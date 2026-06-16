قازاقستاندا زاڭسىز ەڭبەك ەتكەن 13 مىڭنان استام شەتەلدىكتىڭ دەرەگى انىقتالدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ 13 مىڭنان استام دەرەگى انىقتالدى.
ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، «زاڭسىز كەلۋشى» جەدەل-پروفيلاكتيكالىق ءىس- شاراسى كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ جولىن كەسۋ، قوعامدىق ءتارتىپتى قامتاماسىز ەتۋ جانە شەتەل ازاماتتارىنىڭ قازاقستان اۋماعىندا بولۋ قاعيدالارىنىڭ ساقتالۋىن باقىلاۋ ماقساتىندا ۇيىمداستىرىلعان.
رەيد بارىسىندا پوليتسيا قىزمەتكەرلەرى جەكە جانە زاڭدى تۇلعالارعا شەتەل ازاماتتارىنىڭ ەل اۋماعىندا بولۋ ءتارتىبى بويىنشا ءتۇسىندىرۋ جۇمىستارىن جۇرگىزىپ، تۇرعىن ءۇي بەرگەنى نەمەسە ءتيىستى رۇقساتسىز شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن زاڭسىز پايدالانعانى ءۇشىن كوزدەلگەن جاۋاپكەرشىلىك تۋرالى ەسكەرتتى.
سونداي-اق شەتەل ازاماتتارى تۇراتىن مەكەنجايلار، قۇرىلىس نىساندارى، بازارلار، ءتۇرلى ۇيىمدار جانە شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن پايدالاناتىن جۇمىس بەرۋشىلەر تەكسەرىلدى.
ءىس-شارا قورىتىندىسى بويىنشا كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋعا بايلانىستى 13035 قۇقىق بۇزۋشىلىق انىقتالدى. ونىڭ ىشىندە:
9359 شەتەل ازاماتى قازاقستاندا بولۋ قاعيدالارىن بۇزعانى ءۇشىن اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى؛
3828 شەتەل ازاماتى ەڭبەك قىزمەتىن زاڭسىز جۇزەگە اسىرعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى؛
882 جۇمىس بەرۋشى شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن زاڭسىز پايدالانعانى ءۇشىن جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى؛
2794 جەكە جانە زاڭدى تۇلعا وزدەرىندە تۇرىپ جاتقان شەتەلدىكتەر تۋرالى پوليتسياعا ۋاقىتىلى حابارلاماعانى ءۇشىن جاۋاپقا تارتىلدى.
سوت شەشىمىمەن كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزعان 1559 ادام ەلدەن شىعارىلدى. سونىمەن قاتار 1836 شەتەل ازاماتىنىڭ قازاقستاندا بولۋ مەرزىمى قىسقارتىلدى. ال 122 ازامات ءماجبۇرلى تۇردە ەلدەن شىعارىلىپ، ولاردىڭ بارلىعىنا قازاقستانعا بەس جىل بويى كىرۋگە تىيىم سالىندى.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، ەلگە زاڭسىز كىرگەن 14 شەتەل ازاماتى انىقتالعان. قازىر بۇل فاكتىلەر بويىنشا شەكارا قىزمەتىمەن بىرلەسكەن تەرگەۋ جۇرگىزىلىپ جاتىر.
سونداي-اق حالىقارالىق ىزدەۋدە جۇرگەن جانە ءوز ەلدەرىنىڭ قۇقىق قورعاۋ ورگاندارىنان جاسىرىنعان 21 شەتەل ازاماتى ۇستالدى.
مينيسترلىكتىڭ حابارلاۋىنشا، زاڭ بۇزۋشىلىقتاردىڭ باسىم بولىگىنە قازاقستان ازاماتتارىنىڭ وزدەرى دە سەبەپ بولىپ وتىر. ولار زاڭسىز پايدا تابۋ ماقساتىندا شەتەل ازاماتتارىن ەلگە زاڭسىز كىرگىزۋگە نەمەسە جۇمىسقا ورنالاستىرۋعا كومەكتەسكەن.
ماسەلەن، اتىراۋ وبلىسىندا شەتەل ازاماتتارىن قازاقستان ارقىلى كورشى مەملەكەتكە زاڭسىز وتكىزۋدى ۇيىمداستىرعان قازاقستان ازاماتى ۇستالدى. وسىنداي فاكتىلەر جامبىل جانە پاۆلودار وبلىستارىندا دا تىركەلگەن.
ال اقتوبە وبلىسىندا قۇرىلىس نىساندارىنىڭ بىرىندە ەڭبەك قىزمەتىن زاڭسىز اتقارعان 60 قا جۋىق شەتەل ازاماتى انىقتالدى. استانادا جۇمىس بەرۋشىنىڭ افريكا مەملەكەتتەرىنەن كەلگەن التى ازاماتتى زاڭسىز جۇمىسقا تارتقانى بەلگىلى بولدى.
بۇدان بولەك، الماتى جانە شىمكەنت قالالارىندا، سونداي-اق قاراعاندى، الماتى، اتىراۋ، ماڭعىستاۋ، شىعىس قازاقستان، قوستاناي جانە سولتۇستىك قازاقستان وبلىستارىنداعى قۇرىلىس نىساندارىندا شەتەل ازاماتتارىن زاڭسىز جۇمىسقا تارتۋ دەرەكتەرى انىقتالعان.
ءى ءى م مالىمەتىنشە، بارلىق قۇقىق بۇزۋشىلار مەن ولاردىڭ جۇمىس بەرۋشىلەرى زاڭناماعا سايكەس جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلدى.
سونىمەن قاتار ءبىر جىل ىشىندە شەتەلدىك جۇمىس كۇشىن تارتۋ قاعيدالارىن ەكى جانە ودان دا كوپ رەت بۇزعان بەس جۇمىس بەرۋشىگە قاتىستى قىلمىستىق تەرگەۋ باستالدى. مۇنداي فاكتىلەر جامبىل، قاراعاندى، اتىراۋ وبلىستارىندا جانە شىمكەنت قالاسىندا تىركەلگەن.
مينيسترلىك كوشى-قون زاڭناماسىن بۇزۋدىڭ الدىن الۋ جانە انىقتاۋ باعىتىنداعى جۇمىستار الداعى ۋاقىتتا دا جالعاساتىنىن اتاپ ءوتتى.