قازاقستانداعى ەڭ بويشاڭ ارۋ ديپلوم الدى: سپورتشى جايلى قىزىق دەرەكتەر
استانا. KAZINFORM - سپورتشى اياجان امانگەلديەۆا سارسەن امانجولوۆ اتىنداعى شىعىس قازاقستان ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ «دەنە شىنىقتىرۋ جانە سپورت» ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىن ءساتتى اياقتاپ، ديپلوم الدى.
ۋنيۆەرسيتەت ۇجىمى ونى وقۋىن تامامداۋىمەن قۇتتىقتاپ، الداعى سپورتتىق مانسابىنا ساتتىلىك تىلەدى.
بويى ەكى مەتردەن اساتىن ادامدار الەمدە دە، قازاقستاندا دا وتە سيرەك كەزدەسەدى. سوندىقتان مۇنداي ەرەكشە جاندار قاي جەردە جۇرسە دە كوپشىلىكتىڭ نازارىن وزىنە اۋدارادى. سولاردىڭ ءبىرى - بويى 205 سانتيمەتر بولاتىن قازاقستاندىق سپورتشى اياجان امانگەلديەۆا.
اياجان - كاسىبي سپورتشى. ول ۇزاق جىلدار بويى ۆولەيبولدان ەل نامىسىن قورعاپ، قازاقستان چەمپيوناتتارىندا توپ جارىپ، حالىقارالىق جارىستاردا جۇلدە العان. قازىر سپورتشى جاڭا بەلەستى باعىندىرىپ، باسكەتبولدا ونەر كورسەتىپ ءجۇر.
سپورتقا بەس جاسىندا كەلگەن
اياجان سپورتقا بەس جاسىنان كەلگەن. ۇزاق جىل بويى ۆولەيبولمەن شۇعىلدانىپ، قازاقستاننىڭ ءۇش دۇركىن چەمپيونى اتاندى. سونداي-اق ازيا چەمپيوناتىندا كۇمىس جۇلدە يەلەندى. ول وسكەمەننىڭ «التاي» جانە اقتوبەنىڭ «اقتوبە» كلۋبتارىنىڭ نامىسىن قورعادى.
2025-جىلدان باستاپ سپورتشى جاڭا باعىتتى تاڭداپ، باسكەتبولعا اۋىستى. قازىر الماتى قالاسىنىڭ «توميريس» باسكەتبول كلۋبىندا ونەر كورسەتىپ ءجۇر.
بويى اتاسىنان بەرىلگەن
اياجاننىڭ ەرەكشە بويىنىڭ سىرى - ارعى تەگىندە جاتىر. ونىڭ ايتۋىنشا، بويىنىڭ ۇزىن بولۋى گەنەتيكامەن بايلانىستى.
سپورتشىنىڭ اكەسىنىڭ بويى - 185 سانتيمەتر، اناسى - 178 سانتيمەتر. ال ءوزى بويى 210 سانتيمەتر بولعان اتاسىنا تارتقان. جاس ءوسپىرىم كەزىندە بويى وتە جىلدام ءوسىپ، مەكتەپ قابىرعاسىندا-اق قاتارلاستارىنان ايقىن ەرەكشەلەنە باستاعان.
بۇگىندە ءوز بويىن ارتىقشىلىق دەپ قابىلدايتىن اياجان ءۇشىن مەكتەپ كەزەڭى وڭاي بولماعان.
ول قاتارلاستارىنان ەرەكشەلەنگەنى ءۇشىن وزىنە دەگەن سەنىمسىزدىكتى باستان وتكەرگەنىن ايتادى. كەيدە سىنىپتاستارىنىڭ ءازىلى مەن ورىنسىز پىكىرلەرىنە تاپ بولعان. ءتىپتى كەيبىر مەكتەپ ءىس-شارالارىنا بويىنىڭ ۇزىندىعىنا بايلانىستى قاتىستىرىلماعان كەزدەرى دە بولعان.
دەگەنمەن ۋاقىت وتە كەلە سپورت پەن وتباسىنىڭ قولداۋى وعان ءوز ەرەكشەلىگىن قابىلداۋعا كومەكتەسكەن.
قازىر سپورتشى بويىنىڭ ءمىن ەمەس، كەرىسىنشە وزىنە كۇش پەن سەنىمدىلىك سىيلاعانىن ايتادى. ونىڭ پىكىرىنشە، ەرەكشە سىرت كەلبەت ەرتە جاستان كوپشىلىكتىڭ نازارىندا جۇرۋگە، سىنعا توتەپ بەرۋگە جانە ءوز بولمىسىن قابىلداۋعا ۇيرەتكەن.
كۇندەلىكتى ومىردەگى قولايسىزدىقتار
اياجان ءۇشىن كۇندەلىكتى ومىردە ۇلكەن قيىندىق جوق. ول ءوز بويىنا بەيىمدەلىپ كەتكەنىن ايتادى.
دەگەنمەن كەيبىر تۇرمىستىق زاتتار 205 سانتيمەتر بويعا ارنالماعان. مىسالى، جيھاز، قوعامدىق كولىك، قوناق ءۇي توسەكتەرى نەمەسە كەيبىر عيماراتتاردا ىڭعايسىزدىق سەزىلەدى. ءبىراق مۇنى ول ماسەلە ەمەس، ۇيرەنشىكتى جاعداي دەپ قابىلدايدى.
ال ەڭ ۇلكەن قيىندىقتىڭ ءبىرى - كيىم مەن اياق كيىم تابۋ.
سپورتشى كوبىنە ارنايى تىكتىرىلگەن كيىمگە نەمەسە ۇلكەن ولشەم شىعاراتىن برەندتەرگە جۇگىنەدى. ال سپورتتىق كيىم مەن اياق كيىمدە مۇنداي ماسەلە سيرەك كەزدەسەدى.