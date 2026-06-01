KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە قاراي وزگەرىپ وتىرادى.

    Казахстан вошел в топ стран с самым доступным бензином — GlobalPetrolPrices
    Фото: Pexels

    1-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعاسى تومەندەگىدەي:

    ا ي-92

    • استانا: 237-239 تەڭگە/ليتر

    • الماتى: 238-241 تەڭگە/ليتر

    • شىمكەنت: 224-227 تەڭگە/ليتر

    ا ي-95

    • استانا: 312-315 تەڭگە/ليتر

    • الماتى: 320-322 تەڭگە/ليتر

    • شىمكەنت: 303-305 تەڭگە/ليتر

    ا ي-98

    • استانا: 355-357 تەڭگە/ليتر

    • الماتى: 360-375 تەڭگە/ليتر

    • شىمكەنت: 345-350 تەڭگە/ليتر

    ديزەل وتىنى

    • استانا: 327-329 تەڭگە/ليتر

    • الماتى: 330-337 تەڭگە/ليتر

    • شىمكەنت: 332-335 تەڭگە/ليتر

    اۆتوگاز

    • استانا: 112 تەڭگە/ليتر

    • الماتى: 112 تەڭگە/ليتر

    • شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر

    ەسكە سالايىق، مۇنىڭ الدىندا استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىندا شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامى ۇسىنىلعان ەدى.

    ەكونوميكا
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    ريزابەك نۇسىپبەك ۇلى
    اۆتور