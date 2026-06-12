KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستانداعى قوناق ءۇي جانە دەمالىس ورىندارىنىڭ سانى كوبەيدى

    استانا. KAZINFORM - ەلدەگى ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ سانى ءبىر جىلدا 192 گە ارتتى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    ا
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، 2026-جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا قازاقستانعا 3 ميلليون تۋريست كەلگەن. ال وسى كەزەڭدە شەتەلگە 2,47 ميلليون قازاقستاندىق شىققان.

    1-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا ەلدەگى قوناق ءۇي، دەمالىس بازاسى مەن باسقا دا ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ سانى 4505 كە جەتتى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 192 نىسانعا كوپ.

    - ءبىرىنشى توقساندا ورنالاستىرۋ ورىندارى 2 ميلليون قوناققا قىزمەت كورسەتتى. ونىڭ ىشىندە 802 مىڭنان استام ادام قازاقستاننىڭ كۋرورتتىق ايماقتارىندا دەمالعان. قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا قوناقۇيلەر مەن وزگە دە ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ كورسەتكەن قىزمەت كولەمى 69,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 13,9 پايىزعا ءوستى، - دەلىنگەن بيۋرو تاراتقان اقپاراتتا.

    ەلىمىزدە قازىرگى ۋاقىتتا 23 بەس جۇلدىزدى قوناق ءۇي جۇمىس ىستەيدى. ولار ءبىرىنشى توقساندا 158 مىڭ قوناقتى قابىلداعان. سونداي-اق 45 ءتورت جۇلدىزدى قوناقۇيدە 113,5 مىڭ ادام، ال 26 ءۇش جۇلدىزدى قوناقۇيدە 58,9 مىڭ ادام ورنالاستى.

    بۇدان بۇرىن ەلدە جاڭا حالىقارالىق ءقوناقۇي جوبالارى ىسكە اسىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.

    قوعام
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور