قازاقستانداعى بەدەلدى جوعارى وقۋ ورىندارىندا وقۋ باعاسى قانشا
استانا. KAZINFORM - ەلىمىزدە وقۋ ورنى مەن ءبىلىم باعدارلاماسىنا قاراي باعا 600 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 4 ميلليون تەڭگەگە دەيىن جەتتى.
جاڭا وقۋ جىلىنىڭ باستالۋىنا ءبىر اي ۋاقىت قالدى. ۋنيۆەرسيتەتتەردىڭ كوبى وقۋ اقىسىن بەكىتتى، ال تالاپكەرلەر تەك تاڭداۋ جاساسا بولعانى. ءبىرى مەملەكەتتىك گرانت ناتيجەسىن كۇتسە، ەندى ءبىرى اقىلى وقۋعا ازىرلىكتى باستادى. وقۋ اقىسى قانشا؟ ءار وتباسىندا ەڭ ماڭىزدى سۇراق وسى.
جوعارى وقۋ ورىندارىندا ورتاق باعا بەكىتىلمەگەن. باعاعا تەك قالالاردىڭ قايدا ورنالاسقانىنا ەمەس، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىلىم باعدارلاماسى تىكەلەي اسەر ەتەدى. ءبىر ۋنيۆەرسيتەتتىڭ وزىندە وقۋ اقىسىنداعى ايىرماشىلىق جۇزدەگەن مىڭعا، كەيدە ميلليونعا جەتەدى. كەيبىرىندە ءبىر جىلعا ناقتى باعا بەكىتسە، كەيبىرى كرەديت سانىنا قاراي ەسەپتەيدى. مەديتسينالىق وقۋ ورنىندا تولەم ستۋدەنتتىڭ كۋرسىنا قاراي وزگەرەدى.
ءبىز تامىز ايىنىڭ باسىندا ۇسىنىلعان باعانى سالىستىردىق. مەكتەپ بىتىرگەن تۇلەكتەر كۇزدىزگى وقۋ بولىمىنە قانشا تولەيدى؟
ءال-فارابي اتىنداعى قاز ۇ ۋ
مەكتەپ بىتىرگەن تۇلەكتەر قاز ۇ ۋ-گە تۇسسە جىلىنا 1,1 ميلليون تەڭگەدەن 1,9 ميلليون تەڭگەگە دەيىن تولەيدى. جۋرناليستيكا، تاريح، گەوگرافيا، حيميا مەن وزگە دە تەحنيكالىق باعدارلاما سالاسىن تاڭداعاندار 1,1 ميلليون تەڭگە، بيولوگيا، شىعىستانۋ مەن فيلولوگيا ماماندىعىنا تۇسەتىندەر 1,2 ميلليون تەڭگە، ال دەنساۋلىق ساقتاۋ سالاسىنىڭ وقۋ باعدارلاماسىن قۇپ كورسە 1,3 ميلليون تەڭگە اقى ەسەپتەلەدى. اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك فاكۋلتەتى - 1,4 ميلليون، ەسەپتەۋ ينجەنەرياسى باعدارلاماسى - 1,5 ميلليون تەڭگە. جالپى مەديتسينا، ستوماتولوگيا مەن جوعارى ەكونوميكا جانە بيزنەس مەكتەبى باعدارلاماسىنا ءتۇسۋ اقىسى - 1,6 ميلليون، قۇقىق - 1,9 ميلليون تەڭگە.
ل. ن. گۋميليەۆ اتىنداعى ە ۇ ۋ
ە ۇ ۋ وقۋ اقىسى توعىز بولىككە ءبولىنىپ ەسەپتەلگەن. ەڭ قولجەتىمدىسى پەداگوگيكالىق عىلىمدارى باعىتىندا. وقۋ اقىسى - 1,6 ميلليون تەڭگە. الەۋمەتتىك عىلىمدار، جۋرناليستيكا، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى، ماتەماتيكا، ستاتيستيكا جانە ينجەنەرلىك، وندىرىستىك جانە قۇرىلىس سالاسىنىڭ وقۋ اقىسى - 1,75 ميلليون. ونەر جانە گۋمانيتارلىق عىلىمدار - 1,8 ميلليون، قىزمەت كورسەتۋ سالاسى - 1,85 ميلليون. حالىقارالىق قاتىناستار، بيزنەس، باسقارۋ، قۇقىق جانە اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيا جىلىنا - 1,9 ميلليون تەڭگە.
Satbayev University
Satbayev University-دە وقۋ اقىسى جىلىنا 1 - 1,3 ميلليون تەڭگە. ەڭ ارزانى بيولوگيا، جەر عىلىمدارى، سۋ رەسۋرستارى، مەنەدجمەنت، ەكونوميكا جانە قارجى ماماندىقتارى. ودان كەيىن گەولوگيا، تاۋ-كەن ءىسى، مەتاللۋرگيا مەن قۇرىلىس ماماندىعىنا ارنالعان وقۋ اقىسى - 1,2 ميلليون ت گ. ال IT، اقپاراتتىق قاۋىپسىزدىك، كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيا، ەلەكتروەنەرگەتيكا، اۆتوماتتاندىرۋ جانە اۋە كولىگى باعدارلامالارىنىڭ وقۋ اقىسى - 1,3 ميلليون تەڭگە.
اباي اتىنداعى قاز ۇ پ ۋ
Abai University-دە جىلدىق وقۋ اقىسى 990 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 1,25 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بارادى. كوبىنە پەداگوگيكا سالاسىن تاڭداعاندار 990 مىڭ تەڭگە تولەيدى. ال دەنە شىنىقتىرۋ، قازاق ءتىلى مەن ادەبيەتى، سونىمەن بىرگە الەۋمەتتانۋ، پسيحولوگيا، حالىقارالىق قاتىناستار، قۇقىق، جاراتىلىستانۋ عىلىمدارى مەن تۋريزم سالاسى ماماندىعىنىڭ وقۋ اقىسى - 1,045 ميلليون تەڭگە. ءتىلدى وقىتۋعا ارنالعان ماماندىقتاردىڭ كەيبىرى جىلىنا - 1,1 ميلليون. ال IT ، حورەوگرافيا، بەينەلەۋ ونەرى، ديزاين، تاريح، اۋدارما ءىسى مەن فيلولوگيا ماماندىعى - 1,243 ميلليون.
س. د. اسفەندياروۆ اتىنداعى قاز ۇ م ۋ
مەكتەپتەن كەيىن وقۋعا تۇسەتىن تالاپكەرلەر ءۇشىن قاز ۇلتتىق مەديتسينالىق ۋنيۆەرسيتەتىندەگى ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنىڭ وقۋ اقىسى 600 مىڭ تەڭگەدەن باستالىپ، 2,1 ميلليون تەڭگەگە جەتتى. ەڭ تومەن وقۋ اقىسى «مەيىرگەر ءىسى» ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا تيەسىلى. «مەنەدجمەنت» ماماندىعىندا وقۋ قۇنى - 905800 تەڭگە، «فارماتسيەۆتيكالىق ءوندىرىس تەحنولوگياسى» - 1111400 تەڭگە، «كلينيكالىق پسيحولوگيا» - 1230700 تەڭگە. «قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ» جانە «مەديتسينالىق- پروفيلاكتيكالىق ءىسى» باعدارلامالارى بويىنشا وقۋ اقىسى - 1,25 ميلليون تەڭگە. «فارماتسيا» ماماندىعىندا وقۋ - 1,45 ميلليون تەڭگە، «پەدياتريا» - 1,6 ميلليون تەڭگە، «جالپى مەديتسينادا» - 1,9 ميلليون تەڭگە. ال ۋنيۆەرسيتەتتەگى ەڭ قىمبات ماماندىق - «ستوماتولوگيا». بۇل باعىتتا ءبىر جىلدىق وقۋ اقىسى 2,1 ميلليون تەڭگە.
Narxoz University
Narxoz University-دە ءبىر كرەديتتىڭ قۇنى تاڭدالعان ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا بايلانىستى 45700 تەڭگەدەن 52555 تەڭگەگە دەيىن وزگەرەدى. ءبىر وقۋ جىلىنداعى ورتاشا اكادەميالىق جۇكتەمە 62-70 كرەديت. وسى باعالاردى نەگىزگە الىپ ەسەپتەگەندە وقۋ قۇنى شامامەن 2,8 ميلليون تەڭگە، ال ەڭ جوعارى اقى 3,7 ميلليون تەڭگە بولادى. بۇل شامامەن بەرىلگەن ەسەپ. ۋنيۆەرسيتەت جىلدىق وقۋ اقىسىنىڭ ءبىرىڭعاي تاريفىن اشىق دەرەككوزدەردە جاريالاماعان. سوندىقتان ناقتى تولەنەتىن سوما تاڭدالعان باعدارلاماعا، ءبىر كرەديتتىڭ قۇنىنا جانە ناقتى وقۋ جوسپارىنا بايلانىستى بولادى. وسى سەبەپتى وقۋ اقىسىن ءوزىڭىز تاڭداعان ماماندىق بويىنشا قابىلداۋ كوميسسياسىنان ناقتىلاعان ءجون.
قاراعاندى مەديتسينا ۋنيۆەرسيتەتى
QMU- دىڭ باعا كەستەسىندە ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىمەن قاتار ءار كۋرسقا ارنالعان وقۋ اقىسى دا كورسەتىلگەن. بارلىق ماماندىق بويىنشا وقۋ قۇنى ءار جاڭا كۋرستا بىرتىندەپ تومەندەيدى. ءبىرىنشى كۋرستا وقۋ اقىسى 820 مىڭ تەڭگەدەن 1,84 ميلليون تەڭگەگە دەيىن بەلگىلەنگەن. «بيومەديتسينا» جانە « IT- مەديتسينا» ماماندىقتارىنىڭ وقۋ قۇنى - 820 مىڭ تەڭگە. «پەدياتريا»، «قوعامدىق دەنساۋلىق ساقتاۋ»، «مەيىرگەر ءىسى» جانە «فارماتسيا» باعدارلامالارى بويىنشا وقۋ اقىسى - 1,4 ميلليون تەڭگە. «مەديتسينالىق-پروفيلاكتيكالىق ءىس» ماماندىعىندا وقۋ - 1,5 ميلليون تەڭگە، ال «جالپى مەديتسينا» باعدارلاماسىندا - 1,55 ميلليون تەڭگە. ەڭ جوعارى وقۋ اقىسى «ستوماتولوگيا» ماماندىعىنا بەلگىلەنگەن. ءبىرىنشى كۋرستا ول 1,84 ميلليون تەڭگەنى قۇرايدى. سالىستىرۋ ءۇشىن ايتساق، ەكىنشى جانە ءۇشىنشى كۋرستا بولاشاق ستوماتولوگتار 1,76 ميلليون تەڭگەدەن تولەيدى، ءتورتىنشى كۋرستا 1,49 ميلليون تەڭگە، ال بەسىنشى جانە التىنشى كۋرستاردا وقۋ اقىسى 1,43 ميلليون تەڭگەگە بولادى. وسىنداي كەزەڭ-كەزەڭىمەن ارزانداۋ قاعيداتى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ بارلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسىنا قولدانىلادى.
Astana IT University
Astana IT University-دە باكالاۆرياتتىڭ بارلىق باعدارلاماسىنا ءبىرىڭعاي وقۋ اقىسى بەلگىلەنگەن. جىلىنا - 2,5 ميلليون تەڭگە. بۇل تاريف «باعدارلامالىق ينجەنەريا»، «كومپيۋتەرلىك عىلىمدار»، «ۇلكەن دەرەكتەردى تالداۋ»، «كيبەرقاۋىپسىزدىك»، «ينتەللەكتۋالدى جۇيەلەر» جانە «ەلەكتروندىق ينجەنەريا» باعدارلامالارىنا بىردەي قولدانىلادى. سونداي- اق بۇل تىزىمگە «IT - مەنەدجمەنت»، «IT - كاسىپكەرلىك»، «AI Business»، «مەدياتەحنولوگيالار»، «سيفرلىق جۋرناليستيكا» جانە «سيفرلىق مەملەكەتتىك باسقارۋ» ماماندىقتارى كىرەدى. ۋنيۆەرسيتەت باكالاۆرياتتا وقۋ مەرزىمى ءۇش جىل ەكەنىن كورسەتكەن. سونىمەن قاتار وقۋ شارتى جاسالعاننان كەيىن كەلىسىمشارتتاعى باعا وزگەرمەيدى.
Maqsut Narikbayev University
Maqsut Narikbayev University-دىڭ قابىلداۋ پاراقشاسىندا ءبىر كرەديتتىڭ قۇنى 55 مىڭ تەڭگە، ال جىلدىق وقۋ جۇكتەمەسى 60 كرەديت ەكەنى كورسەتىلگەن. وسىعان سايكەس ستۋدەنت ءۇشىن ءبىر وقۋ جىلىنىڭ قۇنى شامامەن 3,3 ميلليون تەڭگە بولادى. بۇل تاريف ءتورت جىلدىق باعدارلامالاردىڭ باسىم بولىگىنە قولدانىلادى. ولاردىڭ قاتارىندا اۋدارما ءىسى، پسيحولوگيا، جۋرناليستيكا، بيزنەس باعىتتارى، قۇقىقتانۋ، جاساندى ينتەللەكت جانە تۋريزم بار.
ال 2026- 2027 وقۋ جىلىنا ارنالعان بەكىتىلگەن تىزىلىمدە «حالىقارالىق قاتىناستار» ماماندىعى بويىنشا ءبىر كرەديتتىڭ قۇنى 65 مىڭ تەڭگە دەپ كورسەتىلگەن. ياعني بۇل باعدارلاما بويىنشا 60 كرەديتتىڭ ەسەپتىك قۇنى شامامەن 3,9 ميلليون تەڭگە بولادى. دەگەنمەن ماماندىقتىڭ ناقتى وقۋ اقىسىن قابىلداۋ كوميسسياسىنان ناقتىلاۋ قاجەت.
Miras University
Miras University-دىڭ قولدانىستاعى باعا كەستەسىنە سايكەس باكالاۆرياتتىڭ بارلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلاماسى بويىنشا وقۋ اقىسى جىلىنا 600 مىڭ تەڭگە بولىپ بەلگىلەنگەن. ءبىر كرەديتتىڭ قۇنى - 10 مىڭ تەڭگە، ال ورتاشا جىلدىق وقۋ جۇكتەمەسى - 60 كرەديت. جىلدىق وقۋ اقىسىنىڭ جالپى سوماسى ۋنيۆەرسيتەتتىڭ رەسمي پاراقشاسىندا دا كورسەتىلگەن. ءبىرىڭعاي تاريف پەداگوگيكا جانە پسيحولوگيا، مۇعالىمدەردى دايارلاۋ، ونەر، جۋرناليستيكا، بيزنەس جانە باسقارۋ، قۇقىق، IT، تەلەكوممۋنيكاتسيا جانە قىزمەت كورسەتۋ سالاسىنداعى بارلىق باكالاۆريات باعدارلاماسىنا قولدانىلادى.
ەسكە سالايىق، ۇ ب ت تاپسىرعان 233 مىڭ تالاپكەردىڭ 177 مىڭى شەكتى بال جينادى.
كەيىنگى بەس جىلدا ءبىلىم گرانتتارىنىڭ سانى شامامەن 30 مىڭعا ارتتى.