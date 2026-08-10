قازاقستانداعى سپورتتىڭ جاڭا ءداۋىرى: «بولاشاق ويىندارى - 2026» حالىقارالىق ءتۋرنيرى اياقتالدى
استانا. KAZINFORM - استانادا حالىقارالىق «بولاشاق ويىندارى - 2026» ءتۋرنيرى اياقتالدى.
ون كۇن بويى ەلوردا فيدجيتال سپورتتىڭ الەمدىك ورتالىعىنا اينالىپ، سيفرلىق تەحنولوگيالار مەن ءداستۇرلى سپورتتى بىرىكتىرگەن جارىستارعا مىڭداعان جانكۇيەر كۋا بولدى. جالپى جۇلدە قورى 4,65 ميلليون دوللار بولعان تۋرنير قازاقستان ءۇشىن جاڭا سپورتتىق باعىتتاردى دامىتۋ مەن حالىقارالىق تاجىريبە جيناقتاۋدىڭ ماڭىزدى الاڭىنا اينالدى.
ساندارمەن ايتار بولساق، جوبانى ۇيىمداستىرۋعا 4 نىسان، 528 ويىن تەحنيكاسى مەن 500 دەن استام ويىن ورنى جۇمىلدىرىلدى. سەگىز فيدجيتال- ديستسيپلينا سيفرلىق جارىستاردى شىنايى سپورتپەن بىرىكتىردى. ال 800 ۆولونتەر جوبانىڭ ماڭىزدى بولىگىنە اينالدى.
«بولاشاق ويىندارى 2026» كلاسسيكالىق جارىستار اياسىنان شىقتى. قازاقستان ءداستۇرلى سپورت، كيبەرسپورت جانە زاماناۋي تەحنولوگيالاردىڭ توعىسىندا قۇرىلعان جاڭا فورماتتاعى حالىقارالىق جوبانى قابىلدادى. ەلىمىز كيبەرسپورت، اقپاراتتىق تەحنولوگيالار، تەلەترانسلياتسيا، ينجەنەريا، لوگيستيكا، قاۋىپسىزدىك جانە ءىرى سپورتتىق جارىستاردى وتكىزۋ سالالارىندا جاڭا كاسىبي داعدىلار مەن تاجىريبە الدى.
سونىمەن قاتار بۇل استانانىڭ دامۋىنا جانە قازاقستاننىڭ تۋريستىك تارتىمدىلىعىنا وراسان زور ۇلەس قوستى. ءتۇرلى ەلدەردەن كەلگەن سپورتشىلار، كوماندالار، جانكۇيەرلەر مەن ماماندار قازاقستاندى باي تاريحى مەن مادەنيەتى بار ەل رەتىندە عانا ەمەس، ەڭ كۇردەلى حالىقارالىق تەحنولوگيالىق جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋعا قابىلەتتى زاماناۋي مەملەكەت رەتىندە كوردى.
- ەڭ باستىسى، بۇل تاجىريبە قازاقستاندا قالادى. ماماندار، قۇرىلعان كوماندالار، تەحنيكالىق شەشىمدەر جانە وسىنداي اۋقىمداعى ءىس-شارالاردى قالاي وتكىزۋ كەرەكتىگى تۋرالى تۇسىنىك قالادى. «بولاشاق ويىندارى 2026» ءتۋرنيرىنىڭ باستى قورىتىندىسى - ءساتتى وتكەن جارىستار عانا ەمەس، ەل ىشىندە قۇرىلعان ادامي، تەحنولوگيالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق كاپيتال. قازاقستاننىڭ الەمدىك دەڭگەيدەگى جوبالاردى قابىلداي الاتىنى جانە ولاردى وتكىزۋ الاڭى عانا ەمەس، بولاشاقتىڭ سپورتتىق ءىس-شارالارىن قۇرۋدا تولىققاندى ۇيىمداستىرۋشى جانە سەرىكتەس بولا الاتىنى دالەلدەندى،-دەپ مالىمدەدى ۇيىمداستىرۋشىلار.
فوتو: «بولاشاق ويىندارى - 2026» ۇيىمداستىرۋ كوميتەتى
«بولاشاق ويىندارى 2026» چەمپيوندارى:
1. Phygital Basketball presented by Halyk Fund
• 1 ورىن - Wilders ($100 000)
• 2 ورىن - LIGA PRO TEAM ($60 000)
• 3 ورىن - Dangerous ($35 000)
2. MOBA PC Dota 2 presented by Centercredit
• 1 ورىن - PlayTime ($350 000)
• 2 ورىن - Yakult Brothers ($160 000)
• 3 ورىن - Team Resilience ($120 000)
3. Phygital Dancing presented by Solidcore Resources
• 1 ورىن - Franco Vitali ($20 000)
• 2 ورىن - Lina ($15 000)
• 3 ورىن - Sergio Mayta ($10 000)
4. Phygital Shooter CS 2 presented by Yandex GO
• 1 ورىن - Team KZ ($50 000)
• 2 ورىن - Liga Pro Team ($35 000)
• 3 ورىن - Minsk House ($20 000)
5. Phygital Fighting presented by Kazzinc
• 1 ورىن - Archangel Michael ($100 000)
• 2 ورىن - NEFOR TEAM ($80 000)
• 3 ورىن - RCC ($70 000)
6. Phygital Football presented by Samruk-Kazyna
• 1 ورىن - NS Team ($150 000)
• 2 ورىن - Quetzales-Armadillos ($85 000)
• 3 ورىن - FC Olympic Phygital ($50 000)
7. MOBA Mobile MLBB presented by Freedom
• 1 ورىن - Bigetron by Vitality ($315 000)
• 2 ورىن - ONIC ($144 000)
• 3 ورىن - Aurora Gaming ($108 000)
8. Battle Royale - PUBG: BATTLEGROUNDS Presented by Alatau City Bank
• 1 ورىن: 17 Gaming ($300 000)
• 2 ورىن: GAM The Expendables ($120 000)
• 3 ورىن: Team Vitality ($100 000)
ايتا كەتەيىك، 29-شىلدەدە استانادا «بولاشاق ويىندارى - 2026» ءتۋرنيرىنىڭ اشىلۋ ءراسىمى ءوتتى.
سايىستا 34 ەلدىڭ 800 دەن استام وكىلى باق سىنادى. تۋرنيردە سپورتشىلار فيدجيتال- فۋتبول، فيدجيتال- باسكەتبول، فيدجيتال- جەكپە- جەك، فيدجيتال- شۋتەر، فيدجيتال- بي، Dota 2, Mobile Legends: Bang Bang جانە PUBG: Battlegrounds سەكىلدى 8 باعىت بويىنشا كۇش سىناستى.
ايجان سەرىكجان قىزى