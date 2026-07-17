قازاقستاندا زەينەتكەرلەرگە ونلاين نەسيە راسىمدەۋگە تىيىم سالىندى
استانا. KAZINFORM - بۇل تۋرالى ۇلتتىق بانك ءتوراعاسى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ بريفينگتە مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، بۇل تالاپ ازاماتتاردىڭ ەڭ وسال ساناتىن قارجىلىق الاياقتىقتان قورعاۋ ماقساتىندا ەنگىزىلگەن.
- ەگدە جاستاعى ازاماتتار، اسىرەسە زەينەتكەرلەر نەمەسە زەينەت جاسىنا تاياعان ادامدار نەسيە الۋ ءۇشىن مىندەتتى تۇردە بانك بولىمشەسىنە جەكە كەلۋى كەرەك. بۇل جەردە جاۋاپكەرشىلىك بانك مەنەدجەرىنە جۇكتەلەدى. ەگەر ول ادامنىڭ الاياقتاردىڭ ىقپالىندا بولۋى مۇمكىن ەكەنىن بايقاسا، نەسيە نە ءۇشىن قاجەت ەكەنىن سۇرايدى. ال كليەنت «ماعان بىرەۋ حابارلاسىپ، نەسيە الۋدى ايتتى» دەسە، بانك مۇنداي جاعدايدا نەسيەنى بەرمەۋگە مىندەتتى، - دەدى تيمۋر سۇلەيمەنوۆ.
ۇلتتىق بانك ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، بۇل تالاپتاردىڭ ساقتالۋىن قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى قاداعالايدى. اگەنتتىك بانكتەرگە جوسپارلى تەكسەرۋلەر جۇرگىزىپ، تالاپتاردىڭ ورىندالۋىن باقىلايدى.
ەسكە سالايىق، 2027-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ قازاقستاندا قارىز الۋشىلاردىڭ بورىشتىق جۇكتەمەسىن باعالاۋدىڭ جاڭا كورسەتكىشى - قارىزدىڭ تابىسقا اراقاتىناسى كوەففيتسيەنتى ەنگىزىلەدى. ەندى بانكتەر نەسيە بەرۋ كەزىندە وسى كورسەتكىشتى دە ەسكەرەتىن بولادى.