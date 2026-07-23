قازاقستانداعى اكىمشىلىك راقىمشىلىق: كىمدەردىڭ ايىپپۇلى كەشىرىلىپ، قانداي ىستەر توقتاتىلدى
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسىنىڭ باستاماسىمەن تاۋەلسىز قازاقستان تاريحىندا العاش رەت اكىمشىلىك راقىمشىلىق جۇرگىزىلىپ، ول جاڭا حالىقتىق كونستيتۋتسيانىڭ العاشقى پراكتيكالىق جۇزەگە اسىرىلعان ماڭىزدى باستامالارىنىڭ بىرىنە اينالدى.
بۇل تۋرالى بۇگىن ءوزىنىڭ X الەۋمەتتىك جەلىدەگى پاراقشاسىندا باس پروكۋرور بەرىك اسىلوۆ جازدى.
- قاسىم-جومارت كەمەل ۇلى توقايەۆتىڭ ازاماتتارعا دەگەن قامقورلىعىنىڭ كورىنىسى بولعان بۇل باستاما جۇزدەگەن مىڭ ادامعا مەملەكەتتىڭ ناقتى قولداۋىن سەزىنۋگە مۇمكىندىك بەردى. ءبىر ايعا جەتپەيتىن ۋاقىت ىشىندە 681,7 مىڭ ازاماتقا قاتىستى 1,3 ميلليون اكىمشىلىك ءىس بويىنشا اكىمشىلىك جازالاردى ورىنداۋ توقتاتىلدى. جالپى سوماسى 22,8 ميلليارد تەڭگەنى قۇرايتىن ايىپپۇلدار كەشىرىلدى. راقىمشىلىق ا ق ب ت ك-نىڭ 380 نەن استام بابىن قامتىدى. ونىڭ ىشىندە سالىق، كەدەن، سانيتاريالىق، ەكولوگيالىق قۇقىق بۇزۋشىلىقتار، كاسىپكەرلىك، ساۋدا سالاسىنداعى جانە باسقا دا اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىقتار بار. ولاردىڭ قاتارىندا پوليتسيا، مەملەكەتتىك كىرىستەر، ەكولوگيا، سانيتاريالىق-ەپيدەميولوگيالىق باقىلاۋ جانە وزگە دە مەملەكەتتىك ورگاندار انىقتاعان، اكىمشىلىك قاماققا الۋدى كوزدەمەيتىن ءارى راقىمشىلىققا جاتپايتىن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار ساناتىنا كىرمەيتىن كوپتەگەن قۇقىق بۇزۋشىلىقتار قامتىلدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونداي-اق وندا پروكۋراتۋرا ورگاندارىنىڭ تولىق سيفرلىق دايىندىعىنىڭ جانە بارلىق مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ ارقاسىندا راقىمشىلىق ءبىر ايعا جەتپەيتىن مەرزىمدە ىسكە اسىرىلعانى ايتىلعان.
ازاماتتاردان ەشقانداي ءوتىنىش تالاپ ەتىلگەن جوق، ولار مەملەكەتتىك ورگانداردى ارالامادى، قۇجات جينامادى جانە وزگە دە بيۋروكراتيالىق راسىمدەردەن وتپەدى. اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى ىستەردىڭ توقتاتىلعانى جونىندە ازاماتتار س م س-حابارلاما ارقىلى حاباردار ەتىلدى. كوپتەگەن وتباسى ءۇشىن بۇل تەك قارجىلىق جۇكتەمەدەن بوساتۋ عانا ەمەس، سونداي-اق اتقارۋشىلىق ءىس جۇرگىزۋلەردىڭ توقتاتىلۋىن، قويىلعان شەكتەۋلەردىڭ الىنۋىن، بۇرىن ارنايى تۇراققا قويىلعان كولىك قۇرالدارىنىڭ قايتارىلۋىن جانە ءومىردى جاڭا پاراقتان باستاۋ مۇمكىندىگىن ءبىلدىردى.
ازاماتتار مۇنداي مەملەكەتتىك قولداۋعا ريزاشىلىقتارىن ءبىلدىرىپ، ونىڭ تيىمدىلىگىنە جوعارى باعا بەرىپ جاتىر. سونىڭ ءبىر ايقىن مىسالى - جەتىسۋ وبلىسىنىڭ تۇرعىنى. ونىڭ اۆتوكولىگى جىل باسىنان بەرى ايىپپۇلداردىڭ تولەنبەۋىنە بايلانىستى ارنايى تۇراقتا تۇرعان. اكىمشىلىك راقىمشىلىق تۋرالى زاڭنىڭ قولدانىلۋى ناتيجەسىندە وعان قاتىستى اكىمشىلىك قۇقىق بۇزۋشىلىق تۋرالى ىستەر توقتاتىلىپ، پوليتسيا اۆتوكولىگىن يەسىنە قايتاردى.
پرەزيدەنت باستاماسىن ىسكە اسىرۋ بارلىق مەملەكەتتىك ورگانداردان (پروكۋراتۋرا، ىشكى ىستەر، مەملەكەتتىك كىرىستەر، ەكولوگيا ورگاندارى، جەرگىلىكتى اتقارۋشى ورگاندار جانە باسقالار) ەرەكشە جاۋاپكەرشىلىكتى تالاپ ەتتى. باستى قاعيدا وزگەرىسسىز قالدى: راقىمشىلىق جاساۋعا قۇقىعى بار ءاربىر ازامات ونى مىندەتتى تۇردە الۋعا ءتيىس، ال زاڭ تالاپتارىنا سايكەس كەلمەيتىن ەشكىم بۇل مۇمكىندىكتى پايدالانباۋى قاجەت.
- اتقارىلعان جۇمىس زاماناۋي سيفرلىق تەحنولوگيالاردىڭ مەملەكەتتىك باسقارۋدى اناعۇرلىم ءتيىمدى ەتىپ قانا قويماي، ازاماتتاردى ارتىق بيۋروكراتيالىق راسىمدەردەن بوساتۋعا قابىلەتتى ەكەنىن كورسەتتى. ادىلدىك، قوعامنىڭ مەملەكەتكە دەگەن سەنىمى جانە «زاڭ مەن ءتارتىپ» قاعيداتى ءدال وسىلاي نىعايادى، - دەپ جازدى بەرىك اسىلوۆ.
وسىعان دەيىن ءىىم راقىمشىلىق تۋرالى زاڭنىڭ جۇزەگە اسىرىلۋى جونىندە مالىمەت بەرگەن بولاتىن.