ادام ساراپشىلار باعالاۋىنا جىبەرىلگەن. قورىتىندى ناتيجەنىڭ %90 ساراپشىلاردىڭ باعاسى قۇراعان.