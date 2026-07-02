KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    قازاقستاندا يپوتەكاعا قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر جاريالاندى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا يپوتەكالىق نەسيەلەر بويىنشا سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ جاڭا شەگى ەنگىزىلەدى.

    Ислам ипотекасы
    Фото: Kazinform

    قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مەن ۇلتتىق بانك يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ (ج ت س م) شەكتى دەڭگەيىن وزگەرتۋ تۋرالى بىرلەسكەن قاۋلى قابىلدادى.

    قاۋلىعا سايكەس، 2027-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ يپوتەكالىق نەسيەلەر بويىنشا ج ت س م- ءنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى قارىزدىڭ كەپىل مۇلكىنىڭ قۇنىنا قاتىناسىن كورسەتەتىن LTV كوەففيتسيەنتىنە قاراي بەلگىلەنەدى.

    ەگەر LTV كوەففيتسيەنتى 0,7 گە دەيىن بولسا، جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ شەكتى دەڭگەيى %20 دى قۇرايدى. ال بۇل كورسەتكىش 0,7 دەن اسقان جاعدايدا شەكتى مولشەرلەمە %25 دەڭگەيىندە ساقتالادى.

    سونىمەن قاتار، 2027-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا قولدانىستاعى %25- دىق شەكتى مولشەرلەمە وزگەرىسسىز قالادى.

    باسقا قارىزدار مەن ميكروكرەديتتەر بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ شەكتى دەڭگەيىنە وزگەرىس ەنگىزىلمەيدى.

    ەكونوميكا
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور