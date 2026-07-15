قازاقستانداعى اۆتوكولىك سانى 6 ميلليوننان استى
استانا. قازاقپارات – 2026-جىلدىڭ ماۋسىم ايىندا قازاقستاندا 167878 اۆتوكولىك العاش رەت نەمەسە قايتا ەسەپكە قويىلدى. بۇل كورسەتكىش مامىر ايىمەن سالىستىرعاندا 13,7 پايىزعا جوعارى (147668 كولىك). بۇل تۋرالى قازاقستان رەسپۋبليكاسى ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ دەرەكتەرىندە ايتىلعان.
ماۋسىم ايىندا تىركەلگەن كولىكتەردىڭ باسىم بولىگىن جەڭىل اۆتوموبيلدەر قۇرادى. ولاردىڭ ۇلەسى جالپى تىركەلگەن كولىكتەردىڭ 87,4 پايىزىنا تەڭ. سونىمەن قاتار، جۇك كولىكتەرى - 5,7 پايىز، تىركەمەلەر - 2,4 پايىز، موتوتسيكلدەر - 1 پايىز، اۆتوبۋستار - 0,9 پايىز، ال وزگە كولىك قۇرالدارى 2,6 پايىز بولدى.
قوزعالتقىش كولەمى بويىنشا ەڭ كوپ تىركەلگەن كولىكتەر 1500-2000 تەكشە سانتيمەتر ارالىعىنداعى قوزعالتقىشپەن جابدىقتالعان. ولاردىڭ ۇلەسى 34,5 پايىزدى قۇرادى.
وتىن تۇرىنە قاراي تىركەلگەن كولىكتەر اراسىندا بەنزينمەن جۇرەتىن اۆتوموبيلدەر باسىم. ماۋسىم ايىندا 136232 بەنزيندى كولىك ەسەپكە قويىلىپ، ولاردىڭ ۇلەسى 81,1 پايىزعا جەتتى. ديزەل وتىنىن پايدالاناتىن كولىكتەر سانى 10845 نەمەسە 6,5 پايىز بولدى. ارالاس (گيبريد) قوزعالتقىشى بار 11183 كولىك تىركەلىپ، ولاردىڭ ۇلەسى 6,7 پايىزدى قۇرادى. سونداي-اق 2872 ەلەكترلى اۆتوكولىك (1,7 پايىز)، 895 گازبەن جۇرەتىن كولىك (0,5 پايىز) ەسەپكە قويىلدى. ال 5851 كولىكتىڭ وتىن ءتۇرى كورسەتىلمەگەن.
2026-جىلعى 1-شىلدەدەگى جاعداي بويىنشا قازاقستانداعى تىركەلگەن اۆتوكولىكتەردىڭ جالپى سانى 6 ميلليون 25,9 مىڭعا جەتتى.
اۆتوپاركتىڭ قۇرىلىمىندا:
جەڭىل اۆتوموبيلدەر - 5,05 ميلليون (83,9 پايىز)؛
جۇك كولىكتەرى - 493,7 مىڭ (8,2 پايىز)؛
تىركەمەلەر - 262,3 مىڭ (4,4 پايىز)؛
اۆتوبۋستار - 89,5 مىڭ (1,5 پايىز)؛
موتوسيكلدەر - 74,2 مىڭ (1,2 پايىز)؛
وزگە كولىك قۇرالدارى - 52,6 مىڭ (0,9 پايىز).
وڭىرلەر اراسىندا ەڭ كوپ اۆتوكولىك الماتى قالاسىندا تىركەلگەن. مۇندا اۆتوپارك كولەمى 733,3 مىڭ كولىككە جەتكەن. ەكىنشى ورىندا الماتى وبلىسى تۇر، وندا 646,3 مىڭ اۆتوكولىك ەسەپتە تۇر.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، ەلىمىزدە اۆتوكولىكتەر سانىنىڭ تۇراقتى ءوسۋى حالىقتىڭ كولىككە دەگەن سۇرانىسىنىڭ جوعارى ەكەنىن جانە اۆتوپارك قۇرىلىمىنىڭ بىرتىندەپ جاڭارىپ كەلە جاتقانىن كورسەتەدى.