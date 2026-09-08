90 نان استام ەلدىڭ وكىلدەرى AI-فيلم بايقاۋىنا قاتىسادى
استانا. قازاقپارات - Astana AI Film Festival قورىنىڭ قامقورشىلىق كەڭەسى وتىرىسىندا جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارى ارقىلى تۇسىرىلگەن فيلمدەردىڭ حالىقارالىق فەستيۆالىنە دايىندىق بارىسى تالقىلاندى.
جيىن بارىسىندا فەستيۆالدىڭ بايقاۋ باعدارلاماسى، ونى Astana Digital Bridge حالىقارالىق فورۋمى اياسىندا وتكىزۋ جانە قاتىسۋشىلار مەن قوناقتاردى قابىلداۋعا دايىندىق ماسەلەلەرى قارالدى.
وتىرىسقا قامقورشىلىق كەڭەسىنىڭ مۇشەلەرى قۋانىشبەك ەسەكەيەۆ پەن راۋشان قاجىبايەۆا، پرەمەر- ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - جاساندى ينتەللەكت جانە سيفرلىق دامۋ ءمينيسترى جاسلان ماديەۆ، UNI- Q Group مەدياحولدينگىنىڭ ءتوراعاسى مۇحامەدقالي تاۋان، سونداي-اق فەستيۆال ۇيىمداستىرۋشىلارى الماس جالي مەن ايزاتۋللا حۋسسەين قاتىستى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ مالىمەتىنشە، فەستيۆالگە الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن 1900 دەن استام ءوتىنىم كەلىپ تۇسكەن. ەڭ كوپ ءوتىنىم ا ق ش- تان %17، ءۇندىستاننان % 10 جانە قازاقستاننان %8 جولدانعان. سونداي-اق وڭتۇستىك كورەيا مەن قىتايدان - 5 پايىزدان، ۇلى بريتانيادان - 4 پايىز، رەسەي مەن گونكونگتان 3 پايىزدان ءوتىنىم قابىلدانعان.
جيىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ 2026 -جىلدى سيفرلاندىرۋ جانە جاساندى ينتەللەكت جىلى دەپ جاريالاعانى اتاپ ءوتىلدى.
ۇيىمداستىرۋشىلاردىڭ ايتۋىنشا، Astana AI Film Festival فەستيۆالىن وتكىزۋ قازاقستاننىڭ جاساندى ينتەللەكت سالاسىنداعى حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى دامىتۋعا جانە وسى باعىتتاعى جاھاندىق ۇدەرىستەرگە بەلسەندى قاتىسۋىنا مۇمكىندىك بەرەدى.
فەستيۆالدىڭ حالىقارالىق قازىلار القاسىنىڭ قۇرامىنا يۋنەسكو- نىڭ بۇرىنعى باس ديرەكتورى ودرە ازۋلە، China Film Group وكىلى ما پين جانە بەيجىڭ كينواكادەمياسىنىڭ پروفەسسورى ۆان حاو ەندى. فەستيۆالدىڭ باس سەرىكتەسى - Freedom Holding Corp.
سونىمەن قاتار جيىندا بەيجىڭدە وتكەن قازاقستان- قىتاي AI- كينو سالاسىنداعى يننوۆاتسيالىق الماسۋ فورۋمى اياسىندا Astana AI Film Festival قورى مەن Beijing Zhongguancun Tongli Technology Service Co.، Ltd. كومپانياسى اراسىندا ىنتىماقتاستىق تۋرالى مەموراندۋمعا قول قويىلعانى ايتىلدى. كەلىسىمگە سايكەس، قىتايلىق كومپانيا فەستيۆالدىڭ قىتايداعى رەسمي وكىلى اتاندى.