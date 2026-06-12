قازاقستانداعى قوناق ءۇي جانە دەمالىس ورىندارىنىڭ سانى كوبەيدى
استانا. KAZINFORM - ەلدەگى ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ سانى ءبىر جىلدا 192 گە ارتتى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ق ر ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك كوميتەتىنىڭ شەكارا قىزمەتىنىڭ دەرەكتەرى بويىنشا، 2026-جىلدىڭ العاشقى ءۇش ايىندا قازاقستانعا 3 ميلليون تۋريست كەلگەن. ال وسى كەزەڭدە شەتەلگە 2,47 ميلليون قازاقستاندىق شىققان.
1-ساۋىردەگى جاعداي بويىنشا ەلدەگى قوناق ءۇي، دەمالىس بازاسى مەن باسقا دا ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ سانى 4505 كە جەتتى. بۇل وتكەن جىلدىڭ سايكەس كەزەڭىمەن سالىستىرعاندا 192 نىسانعا كوپ.
- ءبىرىنشى توقساندا ورنالاستىرۋ ورىندارى 2 ميلليون قوناققا قىزمەت كورسەتتى. ونىڭ ىشىندە 802 مىڭنان استام ادام قازاقستاننىڭ كۋرورتتىق ايماقتارىندا دەمالعان. قاڭتار-ناۋرىز ايلارىندا قوناقۇيلەر مەن وزگە دە ورنالاستىرۋ ورىندارىنىڭ كورسەتكەن قىزمەت كولەمى 69,4 ميلليارد تەڭگەنى قۇراپ، بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا 13,9 پايىزعا ءوستى، - دەلىنگەن بيۋرو تاراتقان اقپاراتتا.
ەلىمىزدە قازىرگى ۋاقىتتا 23 بەس جۇلدىزدى قوناق ءۇي جۇمىس ىستەيدى. ولار ءبىرىنشى توقساندا 158 مىڭ قوناقتى قابىلداعان. سونداي-اق 45 ءتورت جۇلدىزدى قوناقۇيدە 113,5 مىڭ ادام، ال 26 ءۇش جۇلدىزدى قوناقۇيدە 58,9 مىڭ ادام ورنالاستى.
بۇدان بۇرىن ەلدە جاڭا حالىقارالىق ءقوناقۇي جوبالارى ىسكە اسىرىلۋى مۇمكىن ەكەنىن جازعانبىز.