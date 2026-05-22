قازاقستانداعى كەدەيلىك: قاي وڭىرلەردە جاعداي كۇردەلى؟
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كەدەيلىك دەڭگەيى تۇراقتى ساقتالعانىمەن، وڭىرلەر اراسىنداعى تۇرمىس ايىرماشىلىعى ۇلعايىپ بارادى. كەي ايماقتاردا حالىق تابىسى تومەندەپ، باي مەن كەدەي اراسىنداعى الشاقتىق كۇشەيگەن.
ۇلىتاۋ مەن ماڭعىستاۋدا جاعداي كۇردەلى
Finprom.kz ساراپشىلارىنىڭ مالىمەتىنشە، 2025-جىلى ەلدەگى كەدەيلىكتىڭ تەرەڭدىگى - 0,8 پايىز، ال «وتكىرلىگى» 0,2 پايىز دەڭگەيىندە بولعان. بۇل كورسەتكىشتەر وتكەن جىلمەن سالىستىرعاندا وزگەرمەگەن.
سونىمەن قاتار تابىس تەڭسىزدىگى ازداپ تومەندەگەن. دجيني كوەففيتسيەنتى 0,296 دان 0,291 گە تۇسسە، قورلار كوەففيتسيەنتى 6,20 دان 5,98 ەسەگە دەيىن ازايعان.
الايدا ماماندار وڭىرلەر اراسىنداعى ايىرماشىلىق ارتقانىن ايتادى.
ەلدەگى ەڭ پروبلەمالى ءوڭىر رەتىندە ۇلىتاۋ وبلىسى كورسەتىلگەن. مۇندا كەدەيلىكتىڭ تەرەڭدىگى 1,6 پايىز، ال «وتكىرلىگى» 0,7 پايىز بولعان. ەكى كورسەتكىش تە ءبىر جىل ىشىندە وسكەن. دجيني جانە قورلار كوەففيتسيەنتى ازداپ تومەندەگەنىمەن، وڭىردەگى مۇلىكتىك تەڭسىزدىك ءالى دە جوعارى دەڭگەيدە قالىپ وتىر.
ەكىنشى ورىندا - ماڭعىستاۋ وبلىسى. بۇل وڭىردە كەدەيلىكتىڭ تەرەڭدىگى 1,3 پايىزعا جەتكەن. ءبىراق قىزىعى، ماڭعىستاۋ ەل بويىنشا تەڭسىزدىك دەڭگەيى ەڭ تومەن ايماقتاردىڭ ءبىرى سانالادى.
ساراپشىلار مۇنى ەرەكشە جاعداي دەپ باعالايدى، ياعني تابىس حالىق اراسىندا سالىستىرمالى تۇردە بىركەلكى بولىنگەنىمەن، تۇرعىنداردىڭ ءبىر بولىگىنىڭ كىرىسى وتە تومەن دەڭگەيدە قالىپ وتىر.
قاي وبلىستاردا الەۋمەتتىك تەڭسىزدىك كۇشەيگەن
اباي، جەتىسۋ جانە تۇركىستان وبلىستارىندا دا كەدەيلىك كورسەتكىشتەرى جوعارى دەڭگەيدە ساقتالعان.
اباي وبلىسىندا جاعداي ازداپ جاقسارعانىمەن، تابىس ايىرماشىلىعى ۇلعايعان. تۇركىستان وبلىسىندا، كەرىسىنشە، ءارى تەڭسىزدىك، ءارى كەدەيلىكتىڭ «وتكىرلىگى» تومەندەگەن.
پاۆلودار وبلىسى تابىس تەڭسىزدىگى بويىنشا كوش باستاعان ءوڭىر اتاندى. مۇندا قورلار كوەففيتسيەنتى 7,58 ەسەگە جەتكەن.
قاراعاندى وبلىسىندا كەدەيلىك تە، تابىس تەڭسىزدىگى دە، باي مەن كەدەي اراسىنداعى الشاقتىق تا ارتقانى بايقالعان.
مەگاپوليستەردەگى جاعداي قانداي
الماتىدا كەدەيلىك دەڭگەيى ايتارلىقتاي وزگەرمەگەنىمەن، تابىس تەڭسىزدىگى ازايعان. استانادا كەدەيلىك ازداپ وسسە دە، تەڭسىزدىك كورسەتكىشتەرى تومەندەگەن.
شىمكەنتتە ايقىن وڭ ديناميكا بايقالادى. قالادا كەدەيلىكتىڭ تەرەڭدىگى 1,6 پايىزدان 1,1 پايىزعا دەيىن تومەندەگەن. سوعان قاراماستان، شىمكەنت ءالى دە كەدەيلىك دەڭگەيى جوعارى ايماقتاردىڭ قاتارىندا قالىپ وتىر.
ال ەڭ تومەن كورسەتكىشتەر اتىراۋ جانە جامبىل وبلىستارىندا تىركەلگەن. بۇل وڭىرلەردە كەدەيلىكتىڭ تەرەڭدىگى 0,3 پايىز بولعان.
كەدەيلەردىڭ باسىم بولىگى - كوپبالالى وتباسىلار
ايتا كەتەيىك، بۇعان دەيىن ساياساتتانۋشى مارات شيبۇتوۆ ۇلتتىق ستاتيستيكا بيۋروسىنىڭ حالىق تابىسىنا قاتىستى دەرەكتەرىنە تالداۋ جاساعان بولاتىن.
وتكەن جىلدىڭ ءتورتىنشى توقسانىنداعى مالىمەتكە سايكەس، كەدەي ساناتىنا كىرەتىندەردىڭ جالپى سانى 988169 ادام بولعان. سونىڭ 85,33 پايىزى نەمەسە 843201 ءى بەس جانە ودان دا كوپ ادامنان تۇراتىن وتباسىلارعا تيەسىلى.
ساراپشىنىڭ ايتۋىنشا، وتباسى مۇشەلەرىنىڭ سانى كوبەيگەن سايىن مۇقتاجدار قاتارىنا ەنۋ قاۋپى دە ايتارلىقتاي وسەدى.
بەس جانە ودان كوپ ادامنان تۇراتىن وتباسىلار اراسىنداعى كەدەيلىك دەڭگەيى ءبىر ادامنان تۇراتىن وتباسىلارعا قاراعاندا 76 ەسە جوعارى. ياعني كورسەتكىش 9,12 پايىز بولسا، جالعىز تۇراتىن ادامدار اراسىندا بۇل كورسەتكىش نەبارى 0,12 پايىزدى قۇرايدى. وتباسى قۇرامىنىڭ 4 ادامنان 5 ادامعا ءوتۋى كەدەيلىككە ۇرىنۋ ىقتيمالدىعىندا وزىندىك ءبىر شەكتى كەزەڭ سەكىلدى كورىنەدى، - دەيدى مارات شيبۇتوۆ.
جاھاندىق سالىستىرۋ بويىنشا قازاقستانداعى دجيني كوەففيتسيەنتى 0,291 دەڭگەيىندە. بۇل كورسەتكىش ەلدى تابىس تەڭسىزدىگى ورتاشا نەمەسە تومەن مەملەكەتتەردىڭ قاتارىنا جاتقىزادى. الايدا ساراپشىلار ورتاشا ستاتيستيكا وڭىرلەر اراسىنداعى ۇلكەن ايىرماشىلىقتى تولىق كورسەتە المايتىنىن ەسكەرتەدى.