KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.

    Минэнерго РК опровергло сообщения о запросе России на поставку бензина
    فوتو: كابار

    20-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى تومەندەگىدەي:

    ا ي-92

    استانا: 247 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 245- 249 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 230- 235 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-95

    استانا: 315- 319 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 320- 327 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 299- 305 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-98

    استانا: 355- 365 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 360- 380 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 345- 350 تەڭگە/ليتر.

    ديزەل وتىنى

    استانا: 337 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 343- 345 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 338- 343 تەڭگە/ليتر.

    اۆتوگاز

    استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛

    الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛

    شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.

    ەكونوميكا ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور