قازاقستانداعى 5 ءىرى ەنەرگەتيكالىق جوبا قاي كەزەڭدە تۇر
استانا. KAZINFORM - قازاقستان سوڭعى بىرنەشە ونجىلدىقتاعى ەڭ اۋقىمدى ينۆەستيتسيالىق كەزەڭدەردىڭ بىرىنە اياق باسىپ وتىر. بۇل ۇدەرىستە ەنەرگەتيكا سالاسىنىڭ ۇلەسى ايرىقشا. Tradereport Telegram-ارناسىنىڭ ەسەبىنشە، قۇنى 1 ميلليارد دوللاردان اساتىن 13 مەگاجوبانىڭ بەسەۋى تىكەلەي ەنەرگەتيكا سالاسىنا تيەسىلى.
اتالعان بەس جوبانىڭ جالپى قۇنى 66 ميلليارد دوللاردان اسادى. بۇل تىزىمدەگى بارلىق مەگاجوباعا سالىناتىن ينۆەستيتسيانىڭ جارتىسىنان كوبى. الايدا ولاردىڭ جۇزەگە اسۋ دەڭگەيى، گەوگرافياسى مەن قارجىلاندىرۋ كوزدەرى ءارتۇرلى.
قازىرگى ۋاقىتتا جەل ەلەكتر ستانسيالارىنىڭ قۇرىلىسى وزگەلەرىنەن وزىق تۇر. اتوم ەلەكتر ستانسياسى قارجىلاندىرۋ جانە دايىندىق كەزەڭىنە جاقىنداسا، ەڭ قىمبات جوبا - ماڭعىستاۋداعى جاسىل سۋتەگى كەشەنى ازىرگە جوسپار كۇيىندە قالىپ وتىر.
قازاقستانداعى العاشقى اتوم ەلەكتر ستانسياسى
ۇلكەن اۋىلى ماڭىندا سالىناتىن «بالقاش» اتوم ەلەكتر ستانسياسىنىڭ قۇنى 16,4 ميلليارد دوللارعا باعالانىپ وتىر. ونىڭ 14,4 ميلليارد دوللارى ەنەرگوبلوكتاردىڭ قۇرىلىسىنا جۇمسالماق. قالعان قاراجات ينفراقۇرىلىمعا، قاۋىپسىزدىك جۇيەلەرىنە جانە كەپىلدىك كەزەڭىندەگى يادرولىق وتىنعا باعىتتالادى.
جوبانىڭ باس مەردىگەرى - رەسەيلىك «روساتوم». قۇرىلىس قۇنىنىڭ نەگىزگى بولىگى رەسەي تاراپىنان بەرىلەتىن نەسيە ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلسا، 15 پايىزىن قازاقستان ۇكىمەتى ءوز قاراجاتىنان وتەيدى.
ۇلكەن اۋىلىنداعى ينجەنەرلىك ىزدەستىرۋ جۇمىستارى 2025 -جىلدىڭ تامىزىندا باستالدى. نەگىزگى قۇرىلىسقا 2027 -جىلى كىرىسۋ جوسپارلانىپ وتىر. ال ا ە س-تى 2035-2036 -جىلدارى پايدالانۋعا بەرۋ كوزدەلگەن.
ەڭ قىمبات ءارى بولاشاعى ازىرگە بۇلىڭعىر جوبا
ماڭعىستاۋ وبلىسىندا جۇزەگە اسىرىلۋى جوسپارلانعان Hyrasia One كەشەنىنىڭ قۇنى 40-50 ميلليارد دوللارعا باعالانادى. بۇل - ەنەرگەتيكا سالاسىنداعى عانا ەمەس، اتالعان 13 مەگاجوبانىڭ ىشىندەگى ەڭ قىمباتى.
جوبانى گەرمان-شۆەدتىك Svevind كومپانياسى ازىرلەپ جاتىر. كومپانيا 2023 -جىلدان بەرى نورۆەگيالىق مەملەكەتتىك Statkraft قۇرامىنا كىرەدى. جوبا جەل مەن كۇن ەنەرگياسىن پايدالانۋ ارقىلى جاسىل سۋتەگى ءوندىرۋدى كوزدەيدى.
Hyrasia One تۋرالى العاش رەت 2021 -جىلى جاريالانعان. سودان بەرى جوبانى ىسكە اسىرۋ مەرزىمى بىرنەشە رەت وزگەردى. الدىن الا جوبالاۋ كەزەڭى اياقتالعانىمەن، تۇپكىلىكتى ينۆەستيتسيالىق شەشىم 2026 -جىلى قابىلدانادى دەپ كۇتىلۋدە. قۇرىلىس جۇمىستارى ازىرگە باستالعان جوق.
جامبىل وبلىسىندا ەكى ءىرى جەل پاركى سالىنىپ جاتىر
ەنەرگەتيكالىق مەگاجوبالاردىڭ اراسىندا قۇرىلىس كەزەڭىنە ناقتى وتكەندەرى - جامبىل وبلىسىنداعى ەكى جەل ەلەكتر ستانسياسى.
ب ا ءا-نىڭ Masdar كومپانياسى قۋاتى 1 گ ۆت بولاتىن جەل پاركىن سالۋعا 1,4 ميلليارد دوللار ينۆەستيتسيا سالماق. ونىڭ قۇرىلىسى 2026 -جىلدىڭ جازىندا رەسمي تۇردە باستالدى.
فرانسيالىق TotalEnergies كومپانياسى دا وڭىردە قۋاتى 1 گ ۆت بولاتىن «ميرنىي» جەل ەلەكتر ستانسياسىن جۇزەگە اسىرىپ جاتىر. قۇنى 1,1 ميلليارد دوللار بولاتىن نىسان مويىنقۇم اۋدانىندا سالىنىپ جاتىر.
ەكى جوبا تولىق ىسكە قوسىلعاندا جامبىل وبلىسىندا جالپى قۋاتى 2 گ ۆت بولاتىن جاسىل ەنەرگيا كوزى پايدا بولادى. بۇل ەلدىڭ وڭتۇستىگىندەگى ەلەكتر ەنەرگياسىنا دەگەن تاپشىلىقتى ازايتۋعا ەلەۋلى ۇلەس قوسا الادى.
سوزاقتاعى گاز جوباسى باستاپقى كەزەڭدە
قۇنى 7,8 ميلليارد دوللارعا باعالانعان سوزاقتاعى ءداستۇرلى ەمەس گاز كەن ورنىن يگەرۋ جوباسى ازىرگە باستاپقى ساتىدا. جوباعا قىتايلىق Geo Jade Petroleum كومپانياسى سەرىكتەس رەتىندە قاتىسادى.
قازىرگى ۋاقىتتا تاراپتار مەموراندۋم جاساسىپ، العاشقى گەولوگيالىق بارلاۋ جۇمىستارىنا كىرىسكەن. سوندىقتان بۇل - اتالعان ەنەرگەتيكالىق جوبالاردىڭ ىشىندەگى جۇزەگە اسۋ دەڭگەيى ەڭ تومەن باستامالاردىڭ ءبىرى. ناقتى قۇرىلىس جۇمىستارىنا دەيىن ءالى بىرنەشە كەزەڭنەن ءوتۋ قاجەت.
قاي جوبالار ناقتى جۇزەگە اسىپ جاتىر؟
قۇنى ونداعان ميلليارد دوللارعا باعالانعان بەس ەنەرگەتيكالىق مەگاجوبانىڭ ازىرگە ەكەۋىندە عانا ناقتى قۇرىلىس ءجۇرىپ جاتىر. ولار - Masdar جانە TotalEnergies كومپانيالارىنىڭ جامبىل وبلىسىنداعى جەل ەلەكتر ستانسيالارى.
اتوم ەلەكتر ستانسياسى دايىندىق جانە قارجىلاندىرۋ كەزەڭىنە جاقىنداعانىمەن، نەگىزگى قۇرىلىستى 2027 -جىلى باستاۋ جوسپارلانعان.
ال ماڭعىستاۋداعى Hyrasia One جاسىل سۋتەگى كەشەنى مەن سوزاق گاز جوباسى ازىرگە جوسپارلاۋ جانە باستاپقى دايىندىق ساتىسىندا. ولاردى ىسكە اسىرۋ ءبىرقاتار ينۆەستيتسيالىق جانە ۇيىمداستىرۋشىلىق شەشىمگە بايلانىستى.
وسىلايشا، قازاقستان ەنەرگەتيكاسىنا باعىتتالعان ينۆەستيتسيا كولەمى ايتارلىقتاي بولعانىمەن، جوبالاردىڭ ىسكە اسۋ قارقىنى اركەلكى. جەل ەنەرگەتيكاسىندا قۇرىلىس باستالىپ كەتسە، اتوم ەنەرگەتيكاسى ناقتى دايىندىق كەزەڭىنە ءوتتى. ال جاسىل سۋتەگى مەن ءداستۇرلى ەمەس گاز باعىتىنداعى اۋقىمدى باستامالاردىڭ ناقتى ناتيجەسىن كورۋ ءۇشىن ءالى ۋاقىت قاجەت.