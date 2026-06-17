قازاقستانداعى كيىك سانى قانشا ميلليوننان استى
اقتوبە. KAZINFORM - قازاق جەرىندەگى كيىك سانى - 4689000. بيىل ورال، بەتپاقدالا جانە ءۇستىرت پوپۋلياتسيالارىندا دا ءوسىم تىركەلدى.
ەلىمىزدە 7-25-ءساۋىر ارالىعىندا كيىك ساناعى ءوتتى.
ساناقتى «وحوتزووپروم» ءو ب ر م ك ك قازاقستان بيوالۋانتۇرلىلىگىن ساقتاۋ قاۋىمداستىعى، ورمان شارۋاشىلىعى جانە جانۋارلار دۇنيەسى كوميتەتى جانە ونىڭ باتىس قازاقستان، اقتوبە، ماڭعىستاۋ، قوستاناي، قاراعاندى، اقمولا، اباي جانە ۇلىتاۋ وبلىستارىنداعى اۋماقتىق ينسپەكتسيالارى بىرلەسە وتكىزدى. بەتپاقدالا، ءۇستىرت جانە ورال پوپۋلياتسيالارىنداعى ساناق اۋەدەن جۇرگىزىلدى.
- اۋە ەسەبى پاۆلودار، قاراعاندى، قوستاناي، اقمولا، اقتوبە، باتىس قازاقستان، ماڭعىستاۋ وبلىستارىنىڭ، سونداي-اق ۇلىتاۋ جانە اباي وبلىستارىنىڭ اۋماقتارىندا جۇرگىزىلدى. اقبوكەندەردى اۋەدەن ەسەپكە الۋ جۇمىستارىنا ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى عىلىم كوميتەتى زوولوگيا ينستيتۋتىنىڭ عىلىمي قىزمەتكەرلەرى، سونداي-اق «بوكەيوردا»، «ىرعىز-تورعاي»، «التىن دالا»، «قورعالجىن» جانە «ۇلىتاۋ» ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارىنىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
ورال پوپۋلياتسياسىنىڭ سانى 2700000 باسقا جەتىپ، ءوسىم %17,4 دى قۇرادى. بەتپاقدالا پوپۋلياتسياسىنداعى كيىك سانى 1870000 باس بولىپ، ءوسىم %16,9 كورسەتتى. ال ءۇستىرت پوپۋلياتسياسىنىڭ سانى 119000 باسقا جەتىپ، ءوسىم %52,6 دى قۇرادى، - دەپ حابارلادى ق ر ەكولوگيا جانە تابيعي رەسۋرستار مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
دەگەنمەن اقبوكەننىڭ سانىن ءدال انىقتاۋ مۇمكىن ەمەس. كيىكتىڭ قىستان امان شىعۋىنا جايىلىمنىڭ جاي-كۇيى اسەر ەتەدى. سونىمەن بىرگە ىندەت دە كيىك ولىمىنە اكەلىپ سوعۋى مۇمكىن.
ەسكە سالساق، باتىس قازاقستان جانە پاۆلوداردا شارۋالار كيىك سانىن رەتتەۋدى سۇرادى. بىلتىر كيىك ەتى ساتۋعا شىعارىلعانىمەن، سۇرانىس كوپ بولمادى.