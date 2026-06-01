قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە قاراي وزگەرىپ وتىرادى.
1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعاسى تومەندەگىدەي:
ا ي-92
• استانا: 237-239 تەڭگە/ليتر
• الماتى: 238-241 تەڭگە/ليتر
• شىمكەنت: 224-227 تەڭگە/ليتر
ا ي-95
• استانا: 312-315 تەڭگە/ليتر
• الماتى: 320-322 تەڭگە/ليتر
• شىمكەنت: 303-305 تەڭگە/ليتر
ا ي-98
• استانا: 355-357 تەڭگە/ليتر
• الماتى: 360-375 تەڭگە/ليتر
• شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ليتر
ديزەل وتىنى
• استانا: 327-329 تەڭگە/ليتر
• الماتى: 330-337 تەڭگە/ليتر
• شىمكەنت: 332-335 تەڭگە/ليتر
اۆتوگاز
• استانا: 112 تەڭگە/ليتر
• الماتى: 112 تەڭگە/ليتر
• شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر
ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلعان ەدى.