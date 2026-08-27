قازاقستانداعى تەمىرجول ۆوكزالدارىنىڭ كەلبەتى قالاي وزگەرەدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا 124 تەمىرجول ۆوكزالى جاڭعىرتىلىپ جاتىر. كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جۇمىس تەك عيماراتتاردىڭ سىرتى مەن ءىشىن جوندەۋمەن شەكتەلمەيدى. جاڭعىرتۋ كەزىندە ۆوكزالدار جولاۋشىلارعا قاۋىپسىز ءارى ىڭعايلى بولاتىنداي ەتىپ جاڭارتىلادى.
ۆوكزالداردا نەوزگەرەدى
جاڭعىرتۋ كەزىندە ۆوكزالدار جولاۋشىلارعا قاۋىپسىز ءارى ىڭعايلى بولۋى جانە ساپالى قىزمەت كورسەتۋى ءۇشىن قازىرگى تالاپتارعا ساي جاڭارتىلادى.
- جاڭعىرتۋ اياسىندا ۆوكزالداردىڭ قاسبەتى مەن ىشكى بولىگى جاڭارتىلىپ، زاماناۋي كۇتۋ زالدارى جابدىقتالادى. باعىت-باعدار كورسەتەتىن بەلگىلەر، سانيتارلىق توراپتار مەن جولاۋشىلارعا قىزمەت كورسەتۋ ورىندارى جەتىلدىرىلەدى. قوزعالىسى شەكتەۋلى ازاماتتارعا كەدەرگىسىز ورتا قالىپتاستىرۋعا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى. ءول ۇشىن تاكتيلدى باعىتتاۋ جۇيەلەرى، ارنايى بەيىمدەلگەن سانيتارلىق بولمەلەر جانە باسقا دا قاجەتتى جاعدايلار قاراستىرىلادى، - دەدى ق ر كولىك ۆيتسە-ءمينيسترى جانىبەك تايجانوۆ.
سونىمەن قاتار ينجەنەرلىك جەلىلەر مەن جارىقتاندىرۋ جۇيەلەرى جاڭارتىلىپ، جولاۋشىلارعا اقپارات بەرۋگە ارنالعان جابدىقتار دا زامان تالابىنا ساي بەيىمدەلەدى. ۆوكزالدارداعى قاۋىپسىزدىك شارالارىن كۇشەيتۋ دە كوزدەلگەن.
مينيسترلىكتىڭ تۇسىندىرۋىنشە، نەگىزگى ماقسات - ۆوكزالداردىڭ سىرتقى كەلبەتىن جاڭارتۋ عانا ەمەس، جولاۋشىلارعا كورسەتىلەتىن قىزمەت ساپاسىن دا جاقسارتۋ قولعا الىنىپ وتىر. وسىلايشا، ۆوكزالدار قاۋىپسىز ءارى قولايلى بولىپ، بارلىق جولاۋشىعا بىردەي قولجەتىمدى بولۋى ءتيىس.
تەمىرجول ۆوكزالدارىن جاڭارتۋعا نەسەبەپ بولدى
بىرنەشە ونداعان جىل بۇرىن سالىنعان ۆوكزالداردى تەكسەرۋ كەزىندە ءبىرقاتار ورتاق ماسەلە انىقتالعان. كوپ جاعدايدا عيماراتتار مەن ينجەنەرلىك جەلىلەر توزعان، ىشكى جوسپارلاۋ قازىرگى تالاپتارعا ساي كەلمەيدى، ال كەيبىر بولمەلەردى ءتيىمدى پايدالانۋ مۇمكىندىگى شەكتەۋلى.
بۇدان بولەك، ءبىرقاتار ۆوكزالدا جولاۋشىلارعا جول تابۋدى جەڭىلدەتەتىن بەلگىلەر مەن اقپاراتتىق جۇيەلەردى جەتىلدىرۋ، قوزعالىسى شەكتەۋلى ازاماتتارعا قولايلى جاعداي جاساۋ قاجەت بولعان.
دەگەنمەن بارلىق ۆوكزالدىڭ جاعدايى بىردەي ەمەس. ولاردىڭ تەحنيكالىق جاي-كۇيىنە عيماراتتىڭ قاشان سالىنعانى، قاي وڭىردە ورنالاسقانى، ۆوكزالدىڭ ساناتى مەن جولاۋشىلار سانى اسەر ەتەدى.
- ءار ۆوكزال بويىنشا شەشىم ونىڭ تەحنيكالىق جاعدايى مەن پايدالانۋ ەرەكشەلىكتەرىنە قاراي جەكە قابىلدانادى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
بارلىق ۆوكزالدىڭ ساۋلەتى بىردەي بولا ما
124 ۆوكزالدىڭ بارلىعىن ءبىر ۇلگىدە جاساۋ جوسپارلانباعان.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، جاڭعىرتىلاتىن نىساندارعا قاۋىپسىزدىك، قولجەتىمدىلىك، جولاۋشىلار قوزعالىسىن ۇيىمداستىرۋ، سانيتارلىق جاعداي مەن ناۆيگاتسيا بويىنشا ورتاق تالاپتار قويىلادى. ال عيماراتتاردىڭ ساۋلەتى مەن ىشكى جوسپارلانۋى ءارتۇرلى بولۋى مۇمكىن.
بۇل ۆوكزالدىڭ ساناتىنا، تەحنيكالىق جاعدايىنا، جولاۋشىلار سانىنا، عيماراتتىڭ ەرەكشەلىگىنە جانە ورنالاسقان ەلدى مەكەنگە بايلانىستى انىقتالادى.
دەمەك، جاڭعىرتىلعان ۆوكزالداردىڭ بارلىعى سىرتتاي ءبىر-بىرىنە ۇقساماۋى مۇمكىن. ءبىراق قاۋىپسىزدىك، قىزمەت ساپاسى مەن قولجەتىمدىلىككە قويىلاتىن تالاپ ورتاق بولادى.
ۆوكزالدار كوبىرەك جولاۋشى قابىلداي الا ما
جوبالاردى ازىرلەۋ كەزىندە قازىرگى جولاۋشىلار سانى عانا ەمەس، الداعى جىلدارداعى جولاۋشىلار اعىنى دا ەسكەرىلەدى.
- ءار نىساننىڭ ەرەكشەلىگىنە قاراي جولاۋشىلار قوزعالىسىن ءتيىمدى ۇيىمداستىرۋ، كۇتۋ زالدارىنىڭ اۋماعىن ۇلعايتۋ نەمەسە قولدا بار ورىندى ءتيىمدى پايدالانۋ، كىرەبەرىستەردى، كاسسالار مەن باسقا دا قىزمەت كورسەتۋ ايماقتارىن جەتىلدىرۋ قاراستىرىلعان، - دەدى جانىبەك تايجانوۆ.
وسىلايشا، جاڭعىرتۋ ۆوكزالداردىڭ كەلبەتىن وزگەرتۋمەن شەكتەلمەيدى. جوبالار بولاشاقتا جولاۋشىلار سانى ارتقان جاعدايدا ولارعا ساپالى قىزمەت كورسەتۋگە مۇمكىندىك بەرۋگە ءتيىس.
124 ۆوكزالدى جاڭعىرتۋعا قانشا قارجى جۇمسالادى
124 تەمىرجول ۆوكزالىن جاڭعىرتۋدىڭ جالپى قۇنى ازىرگە ناقتىلانعان جوق.
كولىك مينيسترلىگىنىڭ ايتۋىنشا، ءار نىسانعا جۇمسالاتىن قارجى كولەمى جوبالاۋ-سمەتالىق قۇجاتتاما ازىرلەنىپ، مەملەكەتتىك ساراپتامادان وتكەننەن كەيىن بەلگىلى بولادى. سوندىقتان بۇكىل باعدارلاماعا قاجەت قاراجات پەن قازىرگە دەيىن يگەرىلگەن قارجى كولەمى جوبالاردىڭ دايىن بولۋىنا جانە ىسكە اسىرىلۋىنا قاراي ناقتىلانىپ وتىرادى.
جاڭعىرتۋ اياقتالعاننان كەيىن ۆوكزالداردىڭ قالىپتى جاعدايىن ساقتاۋ جۇمىستارى قولدانىستاعى تارتىپپەن جۇرگىزىلەدى. ينجەنەرلىك جۇيەلەرگە، عيماراتتار مەن ۆوكزال ماڭىنداعى اۋماقتارعا تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتىلىپ، قاجەت بولعان جاعدايدا جوندەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلەدى.
بۇعان دەيىن قازاقستاننىڭ 17 وبلىسىندا 74 تەمىرجول ۆوكزالىن قايتا جاڭعىرتۋ جۇمىستارى اياقتالعانى حابارلانعان ەدى. تاعى 34 نىساندى تامىزدىڭ سوڭىنا دەيىن، ال 15 ۆوكزالدى قىركۇيەكتىڭ سوڭىنا دەيىن پايدالانۋعا بەرۋ جوسپارلانىپ وتىر.
اۆتور
نازەركە سۇيىندىك