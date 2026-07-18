قازاقستانداعى ەڭ باي اۋىل: نان 40 تەڭگە، جۇمىس ىستەيتىندەرگە ءۇي تەگىن بەرىلەدى
قازاقستاندا اۋىل مەن قالا اراسىنداعى ايىرماشىلىق تۋرالى كوپ ايتىلادى. الايدا ەلدىڭ تۇكپىر-تۇكپىرىندە تۇرعىندارعا جايلى جاعداي جاساپ، وزگەلەرگە ۇلگى بولىپ وتىرعان ەلدى مەكەندەر دە بار. سولاردىڭ ءبىرى - اقمولا وبلىسى ساندىقتاۋ اۋدانىنداعى ماكسيموۆكا اۋىلى.
ايبار تولەۋبەك ەسىمدى بلوگەر ارنايى بارعان ساپارىندا كەيبىر تۇرعىندار بۇل اۋىلدى «قازاقستانداعى ەڭ باي اۋىل» دەپ اتايتىنىن العا تارتتى. سەبەبى مۇندا جۇمىسسىزدىق جوقتىڭ قاسى، ناننىڭ باعاسى نەبارى 40 تەڭگە، ال كاسىپورىن قىزمەتكەرلەرىنە زاماناۋي ۇيلەر تەگىن بەرىلەدى.
1000 عا جۋىق تۇرعىنى بار اۋىل
ماكسيموۆكادا شامامەن 1000 ادام تۇرادى. اۋىلداعى جاعدايدىڭ جاقسارۋىنا «ماكسيموۆسكوە» جاۋاپكەرشىلىگى شەكتەۋلى سەرىكتەستىگى ايتارلىقتاي ۇلەس قوسىپ كەلەدى.
كاسىپورىن قاراجاتى ەسەبىنەن اۋىلداعى جولدار جوندەلىپ، جاڭا سپورت كەشەنى سالىنعان. سونىمەن قاتار 12 بولمەلى قوناق ءۇي ۇلگىسىندەگى جاتاقحانا پايدالانۋعا بەرىلگەن.
ەڭ قىزىعى - سەرىكتەستىك قىزمەتكەرلەرىنە جاڭا ءارى زاماناۋي باسپانا تەگىن بەرىلەدى. قازىردىڭ وزىندە اۋىز سۋمەن، ۇزاق جاناتىن پەشتەرمەن جانە جاڭا جيھازبەن جابدىقتالعان 10 ەكى پاتەرلى تۇرعىن ءۇي بوي كوتەرگەن.
اۋىلدا جۇمىسسىزدىق جوق
ماكسيموۆكانىڭ تاعى ءبىر ەرەكشەلىگى - ەڭبەككە جارامدى تۇرعىنداردىڭ بارلىعى دەرلىك تۇراقتى جۇمىسپەن قامتىلعان.
اۋىلدا مال شارۋاشىلىعى جانە ەگىن شارۋاشىلىعىمەن اينالىساتىن ەكى سەرىكتەستىك جۇمىس ىستەيدى. وسى كاسىپورىندار جەرگىلىكتى تۇرعىندارعا جۇمىس بەرىپ وتىر.
جاس ماماندارعا دا ەرەكشە جاعداي جاسالعان. بۇعان دەيىن اۋىلدا جاس قىزمەتكەرلەرگە ارنالعان 12 پاتەرلى تۇرعىن ءۇي پايدالانۋعا بەرىلگەن. اۋىلعا جۇمىس ىستەۋگە كەلگەن ماماندار بۇل ۇيدە تەگىن تۇرا الادى. ماكسيموۆكا تۋرالى ايتقاندا، كوپشىلىكتى تاڭعالدىرعان تاعى ءبىر جايت - ناننىڭ باعاسى. اۋىلدا نان نەبارى 40 تەڭگە تۇرادى. بۇل كورسەتكىش قازىرگى باعا جاعدايىندا ەرەكشە نازار اۋدارتادى.
«بولاشاق اۋىلدارىنىڭ ۇلگىسى»
ماكسيموۆكانىڭ جاعدايى ءوڭىر باسشىلىعىنىڭ دا نازارىنان تىس قالعان ەمەس.
اقمولا وبلىسىنىڭ بۇرىنعى اكىمى مارات احمەتجانوۆ اۋىلدى «بولاشاقتاعى اۋىلداردىڭ ۇلگىسى» دەپ اتاعان. ونىڭ ايتۋىنشا، مۇندا تۇرعىنداردىڭ ساپالى ءومىر سۇرۋىنە قاجەتتى جاعداي جاسالعان.
مۇنداعى باستى ەرەكشەلىك - اۋىلدى دامىتۋعا مەملەكەتپەن قاتار ءىرى كاسىپورىنداردىڭ دا بەلسەندى اتسالىسۋى. جول، سپورت نىسانى، تۇرعىن ءۇي جانە جۇمىس ورىندارى - ءبارى اۋىل تۇرعىندارىنىڭ تۇرمىس ساپاسىنا تىكەلەي اسەر ەتىپ وتىر.
اسقار تاۋداي
el.kz