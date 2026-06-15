قازاقستانداعى بەنزين، ديزەل جانە اۆتوگاز باعاسى قانشا
الماتى. KAZINFORM - قازاقستاندا جانارماي قۇنى وڭىرگە جانە جانارماي قۇيۋ بەكەتىنە بايلانىستى وزگەرىپ وتىرادى.
15-ماۋسىمداعى جاعداي بويىنشا وتىن باعالارى مىناداي:
ا ي-92
* استانا: 238- 243 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى: 238- 245 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت: 225- 231 تەڭگە/ليتر.
ا ي-95
* استانا: 313- 315 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى: 320- 322 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت: 304- 305 تەڭگە/ليتر.
ا ي-98
* استانا: 355- 357 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى: 360- 375 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت: 345- 350 تەڭگە/ليتر.
ديزەل وتىنى
* استانا: 333 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى: 330- 341 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت: 332- 339 تەڭگە/ليتر.
اۆتوگاز
* استانا: 112 تەڭگە/ليتر؛
* الماتى: 112 تەڭگە/ليتر؛
* شىمكەنت: 102 تەڭگە/ليتر.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن استانا مەن الماتى اقشا ايىرباستاۋ ورىندارىنداعى شەتەلدىك ۆاليۋتا باعامىن جازعان ەدىك.