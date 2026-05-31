قازاقستانداعى الەۋمەتتىك تولەمدەر جۇيەسى جاڭا كونستيتۋتسياعا ساي وزگەرتىلدى
استانا. KAZINFORM - ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ءبىرقاتار مەملەكەتتىك جاردەماقىنى تاعايىنداۋ جانە تولەۋ قاعيداسىنا وزگەرىستەر ەنگىزۋ تۋرالى بۇيرىق جوباسىن قوعامدىق تالقىلاۋعا شىعاردى.
قۇجات «اشىق ن ق ا» پورتالىندا جاريالانعان. وندا بالا تۋۋ، بالا كۇتىمى، كوپبالالى وتباسىلار بويىنشا بەرىلەتىن جاردەماقىنى تولەۋدىڭ قاعيدالارىن وزگەرتۋ كوزدەلگەن. سونىمەن قاتار ماراپاتتالعان انالارعا تولەنەتىن جاردەماقى، مۇگەدەكتىگى بار بالالاردى تاربيەلەپ وتىرعان وتباسىلارعا جانە 1-توپتاعى مۇگەدەكتىگى بار ادامدارعا كۇتىم جاسايتىن ازاماتتارعا تولەنەتىن تولەم دە وزگەرۋى مۇمكىن.
تۇسىندىرمە جازباعا سايكەس، جوبا نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى جاڭا كونستيتۋتسياعا سايكەستەندىرۋ ماقساتىندا ازىرلەنگەن.
ۇسىنىلىپ وتىرعان وزگەرىستەر تەحنيكالىق جانە قۇقىقتىق سيپاتقا يە. وسى ارقىلى قولدانىستاعى ەرەجەلەر جاڭا كونستيتۋتسيالىق نورماعا بەيىمدەلمەك.
جوباعا قاتىستى قوعامدىق تالقىلاۋ 2026-جىلعى 15-ماۋسىمعا دەيىن جالعاسادى. ال مەملەكەت باسشىسىنىڭ 2026-جىلعى 17-ناۋرىزداعى 1206-جارلىعىنا سايكەس مەملەكەتتىك ورگاندار نورماتيۆتىك قۇقىقتىق اكتىلەردى 2026-جىلعى 1-شىلدەگە دەيىن جاڭا كونستيتۋتسيا تالاپتارىنا سايكەستەندىرۋى قاجەت.
بۇعان دەيىن مۇمكىندىگى شەكتەۋلى ازاماتتارعا قىزمەت كورسەتەتىن جەكە كومەكشىلەردىڭ جۇمىس ۋاقىتىنا قاتىستى جاڭا تالاپ تۋرالى جازعان بولاتىن.