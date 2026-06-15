KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا

    الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي قۇنى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.

    Автозаправка жанармай бекеті бензин
    فوتو: ۆيكتور فەديۋنين/ Kazinform

    15-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعالارى مىناداي:

    ا ي-92

    * استانا: 238- 243 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى: 238- 245 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت: 225- 231 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-95

    * استانا: 313- 315 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى: 320- 322 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت: 304- 305 تەڭگە/ليتر.

    ا ي-98

    * استانا: 355- 357 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى: 360- 375 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت: 345- 350 تەڭگە/ليتر.

    ديزەل وتىنى

    * استانا: 333 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى: 330- 341 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت: 332- 339 تەڭگە/ليتر.

    اۆتوگاز

    * استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛

    * الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛

    * شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.

    ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامىن جازعان ەدىك.

    ەكونوميكا ايماق
    بەيسەن سۇلتان
    بەيسەن سۇلتان
    اۆتور