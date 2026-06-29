قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز قانشا
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرەدى.
29-ماۋسىمداعى مالىمەت بويىنشا، جانارماي باعاسى مىناداي:
ا ي-92
* استانا - 240-243 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى - 238-245 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت - 228-231 تەڭگە/ليتر.
ا ي-95
* استانا - 313-315 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى - 320-322 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت - 304-305 تەڭگە/ليتر.
ا ي-98
* استانا - 355-365 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى - 360-375 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت - 345-350 تەڭگە/ليتر.
ديزەل وتىنى
* استانا - 333 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى - 334-341 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت - 336-339 تەڭگە/ليتر.
اۆتوگاز
* استانا - 112 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى - 112 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت - 102 تەڭگە/ليتر.