قازاقستانداعى قاسيەتتى وسىمدىكتەر
استانا. قازاقپارات - قازاق حالقى تابيعاتتى تىرشىلىكتىڭ باستاۋى، رۋحاني قۇندىلىقتاردىڭ قاينار كوزى دەپ تانىعان. سوندىقتان كەيبىر وسىمدىكتەر حالىق دۇنيەتانىمىندا ەرەكشە قۇرمەتكە يە بولىپ، قاسيەتتى سانالعان. ولار تۇرمىستا، حالىق مەديتسيناسىندا، سالت-داستۇردە جانە نانىم-سەنىمدەردە ماڭىزدى ورىن العان.
سونىڭ ءبىرى - ارشا. قازاق اراسىندا ارشا جىن-شايتاندى، جاماندىقتى قۋادى دەگەن سەنىم قالىپتاسقان. ءۇيدى، بەسىكتى نەمەسە جاڭا قونىستى ارشا تۇتىنىمەن الاستاپ، پالە- جالادان ساقتايدى دەپ ەسەپتەگەن. بۇل ءداستۇر بۇگىنگى كۇنگە دەيىن كەي وڭىرلەردە ساقتالعان.
ادىراسپان دا كيەلى وسىمدىك رەتىندە كەڭىنەن تانىلعان. ونى كەپتىرىپ، تۇتەتىپ، ءتىل- كوزدەن، اۋرۋ- سىرقاۋدان قورعايدى دەگەن نانىم بولعان. سونىمەن قاتار ادىراسپان حالىق مەديتسيناسىندا ءتۇرلى دەرتكە قارسى ەمدىك ماقساتتا پايدالانىلعان.
قاسيەتتى وسىمدىكتەردىڭ قاتارىندا جۋساننىڭ ورنى ەرەكشە. قازاق ءۇشىن جۋسان - تۋعان جەردىڭ، كەڭ دالانىڭ سيمۆولى. ونىڭ حوش ءيىسى اتامەكەنگە دەگەن ساعىنىش پەن ۇلتتىق بولمىستىڭ بەلگىسى رەتىندە جىرلاردا، اڭىزداردا جانە ادەبي شىعارمالاردا كەڭىنەن سۋرەتتەلەدى.
ال توبىلعى اعاشى بەرىكتىك پەن تازالىقتىڭ نىشانى سانالعان. ونىڭ بۇتاعىنان قامشى ساپتارى، ءتۇرلى تۇرمىستىق بۇيىمدار جاسالىپ، كەيدە وتپەن الاستاۋ راسىمدەرىندە دە قولدانىلعان.
قاسيەتتى وسىمدىكتەرگە دەگەن قۇرمەت قازاق حالقىنىڭ تابيعاتپەن ۇيلەسىمدى ءومىر سۇرگەنىن كورسەتەدى. بۇل وسىمدىكتەر حالقىمىزدىڭ مادەني جادىندا ساقتالىپ، ۇلتتىق ءداستۇر مەن رۋحاني مۇرانىڭ اجىراماس بولىگىنە اينالعان.