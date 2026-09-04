قازاقستاندا ەندى ەر مەن ايەلدى ءبىر كۋپەگە وتىرعىزباۋى مۇمكىن
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا تەمىرجول بيلەتتەرىن ساتۋ ەرەجەسىنە وزگەرىس ەنگىزىلۋى مۇمكىن. سوعان سايكەس، جالعىز ساپارعا شىققان ەر ادام ىشىندە ايەلدەر وتىرعان كۋپەدەن ورىن ساتىپ الا المايدى، سول سياقتى ايەلدەر دە ەر ادامدار وتىرعان كۋپەگە ورنالاسا المايدى، دەپ حابارلايدى Ulysmedia.kz.
بۇل ۇسىنىس جولاۋشىنىڭ ساۋالىنان كەيىن كوتەرىلدى
قازاقستاندىق ايەلدەردىڭ ءبىرى تۇركياداعى پويىز بيلەتتەرىن ساتۋ تارتىبىنە نازار اۋدارىپ، وسىنداي جۇيەنى قازاقستاندا دا ەنگىزۋدى ۇسىنعان.
- قازىر تۇركيادا تەمىرجول بيلەتتەرى ەرلەر مەن ايەلدەرگە بىرگە ساتىلمايتىنىن ءبىلدىم. ەگەر كۋپەدەگى ورىندى ءبىرىنشى بولىپ ەر ادام ساتىپ السا، كەيىن ول جەرگە تەك ەر ادامدارعا بيلەت ساتىلادى، كەرىسىنشە جاعدايدا دا سولاي. نەگە قازاقستاندا دا وسىلاي جاساۋعا بولمايدى؟ - دەپ ول قازاقستان تەمىرجولعا (ق ت ج) ساۋال جولداعان.
«ق ت ج» نە دەدى؟
ۇلتتىق كومپانيا بۇل ۇسىنىستىڭ قازىردىڭ وزىندە قارالىپ جاتقانىن مالىمدەدى.
- بۇل جۇيەنى قازىر ماماندارىمىز زەرتتەپ جاتىر. بۇدان كەيىن ونى ەنگىزۋ ماسەلەسى قاراستىرىلادى، - دەپ حابارلادى ق ت ج.
تۇركيادا بۇل جۇيە قالاي جۇمىس ىستەيدى؟
تۇركيا تەمىرجولدارىندا ۆاگونداردىڭ كەيبىر تۇرلەرىندە بيلەت ساتۋ كەزىندە جولاۋشىنىڭ جىنىسى ەسكەرىلەدى. ەگەر كۋپەگە نەمەسە جەكە بولىككە بيلەتتى ءبىرىنشى بولىپ ەر ادام ساتىپ السا، قالعان بوس ورىندار ەر ادامدارعا ساتىلۋى مۇمكىن. ال ءبىرىنشى بولىپ ايەل بيلەت راسىمدەسە، كەيىنگى ورىندار ايەلدەرگە ۇسىنىلادى.
بىرگە ساپارعا شىققان ەر مەن ايەل ءۇشىن بولەك تالاپتار قاراستىرىلعان. ولار بيلەتتى بىرگە ساتىپ العان جاعدايدا، قاتار ورنالاسقان ورىنداردى راسىمدەي الادى.
مۇنداي جۇيە بەيتانىس ەر مەن ايەلدىڭ الدىن الا كەلىسىمىنسىز ءبىر كۋپەدە نەمەسە ءبىر جاتىن بولىكتە جالعىز قالۋ ىقتيمالدىعىن ازايتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
قازاقستاندا ازىرشە ارالاس كۋپەلەر بار
قازاقستاندا بيلەت ساتىپ العان كەزدە جولاۋشىلاردى جىنىسىنا قاراي اۆتوماتتى تۇردە ءبولۋ جۇيەسى جوق، ياعني ەر ادام ايەلدەر وتىرعان كۋپەدەن، ال ايەل ەر ادامدار وتىرعان كۋپەدەن ورىن ساتىپ الا الادى.
سونىمەن قاتار قازاقستاندا ايەلدەرگە ارنالعان ۆاگوندار بار. العاشقى مۇنداي ۆاگوندار 2021 -جىلدىڭ قازانىندا ىسكە قوسىلدى. جوبا پويىزدارداعى ايەلدەردىڭ قاۋىپسىزدىگى، سونىڭ ىشىندە جىنىستىق سيپاتتاعى ءتيىسۋ مەن زورلىق-زومبىلىق جاعدايلارى تالقىلانعان تۇستا ەنگىزىلگەن.
ايەلدەر ۆاگونىنا بيلەتتەر تەك ايەلدەرگە ساتىلادى. ولارمەن بىرگە جەتى جاسقا تولماعان ۇل بالالار دا جۇرە الادى. مۇنداي ۆاگوندارعا ايەلدەر قىزمەت كورسەتەدى.
باستاپقىدا بۇل قىزمەت بىرنەشە باعىتتا عانا ىسكە قوسىلسا، كەيىن ونىڭ گەوگرافياسى كەڭەيتىلدى. 2026 -جىلعا قاراي ايەلدەر ۆاگوندارى 14 باعىتتا پايدا بولدى.