قازاقستانداعى جول اپاتتارىنىڭ 100 پايىزعا جۋىعى جۇرگىزۋشىلەردىڭ كىناسىنەن بولادى - كولىك مينيسترلىگى
استانا. قازاقپارات - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 5 پايىزعا ازايدى. بۇل تۋرالى ق ر كولىك مينيسترلىگى Kazinform ساۋالىنا بەرگەن جاۋابىندا مالىمدەدى.
ۆەدومستۆونىڭ حابارلاۋىنشا، جول قوزعالىسى قاۋىپسىزدىگىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان شارالار العاشقى ناتيجەسىن كورسەتىپ وتىر.
- نەگىزگى جەتىستىكتەردىڭ ءبىرى - 2025 -جىلدىڭ قورىتىندىسى بويىنشا رەسپۋبليكالىق ماڭىزى بار جولدارداعى اپاتتىلىق دەڭگەيىنىڭ تومەندەۋى. جول-كولىك وقيعالارىنىڭ سانى 5 پايىزعا قىسقاردى. بۇل باعىتتاعى جۇمىستار ىشكى ىستەر مينيسترلىگىمەن بىرلەسىپ جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ اتاپ ءوتتى كولىك مينيسترلىگىنەن.
مينيسترلىك مالىمەتىنشە، جول اپاتتارىنىڭ سەبەپتەرىنە جۇرگىزىلگەن تالداۋ ولاردىڭ باسىم بولىگى جۇرگىزۋشىلەردىڭ تارتىبىنە بايلانىستى ەكەنىن كورسەتكەن.
اتاپ ايتقاندا، جول- كولىك وقيعالارىنىڭ 91 پايىزى جۇرگىزۋشىلەردىڭ جولداعى ءتارتىپتى ساقتاماۋىنان بولادى.
وسىعان بايلانىستى نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە جىلدامدىق رەجيمىن باقىلاۋ كۇشەيتىلۋدە.
- ورتاشا جىلدامدىقتى تىركەۋ جۇيەسى بۇگىندە 2 مىڭ شاقىرىم اقىلى اۆتوموبيل جولىندا ەنگىزىلدى. ناتيجەسىندە اتالعان ۋچاسكەلەردە جول اپاتتارىنىڭ سانى 15 پايىزعا تومەندەدى، - دەپ حابارلادى ۆەدومستۆودان.
ايتا كەتەيىك، جەتىسۋ وبلىسىندا جىل باسىنان بەرى 500 دەن استام جول اپاتى تىركەلدى.