قازاقستاندا زەينەتاقى جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەسى تالقىلانىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM – ەڭبەك مينيسترلىگىندە زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ سينگاپۋرلىق مودەلى تالقىلاندى.
سينگاپۋرلىق مودەلدىڭ ەرەكشەلىگى قانداي؟
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ ءمينيسترى اسقاربەك ەرتايەۆتىڭ توراعالىعىمەن زەينەتاقى جۇيەسىن جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى جونىندەگى ارنايى جۇمىس توبىنىڭ وتىرىسى ءوتتى. وعان مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ، ساراپشىلار قاۋىمداستىعىنىڭ جانە سالالىق ۇيىمداردىڭ وكىلدەرى قاتىستى.
جۇمىس توبىنىڭ قاراۋىنا زەينەتاقى جۇيەسىنىڭ سينگاپۋرلىق مودەلى ۇسىنىلدى. بۇل مودەل مىندەتتى زەينەتاقى كاپيتالىن قالىپتاستىرۋدى كوزدەيدى جانە ازاماتتارعا زەينەت جاسىنا دەيىن جيناقتىڭ ءبىر بولىگىن تۇرعىن ءۇي ساتىپ الۋعا، ءبىلىم الۋعا، مەديتسينالىق شىعىنداردى وتەۋگە، ينۆەستيتسيالاۋعا پايدالانۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. بۇل رەتتە اۋدارىلاتىن قاراجات ءۇش شوتقا بولىنەدى، ولاردىڭ بىرەۋى جەڭىلدەتىلگەن تەتىك ارقىلى تۇرعىن ءۇي ماسەلەسىن شەشۋگە باعىتتالعان.
تالقىلاۋ بارىسىندا ءبىرقاتار ساراپشى ۇسىنىلعان مودەلدىڭ الەۋمەتتىك وسال توپتاردىڭ، سونىڭ ىشىندە مۇگەدەكتىگى بار ادامدار مەن مۇگەدەكتىگى بار بالا تاربيەلەپ وتىرعان اتا-انالاردىڭ مۇددەسىن قانشالىق تولىق ەسكەرەتىنىنە قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى. وتىرىسقا قاتىسۋشىلار وسى جايتتى جان-جاقتى زەردەلەۋ قاجەت ەكەنىن جەتكىزدى.
تاعى قانداي تاسىلدەر قاراستىرىلىپ وتىر؟
قازىر جۇمىس توبى زەينەتاقى جۇيەسىن جاڭعىرتۋعا قاتىستى وزگە دە تاسىلدەردى قاراستىرىپ جاتىر.
مەملەكەتتىك الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ قورى ازاماتتىڭ ورتاشا ايلىق تابىسىنىڭ مەديانالىق جالاقىعا قاتىناسىنا جانە مىندەتتى الەۋمەتتىك ساقتاندىرۋ جۇيەسىنە قاتىسۋ ۇزاقتىعىنا قاراي ەسەپتەلەتىن الەۋمەتتىك زەينەتاقى تولەمىن ەنگىزۋ تەتىگىن ۇسىندى.
ال ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورى جۇمىس بەرۋشىنىڭ اۋدارىمدارىنىڭ 4 پايىزىن ازاماتتىڭ جەكە زەينەتاقى شوتىنا، ال 1 پايىزىن ىنتىماقتى (ساقتاندىرۋ) قۇرامداسقا باعىتتاۋدى كوزدەيتىن مودەلدى تانىستىردى.
ەڭبەك جانە حالىقتى الەۋمەتتىك قورعاۋ مينيسترلىگى ۇسىنىلعان باستامالار قازىر ساراپتامالىق تالقىلاۋ ساتىسىندا ەكەنىن مالىمدەدى. تۇپكىلىكتى شەشىم ءاربىر ۇسىنىس جان-جاقتى سارالانعاننان كەيىن قابىلدانباق.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن قازاقستاندا زەينەتكە شىعۋ شارتتارىن قايتا قاراۋ ۇسىنىلدى.