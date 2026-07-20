قازاقستاندا ەگىن وراعى ناۋقانى باستالدى
استانا. KAZINFORM - قازىرگى ۋاقىتتا الماتى، باتىس قازاقستان، جامبىل، قوستاناي، قىزىلوردا، سولتۇستىك قازاقستان، تۇركىستان وبلىستارىنىڭ، جەتىسۋ وبلىسى مەن شىمكەنت قالاسىنىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى تاۋارىن وندىرۋشىلەرى ەگىن وراعى ناۋقانىنا كىرىستى.
اۋىل شارۋاشىلىعى مينيسترلىگىنىڭ مالىمەتىنشە، بىلتىرعى وسى كەزەڭمەن سالىستىرعاندا ەگىس القاپتارىنىڭ ونىمدىلىگى ەداۋىر ارتقانى بايقالادى.
بۇگىنگى تاڭدا 634 مىڭ توننا ءداندى داقىل باستىرىلدى. ورتاشا ونىمدىلىك گەكتارىنا 20,6 سەنتنەر بولىپ، بىلتىرعى وسى كەزەڭدەگى كورسەتكىشتەن (12,2 س/گا) 1,7 ەسە جوعارى.
- نەگىزگى اۋىل شارۋاشىلىعى داقىلدارى بويىنشا دا وڭ ءۇردىس ساقتالىپ وتىر. اتاپ ايتقاندا، بيدايدىڭ جالپى ءتۇسىمى 461,2 مىڭ تونناعا جەتىپ، ورتاشا ونىمدىلىگى - گەكتارىنا 19,1 سەنتنەر. بىلتىرعى وسى كەزەڭدە بۇل كورسەتكىش گەكتارىنا 13,7 سەنتنەر بولعان، - دەلىنەن حابارلامادا.
ارپا جيناۋ ناۋقانى دا جوعارى ناتيجەمەن جۇرگىزىلىپ جاتىر. قازىرگى ۋاقىتتا 157,8 مىڭ توننا ارپا جينالدى. ورتاشا ونىمدىلىك گەكتارىنا 17,0 سەنتنەر بولىپ، بىلتىرعى دەڭگەيدەن (8,7 س/گا) ەكى ەسە ارتتى.
ەگىن وراعى ناۋقانىن ۋاقتىلى ءارى ساپالى وتكىزۋ ءۇشىن اگرارشىلار قاجەتتى اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىمەن تولىق قامتاماسىز ەتىلگەن. بۇگىندە ەلىمىزدىڭ اۋىل شارۋاشىلىعى قۇرىلىمدارىندا 133,9 مىڭ تراكتور، 5,6 مىڭ جوعارى ءونىمدى ەگىس كەشەنى، 71,4 مىڭ تۇقىم سەپكىش جانە 188,5 مىڭ توپىراق وڭدەۋ تەحنيكاسى بار.
سونداي-اق مەملەكەت تاراپىنان 401 مىڭ توننا جەڭىلدەتىلگەن ديزەل وتىنىن ءبولۋ كوزدەلگەن.