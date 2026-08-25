قازاقستانداعى كولىكتەر نەگە تەز ءشىرىپ كەتەدى: ماماندار نەگىزگى سەبەپتەردى اتادى
استانا. KAZINFORM - تەمپەراتۋرانىڭ كۇرت وزگەرۋى، قىسقى جول رەاگەنتتەرى، جولداعى قيىرشىق تاس جانە كولىكتى پايدالانۋ ەرەكشەلىكتەرى قازاقستانداعى اۆتوموبيل شاناعىنا ايتارلىقتاي سالماق تۇسىرەدى.
كورروزيانى قانداي فاكتورلار جەدەلدەتەتىنىن جانە كولىك يەسى مەتال بولشەكتەردى قالاي قورعاي الاتىنىن تالداپ كورەيىك.
كليمات كورروزيانى جەدەلدەتەدى
قازاقستاننىڭ كۇرت كونتينەنتتىك كليماتى كولىك شاناعىنىڭ جاعدايىنا جىل بويى اسەر ەتەدى. قىستا اۋا تەمپەراتۋراسى نولدەن تومەن جانە جوعارى كورسەتكىشتەرگە جيى اۋىسادى. سونىڭ سالدارىنان سۋ لاك-بوياۋ جابىنىنداعى ميكروزاقىمدارعا ەنىپ، قاتىپ، كولەمىن ۇلعايتادى.
كۇن جىلىنعان كەزدە ىلعال قايتادان مەتال بەتىنە شىعادى. مۇزدىڭ قاتۋى مەن ەرۋىنىڭ قايتالاناتىن سيكلدەرى قورعانىس قاباتىن بىرتىندەپ زاقىمداپ، كورروزيانىڭ پايدا بولۋىنا جاعداي جاسايدى.
جاز مەزگىلىندە كولىكتىڭ قاتتى قىزۋى جاعدايدى ودان ءارى قيىنداتادى. كۇن استىندا شاناقتىڭ جەكەلەگەن بولىكتەرىنىڭ تەمپەراتۋراسى شامامەن 70 گرادۋسقا دەيىن كوتەرىلۋى مۇمكىن. بۇل لاك-بوياۋ جابىنىنىڭ ەسكىرۋىن جەدەلدەتىپ، ميكروجارىقتاردىڭ پايدا بولۋىنا ىقپال ەتەدى.
قىستاعى باستى جاۋ
قىستا قالالاردا جولدارعا تۇز قوسپالارى مەن كوكتايعاققا قارسى رەاگەنتتەر سەبىلەدى. قار ارالاس لاي حيميالىق زاتتارمەن بىرگە كولىكتىڭ تۇبىنە، تابالدىرىقتارىنا جانە دوڭگەلەك اركالارىنا ءتۇسىپ، سول جەردە ۇزاق ۋاقىت ساقتالادى.
تۇز ىلعالدى ۇستاپ، مەتالدىڭ بۇزىلۋىن جەدەلدەتەتىن ەلەكتروحيميالىق پروتسەستەردى كۇشەيتەدى. اسىرەسە جول مەن دوڭگەلەككە جاقىن ورنالاسقان شاناق ەلەمەنتتەرى قاتتى زارداپ شەگەدى.
قوسىمشا قاۋىپ - قۇم مەن ۇساق قيىرشىق تاس. دوڭگەلەك استىنان ۇشقان تاستار بوياۋ مەن قورعانىس قاباتتارىن زاقىمداپ، مەتالعا ىلعالدىڭ ەنۋىنە جول اشاتىن ۇساق سىزاتتار مەن ويىقتار قالدىرادى.
كولىكتىڭ جاسى دا ماڭىزدى
شاناقتىڭ جاعدايىنا اۆتوموبيلدىڭ جاسى، زاۋىتتىق قورعانىستىڭ ساپاسى جانە مەتالدى وڭدەۋ تەحنولوگياسى اسەر ەتەدى. قازاقستان اۆتوپاركىندە بۇرىن پايدالانىلعان كولىكتەر كوپ بولعاندىقتان، ولاردىڭ بۇرىننان جينالعان زاقىمدارى بولۋى مۇمكىن. بۇل كورروزيا پروتسەسىنىڭ جىلدام جۇرۋىنە ىقپال ەتەدى.
مىرىشپەن قاپتاۋ دەڭگەيى مەن كورروزياعا قارسى قورعانىسى ءارتۇرلى بيۋدجەتتىك مودەلدەرگە دە ەرەكشە نازار اۋدارۋ قاجەت. دەگەنمەن كولىكتىڭ جاسى توت باسۋ جىلدامدىعىن وزدىگىنەن انىقتامايدى. مۇندا شاناقتىڭ كونسترۋكسياسى، پايدالانۋ جاعدايى جانە جوندەۋ جۇمىستارىنىڭ ساپاسى دا ماڭىزدى.
كورروزياعا ەڭ وسال جەرلەر - دوڭگەلەك اركالارى، تابالدىرىقتار، كولىك ءتۇبى جانە دانەكەرلەنگەن قوسىلىستار. ەسىكتەردىڭ تومەنگى بولىگى مەن جۇكسالعىش قاقپاعىندا دا قاۋىپ جوعارى. اسىرەسە درەناج جۇيەسى بىتەلىپ قالسا، بۇل جەرلەردە سۋ جينالۋى مۇمكىن.
قىستا شاناقتى قالاي قورعاۋعا بولادى؟
قوسىمشا قورعانىس تاسىلدەرىنىڭ ءبىرى - كولىك ءتۇبى مەن جاسىرىن قۋىستارعا كورروزياعا قارسى وڭدەۋ جۇرگىزۋ. بۇل رەتتە تابالدىرىقتارعا، لونجەروندارعا، ەسىكتەردىڭ ىشكى بولىكتەرىنە جانە دوڭگەلەك اركالارىنا ەرەكشە كوڭىل بولىنەدى.
قورعانىس قاباتى سۋ، قۇم جانە جول رەاگەنتتەرىمەن تۇراقتى جاناسۋ سالدارىنان بىرتىندەپ توزادى. سوندىقتان ونىڭ جاعدايىن مەرزىمدى تۇردە تەكسەرىپ، قاجەت بولسا قايتا وڭدەگەن ءجون.
قىستا كولىكتى تۇز بەن كىردەن ۇنەمى تازالاپ وتىرۋ قاجەت. كولىك جۋعان كەزدە ونىڭ ءتۇبى مەن دوڭگەلەك اركالارىنا ەرەكشە نازار اۋدارعان دۇرىس. جۋىپ بولعان سوڭ قۇلىپتاردى، تىعىزداعىشتاردى جانە بولشەكتەردىڭ تۇيىسەتىن جەرلەرىن مۇقيات قۇرعاتۋ كەرەك.
كولىكتى كوپ مولشەردە تۇز بەن كىر جابىسىپ تۇرعان كۇيدە جىلى گاراجعا كىرگىزۋ دە دۇرىس ەمەس. تەمپەراتۋرا كوتەرىلگەندە كىر مەن تۇز ەريدى، ال ىلعال مەتالل بەتىندە ۇزاق ساقتالىپ، كورروزياعا قولايلى جاعداي قالىپتاسادى.
سىزاتتار مەن تاس ءتيىپ كەتكەن جەرلەردەن قورعاۋ
شاناقتىڭ الدىڭعى بولىگى، كاپوت، تابالدىرىقتار مەن دوڭگەلەك اركالارى ۇساق تاستاردىڭ سوققىسىنا ۇنەمى ۇشىرايدى. مۇنداي جەرلەرگە پوليۋرەتاندى قورعانىش پلەنكاسىن قولدانۋعا بولادى. ول لاك-بوياۋ قاباتىنىڭ زاقىمدانۋ ىقتيمالدىعىن ازايتادى.
شاناققا ارنالعان قوسىمشا قورعانىس جابىندارى دا بوياۋ قاباتىنىڭ سۋ مەن كىرمەن بايلانىسىن ازايتۋعا كومەكتەسەدى. الايدا ولاردىڭ تيىمدىلىگى لاك-بوياۋ جابىنىنىڭ باستاپقى جاعدايىنا جانە بەتتىڭ دۇرىس دايىندالۋىنا بايلانىستى.
تەرەڭ سىزاتتار مەن بوياۋ قاباتىنىڭ ويىلعان جەرلەرىن انىقتالعان بويدا جوندەگەن دۇرىس. ەگەر زاقىم مەتاللعا دەيىن جەتسە، بۇل جەردى تازالاپ، مايسىزداندىرىپ، ءتيىستى جوندەۋ قۇرامىمەن جابۋ قاجەت.
درەناجدار مەن قاناتقاپتاردىڭ ماڭىزى
سۋ كولىك ەسىكتەرىنەن، كاپوت استىنداعى كەڭىستىكتەن جانە باسقا دا كونسترۋكتسيالىق قۋىستاردان ەركىن شىعۋى كەرەك. درەناج ساڭىلاۋلارى بىتەلسە، ىلعال جينالادى. سوندىقتان ماۋسىمدىق تەحنيكالىق قىزمەت كورسەتۋ كەزىندە ولاردىڭ جاعدايىن تەكسەرگەن ءجون.
قاناتقاپتار مەن شاشىراتقىشتار شاناققا تۇسەتىن كىر، سۋ، قۇم جانە جول رەاگەنتتەرىنىڭ مولشەرىن ازايتادى. ولاردىڭ پايداسى اسىرەسە دوڭگەلەك اركالارى مەن تابالدىرىقتار ايماعىندا بايقالادى.
قازاقستان جاعدايىندا اۆتوموبيلدى كورروزيادان قورعاۋ تۇز بەن كىردى تۇراقتى تازالاۋدان، لاك-بوياۋ قاباتىن باقىلاۋدان جانە زاقىمداردى ۋاقىتىندا جوندەۋدەن باستالادى. مەتال ىلعالمەن، رەاگەنتتەرمەن جانە جولداعى كىرمەن نەعۇرلىم از ۋاقىت بايلانىستا بولسا، توتتىڭ تەز تارالۋ قاۋپى سوعۇرلىم تومەن بولادى.
el.kz