KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز قانشا

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرەدى.

    Цены на бензин, дизель и автогаз в Казахстане
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    29-ماۋسىمداعى مالىمەت بويىنشا، جانارماي باعاسى مىناداي:

    ا ي-92

    * استانا - 240-243 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى - 238-245 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت - 228-231 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-95

    * استانا - 313-315 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى - 320-322 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت - 304-305 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-98

    * استانا - 355-365 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى - 360-375 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت - 345-350 تەڭگە/ليتر.

    ديزەل وتىنى

    * استانا - 333 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى - 334-341 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت - 336-339 تەڭگە/ليتر.

    اۆتوگاز

    * استانا - 112 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى - 112 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت - 102 تەڭگە/ليتر.

    قوعام
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور