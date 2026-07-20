قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي باعاسى وڭىرگە جانە ناقتى جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
20-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا جانارماي باعاسى تومەندەگىدەي:
ا ي-92
استانا: 247 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 245- 249 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 230- 235 تەڭگە/ليتر.
ا ي-95
استانا: 315- 319 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 320- 327 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 299- 305 تەڭگە/ليتر.
ا ي-98
استانا: 355- 365 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 360- 380 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 345- 350 تەڭگە/ليتر.
ديزەل وتىنى
استانا: 337 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 343- 345 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 338- 343 تەڭگە/ليتر.
اۆتوگاز
استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛
الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛
شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.