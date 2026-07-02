قازاقستاندا يپوتەكاعا قاتىستى جاڭا ەرەجەلەر جاريالاندى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا يپوتەكالىق نەسيەلەر بويىنشا سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ جاڭا شەگى ەنگىزىلەدى.
قارجى نارىعىن رەتتەۋ جانە دامىتۋ اگەنتتىگى مەن ۇلتتىق بانك يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ (ج ت س م) شەكتى دەڭگەيىن وزگەرتۋ تۋرالى بىرلەسكەن قاۋلى قابىلدادى.
قاۋلىعا سايكەس، 2027-جىلعى 1-قاڭتاردان باستاپ يپوتەكالىق نەسيەلەر بويىنشا ج ت س م- ءنىڭ ەڭ جوعارى مولشەرى قارىزدىڭ كەپىل مۇلكىنىڭ قۇنىنا قاتىناسىن كورسەتەتىن LTV كوەففيتسيەنتىنە قاراي بەلگىلەنەدى.
ەگەر LTV كوەففيتسيەنتى 0,7 گە دەيىن بولسا، جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ شەكتى دەڭگەيى %20 دى قۇرايدى. ال بۇل كورسەتكىش 0,7 دەن اسقان جاعدايدا شەكتى مولشەرلەمە %25 دەڭگەيىندە ساقتالادى.
سونىمەن قاتار، 2027-جىلعى 1-قاڭتارعا دەيىن يپوتەكالىق تۇرعىن ءۇي قارىزدارى بويىنشا قولدانىستاعى %25- دىق شەكتى مولشەرلەمە وزگەرىسسىز قالادى.
باسقا قارىزدار مەن ميكروكرەديتتەر بويىنشا جىلدىق ءتيىمدى سىياقى مولشەرلەمەسىنىڭ شەكتى دەڭگەيىنە وزگەرىس ەنگىزىلمەيدى.